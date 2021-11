Les 5 principaux avantages du processus de développement de nouveaux produits pour les entreprises

En tant qu’entreprise, votre capacité à conserver l’avantage concurrentiel du marché vous oblige à trouver un équilibre entre la nécessité et la difficulté du développement de nouveaux produits. C’est là qu’intervient le processus de développement de nouveaux produits. Il vous aide à tester la durabilité du nouveau produit pour les besoins du marché et son utilité économique.

Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez aider votre entreprise à tirer parti des avantages du développement de nouveaux produits :

1. Économisez de l’argent

Selon un rapport de Fundera, on estime qu’environ 20 % des nouvelles entreprises échouent la première année. Cela est dû à des facteurs tels que des études de marché inappropriées, l’incompétence et des modèles commerciaux économiquement viables. Le processus de développement de nouveaux produits est conçu pour éliminer ces risques de votre entreprise en testant le potentiel de votre idée et la situation actuelle du marché.

L’identification de l’efficacité des nouveaux produits dans le processus NPD avant leur mise sur le marché vous permet d’adapter votre idée en fonction des besoins du marché ou de la retirer complètement pour économiser votre temps et votre argent. Avoir ces informations avec vous peut être une arme secrète pour lancer une idée commerciale désastreuse et maintenir votre entreprise financièrement stable pendant longtemps.

2. Innovation et génération d’idées

Le processus de développement de nouveaux produits est le promoteur et le moteur de nouvelles idées pour votre entreprise. Avoir un cadre pour tester la viabilité de votre nouveau produit conduira naturellement à sa mise en œuvre. Développer et entretenir une culture de l’innovation est crucial pour la croissance commerciale de l’entreprise et de son personnel.

3. Renforcer et formaliser le processus de développement de concept

Tout comme une nouvelle entreprise, vous devez définir correctement votre concept de produit au début du cycle de développement d’un nouveau produit. Cela doit être fait en tenant compte du consommateur prévu, et par conséquent, vous devez décrire le produit en termes de consommateur significatifs.

Les étapes communes à suivre sont :

Un concept de produit est présenté aux cadres supérieurs ou aux parties prenantes de l’entreprise. La macro-idée est approuvée ou mise de côté en fonction de son mérite. Si elle est approuvée, le produit est transmis pour développement dans les concepts de produits alternatifs, se ramifiant souvent pour cibler les différents groupes.

Vous pouvez rationaliser votre entreprise en supprimant ces cadres et en augmentant la productivité du personnel. C’est une étape naturelle à considérer avant de tester le concept dans le processus de développement de nouveaux produits.

4. Test de concept

Le processus de développement de concept mentionné ci-dessus est mieux associé au processus de test de concept. Une fois l’idée finalisée, il est nécessaire de la tester par rapport aux conditions du marché et de la cibler.

Cela se fait en testant le consommateur cible par des pratiques d’études de marché. Elle consisterait à présenter une représentation physique du produit au consommateur. L’image ou la description des mots est souvent suffisante, mais les meilleurs résultats sont observés à partir de la représentation physique authentique.

Après avoir présenté le concept aux consommateurs, vous pouvez demander des réponses et vous engager avec eux dans la discussion sur le produit. Les réponses de cette discussion sont utilisées comme des atouts pour améliorer l’expérience du produit et du consommateur.

5. Stratégie marketing

Le processus de développement de nouveaux produits peut vous aider dans les stratégies de marketing pour votre produit. C’est une démarche naturelle une fois que votre concept a été conçu et testé. Avec les informations que vous avez collectées lors de la phase de développement, vous pouvez en faire une stratégie marketing. Ce processus est alors simplifié et accéléré. Les trois domaines critiques de votre stratégie marketing comprennent :

Identifier le marché cible et les différentes façons de se connecter avec euxAnalyser les métriques telles que le prix du produit, la méthode de distribution, le budget marketing de la première année.Projeter les ventes à long terme et les marges bénéficiaires.

8 meilleures pratiques pour votre processus de développement de nouveaux produits

La plupart des entreprises proposent régulièrement des produits à succès sur le marché, même si toutes leurs approches spécifiques varient les unes des autres. Voici quelques-unes des meilleures pratiques à suivre pour le processus de développement de nouveaux produits :

1. Identifiez les besoins du public cible.

2. Utilisez efficacement les études de marché et les commentaires des consommateurs pour le produit.

3. Communiquez au sein de votre entreprise pour obtenir des commentaires et des idées plus éclairés.

4. Utiliser les cadres disponibles pour le processus de développement de nouveaux produits. Ne développez jamais un nouveau produit sans un système en place au préalable.

5. Validez rapidement votre concept de produit dans le cycle NPD. Pour certains produits, cela peut inclure le « lancement en douceur » dans lequel vous testez le produit en petites pièces avant la commercialisation à grande échelle.

6. Invitez votre équipe interfonctionnelle à l’étape de remue-méninges et d’idéation. De bonnes idées pour votre marché peuvent provenir de partout.

7. Fixez des délais de développement réalistes

8. Concentrez-vous sur les idées que votre entreprise possède à la fois les ressources et l’expertise pour les mettre en œuvre.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Mitul Makadia

Mitul Makadia est le fondateur de Maruti Techlabs et un vrai technophile.

Fort de son expérience dans l’industrie, il a rapidement développé Maruti Techlabs dans des services spécialisés tels que le développement de chatbot, l’intelligence artificielle, le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique. Makadia possède une expertise considérable dans le développement de Chatbot et la PNL.… Voir le profil complet ›