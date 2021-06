Les 5 principaux problèmes rencontrés lors de la création de logiciels de santé ⋆ .

Le point clé est que toutes les décisions sont prises par les médecins. Et selon des critères tout à fait différents de ceux que l’on trouve habituellement dans l’unité économique d’une grande entreprise.

Il y a beaucoup de nuances dans le développement de logiciels de services de santé. De plus, les médecins sont beaucoup plus autonomes et indépendants dans leurs décisions que les managers en production. Si le directeur général de l’usine a donné l’ordre « tous les magasins doivent travailler dans le système informatique », alors ils y travailleront à coup sûr. Mais si le médecin a reçu l’ordre de travailler dans une certaine application, il peut dire : « Je n’ai pas le temps pour ça ». Et ils ne fonctionneront pas. Et pour lui, aider les malades est une priorité absolue. Le seul moyen vraiment efficace de convaincre un médecin d’appliquer une solution est de lui montrer que cela améliorera les patients. Ce n’est pas si simple, mais nous en reparlerons plus tard.

Opérations coûteuses

Les soins de santé en tant qu’industrie se caractérisent par des coûts de transaction énormes pour la vente. Et voici la promotion des biens et services. C’est précisément parce que les médecins prennent des décisions sur l’utilisation de ces produits ou services. Par conséquent, il n’y a qu’un seul modèle de vente réussi dans le domaine de la santé. Il est mis en œuvre par des entreprises produisant des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux et des consommables. C’est comme suit. Si une entreprise veut commencer à vendre son produit aux soins de santé, elle doit d’abord convaincre les médecins que son produit aide à traiter les patients, est sans danger pour eux et pratique pour les médecins et les infirmières. Pour ce faire, elle se tourne vers les soi-disant leaders d’opinion, ou leader d’opinion clé. Ce terme est utilisé pour désigner les médecins les plus réputés, les gourous dans un domaine particulier de la médecine. c’est en oncologie, cardiologie, radiologie ou autre. A travers eux, l’entreprise travaille avec des groupes de médecins – avec des associations médicales, des cliniques, des départements d’instituts médicaux, des autorités sanitaires.

Après que les médecins soient convaincus que le médicament ou le dispositif proposé est vraiment bénéfique et sûr. Il peut être inclus dans les normes de traitement, les protocoles ou simplement une opinion positive à son sujet car un produit utile se formera dans la communauté médicale. Et ce n’est qu’alors que commence le cycle de vente habituel de ce produit – marketing, directeurs des ventes, appels d’offres, concours, offres commerciales. Toute cette histoire amusante avec de l’argent et des documents.

La promotion

Par conséquent, la promotion de tout bien et service, y compris les services informatiques, les applications, les services, dans le système de santé est beaucoup plus coûteuse que dans tout autre secteur. Mais les professionnels de https://fireart.studio sont prêts à aider à y faire face. S’il est coûteux de vendre et de promouvoir votre produit ou service dans une industrie, cela doit être en quelque sorte compensé par le prix ou le volume des ventes.

Compensation

Il est presque impossible de compenser par un prix, car nos soins de santé sont plutôt médiocres, les tarifs sont bas et ne contiennent pas de composante d’investissement. Par conséquent, il est nécessaire de compenser le coût des ventes et de la promotion avec des volumes de vente.

Fournitures

C’est pourquoi le marché de la santé en termes de fourniture d’équipements, de consommables, de produits pharmaceutiques, de solutions informatiques – tout en général – s’est stratifié horizontalement. Au plus haut niveau, il y a des distributeurs qui vendent de gros volumes dans tout le système de santé. Et les vendeurs de solutions – pour les équipements médicaux, les médicaments, les solutions informatiques – vendent souvent leurs produits non pas directement aux clients, mais par l’intermédiaire de distributeurs. Sur les marchés des médicaments et des équipements médicaux, une division s’est déjà constituée.

Compétence

Et sur le marché informatique – pas encore. Les entreprises informatiques n’ont pas rassemblé suffisamment d’expertise en soins de santé pour promouvoir leurs solutions ou celles des autres auprès des médecins. Les entreprises qui produisent elles-mêmes des systèmes d’information médicale travaillent généralement avec un petit groupe de clients, avec plusieurs régions. Les plus grandes sociétés informatiques travaillant professionnellement dans le secteur de la santé disposent des ressources nécessaires pour gérer trois à cinq grands projets par an.

Pour résumer

Par conséquent, si nous résumons brièvement l’évaluation du marché informatique dans le domaine de la santé, nous pouvons dire qu’il existe peu de marché informatique classique dans le domaine de la santé – il y a peu de demande, peu d’offre, peu d’argent, peu de personnes, peu d’expertise.