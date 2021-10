Les 5 principaux avantages de la mise à l’échelle Agile

Scaling Agile est le mot à la mode qui prend d’assaut l’industrie du logiciel et gagne en popularité dans d’autres secteurs comme la fabrication, le commerce électronique et la vente au détail. Le développement de logiciels agiles existe depuis 20 ans. L’approche du développement de logiciels a évolué depuis sa création pour aider les entreprises à suivre le rythme du marché. Agile se résume essentiellement à l’idée que le logiciel doit être livré à intervalles réguliers, donnant au client la possibilité d’accepter le logiciel plutôt que d’attendre qu’il l’accepte.

Que signifie « Scaling Agile » ?

La mise à l’échelle de l’agilité est le processus consistant à utiliser des méthodes agiles éprouvées, telles que scrum et kanban, et à les utiliser avec un ensemble plus diversifié de personnes dans des groupes plus importants. Traditionnellement, Agile fonctionne mieux dans des groupes ne dépassant pas 11 personnes.

Les entreprises réussissent en permettant à de petits groupes d’employés de définir leurs propres objectifs et de concevoir des produits. Ils veulent à terme appliquer les mêmes libertés et réussites à un département plus étendu. Malheureusement, c’est là que la plupart des entreprises rencontrent des problèmes : leurs employés manquent de motivation constante et comptent trop sur leurs gestionnaires pour l’instruction. C’est là qu’intervient la mise à l’échelle Agile.

Avantages de la mise à l’échelle Agile

Comme la mise à l’échelle agile implique des changements de gestion, de culture et de technologie, les avantages sont bien supérieurs aux défis. L’alignement, la qualité intégrée, la transparence et l’exécution du programme représentent les valeurs fondamentales du cadre agile à l’échelle.

Dans une organisation, la transformation du workflow en un cadre agile à l’échelle apporte d’innombrables avantages tangibles et intangibles. Les entreprises qui font évoluer Agile ont tendance à se lancer plus rapidement sur le marché tout en augmentant la satisfaction client et le retour sur investissement. De plus, les entreprises agiles qui réussissent déclarent qu’elles sont mieux à même d’attirer les meilleurs talents que leurs homologues agiles moins agiles. Discutons de certains de ces avantages en détail ci-dessous :

1. Aligner stratégie et travail

Scaling Agile permet de connecter les objectifs de haut niveau de l’organisation avec les personnes chargées de les atteindre. Cet alignement contribue à créer de nombreux effets tels que l’amélioration de la coordination entre les équipes, la promotion de la transparence, l’accélération des temps de réponse et bien d’autres.

La mise à l’échelle de l’agilité met également l’accent sur la création d’ART (Agile Release Trains) pour s’assurer que les objectifs de l’équipe sont alignés et que tout le monde dans l’organisation se concentre sur la production de valeur pour les clients.

2. Améliorer la gestion des capacités

La gestion des capacités est alignée sur les ART et régulièrement évaluée avec une approche agile à grande échelle. Ces méthodes se concentrent sur la flexibilité et le changement, permettant au leadership de réfléchir et de rééquilibrer régulièrement et de minimiser les perturbations du flux organisationnel. La direction aide à stabiliser les équipes avec des métriques spécifiques à la prise de décisions persistantes et éclairées sur qui peut prendre en charge la quantité de travail.

3. Aider les équipes d’équipes à planifier

La mise à l’échelle de l’agilité dans l’ensemble de l’organisation nécessite différentes personnes de plusieurs équipes et départements réunis sous la même égide. Cela peut se produire dans toute l’organisation au sein de chaque département comme Dev et Ops, mais cela nécessite toujours une plus grande coordination.

Les cadres agiles à l’échelle résolvent ce problème en planifiant des événements trimestriels qui réunissent des équipes interfonctionnelles et élaborent des plans qui mettent en évidence les dépendances potentielles, répondent aux objectifs de l’entreprise et identifient les risques. Ces « équipes d’équipes » jouent un rôle de premier plan dans la mise à l’échelle de l’agilité en donnant à tous les membres de l’organisation une visibilité claire sur les livrables trimestriels.

4. Activer la visibilité à l’échelle de l’entreprise

La visibilité ne vient pas seulement de la planification. La mise à l’échelle agile permet la transparence dans toute l’organisation en connectant et en visualisant le travail de chaque membre de l’équipe.

Les dirigeants et les gestionnaires obtiennent une vue d’ensemble des obstacles potentiels et font des choix clairs pour répartir le travail de manière appropriée. La mise à l’échelle agile leur permet de visualiser comment les ART ou les équipes d’équipes mesurent leurs progrès et leurs performances, livrent leurs produits et évaluent l’impact financier de leur travail.

5. Engager les employés

La mise à l’échelle de l’agilité est profondément enracinée dans la confiance au niveau de l’équipe et de l’individu. Les gens sont habilités à faire des choix sur la façon dont leur travail est effectué, ce qui a un impact sur les objectifs commerciaux de haut niveau. Cette confiance se traduit par des employés plus heureux et plus engagés qui peuvent éventuellement bénéficier à l’entreprise avec un taux de rotation plus faible, une productivité élevée et une excellente expérience utilisateur.

Devriez-vous utiliser le cadre agile à l’échelle ?

Pour conclure, SAFe, une méthodologie agile régulièrement évaluée, est le cadre le plus populaire pour faire évoluer l’agilité au sein de l’organisation, car bon nombre de ses fonctionnalités se concentrent sur l’élimination des défis rencontrés par les membres de l’équipe.

En d’autres termes, si votre entreprise commence à passer à l’agilité, SAFe est le meilleur choix pour combler le fossé de la transformation. Un cadre SAFe est une approche prescriptive par rapport à l’Agile Discipliné, qui offre plus de flexibilité mais en même temps nécessite qu’une organisation comprenne pleinement la philosophie Agile.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Mitul Makadia

Suivez @mitulmakadia

Mitul Makadia est le fondateur de Maruti Techlabs et un vrai technophile.

Fort de son expérience dans l’industrie, il a rapidement développé Maruti Techlabs dans des services spécialisés tels que le développement de chatbot, l’intelligence artificielle, le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique. Makadia possède une expertise considérable dans le développement de Chatbot et la PNL.… Voir le profil complet ›