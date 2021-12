Les 5 questions brûlantes de la NFL pour la semaine 15

Cette semaine entière est juste bizarre, n’est-ce pas ? Nous sommes ici pour parler de football et de ce qui pourrait avoir un impact sur les éliminatoires de la NFL, mais une grande partie de la ligue est secouée par les épidémies de Covid que l’équilibre compétitif est en déséquilibre.

Ce serait mauvais à n’importe quel moment de la saison, mais avec autant de matchs qui comptent autant, tout cela semble un peu plat. Donc, même avec cette semaine qui ressemble à un coup de poing, décomposons ce à quoi je veux une réponse cette semaine.

Que diable va-t-il se passer avec les Raiders contre les Browns ?

Le match prévu entre les Raiders et les Browns, qui a des implications majeures en séries éliminatoires pour les deux équipes, est maintenant devenu le match le plus triste de l’année. Dans l’état actuel des choses, Cleveland sera sans plus de 20 joueurs en raison des protocoles Covid, laissant l’équipe commencer Nick Mullens au poste de quart-arrière et incitant à des conversations pour savoir si même jouer au jeu est juste.

Il s’agit du premier match de la saison de la NFL samedi en raison de la pause du football universitaire avant les matchs de bowl, ce qui a même accentué les problèmes de Covid. Dans l’état actuel des choses, je ne pense pas que les Browns aient une chance lointaine, mais ils pourraient également voir les joueurs revenir à temps. Cela va être un spectacle étrange et sauvage.

Verrons-nous un aperçu des séries éliminatoires?

Colts vs Patriots est un affrontement légendaire de la NFL qui évoque des images de Peyton Manning et Tom Brady, mais il s’agit de la nouvelle génération de ces deux équipes. Ce qui le rend plus fascinant, c’est que les Patriots sont actuellement 2e de l’AFC, et les Colts sont 6e.

Si la Nouvelle-Angleterre gagne, elle passera au 1er rang, Indianapolis au 7e, ce qui pourrait conduire à un match de division en séries éliminatoires, si les Colts réussissent à se qualifier. Il sera intéressant de voir comment les Pats prévoient d’arrêter Jonathan Taylor et si Carson Wentz peut continuer sa progression.

Les projets de loi peuvent-ils éviter l’embarras?

Buffalo est sous le choc après quelques récentes pertes écrasantes, et se retrouve maintenant potentiellement hors des séries éliminatoires à moins qu’il ne se remette sur la bonne voie. Honnêtement, cela prendrait un effondrement complet en raison de leur horaire souple sur la dernière ligne droite.

Cela dit, cette équipe a montré un talent pour les bad beats. Bon sang, n’oubliez pas qu’ils ont perdu contre Urban Meyer et les Jaguars. Donc, cette semaine contre la Caroline devrait être un feu de poubelle à perdre, mais supposons que cela se produise un instant. Qu’est-ce que cela signifierait pour les projets de loi et leur perception? Cela seul en fait un cas curieux.

La bataille de la bulle de la NFC East est-elle le jeu de la semaine ?

Le plus grand nombre d’enjeux pour les séries éliminatoires cette semaine se situent entre les Eagles et Washington. Philadelphie est à l’extérieur, Washington est actuellement tête de série. Cependant, Washington a également été mordu par le virus Covid et se retrouve avec des pans entiers de personnel manquant.

Un autre match qui est dommage qu’il soit affecté de cette manière, nous pourrions vraiment voir une place en play-off décidée par la liste Réserve/Covid dans celui-ci. Pourtant, je pense qu’un Washington épuisé est assez bon pour se tenir avec les Eagles incohérents, donc tout cela est vraiment intéressant.

À quoi ressemblent les Jaguars sans Urban Meyer ?

C’est la semaine parfaite pour montrer quelque chose sans Meyer. Les Jaguars affrontent les Texans dans un jeu qu’ils peuvent absolument jouer, mais le feront-ils, c’est une autre histoire. Plutôt que de trop m’interroger sur le vainqueur, je suis plus intéressé de voir comment les joueurs réagissent à leur nouvel entraîneur-chef, et si cette équipe montre plus de joie.