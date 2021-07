Les 5 raisons les plus courantes d’échec des mises à jour de Windows 10 | La technologie

Les mises à jour de Windows 10 sont généralement appliquées sans problème à partir de Windows Update, cependant, à certaines occasions, nous trouvons un message qui nous avertit des erreurs lors de leur application. Voyons quelles sont les raisons pour lesquelles cela se produit généralement.

Windows 10 reçoit généralement des mises à jour sur une base régulière, à la fois pour le noyau système et pour certaines fonctionnalités supplémentaires qui améliorent l’expérience Windows.

Dans un monde parfait, tout ce processus devrait fonctionner de manière fluide et presque transparente pour l’utilisateur afin que le système parvienne à améliorer la sécurité et les nouvelles fonctionnalités.

Cependant, le système de mise à jour windows Il dispose d’un système de contrôle qui doit répondre à certaines exigences lors de l’application des mises à jour et c’est pourquoi nous vous laissons une liste des 5 problèmes les plus courants pour lesquels les mises à jour Windows échouent.

Raisons pour lesquelles les mises à jour de Windows 10 échouent :

Inscrivez-vous GRATUITEMENT dans la communauté technologique la plus influente et profitez de contenus exclusifs, de concours, de newsletters et bien plus encore…

Espace insuffisant

Si vous avez vu un message de Windows vous informant que vous manquez d’espace disque, il est probable que les fonctions système critiques cessent de fonctionner en tout ou en partie.

La mise à jour de Windows est l’un de ces processus qui peuvent s’arrêter lorsque l’espace est faible. Lorsqu’une mise à jour est disponible, Windows a besoin d’espace libre pour télécharger les fichiers, les décompresser et effectuer la tâche de mise à jour.

S’il n’y a pas assez d’espace disponible dans l’un de ces processus, la mise à jour échouera.

De nombreuses mises à jour en attente

Microsoft a tendance à publier des mises à jour assez fréquemment. Il est courant que les principales mises à jour des fonctionnalités soient collectées mois par mois, ainsi que des corrections de bogues et des correctifs.

Il y a généralement deux types de mises à jour, celles qui améliorent les composants principaux du système et celles qui améliorent les fonctionnalités qui fonctionnent sur les précédentes.

Lorsqu’il y a plusieurs mises à jour en attente d’installation, il est possible qu’une deuxième mise à jour essaie d’être installée avant la mise à jour des composants système clés. Windows doit initialement mettre à jour les composants critiques et c’est pourquoi ils peuvent échouer.

En d’autres termes, si certaines fonctionnalités n’ont pas été corrigées, il est possible que d’autres mises à jour échouent même à partir de correctifs cumulatifs qui arrivent plus tard.

Conflit de pilotes

L’une des fonctions principales d’un système d’exploitation est de gérer différents appareils connectés à l’ordinateur. Windows y parvient grâce à l’intégration de pilotes génériques et dédiés.

Bien que les pilotes soient nécessaires, il est possible que ceux intégrés à Windows provoquent des conflits avec d’autres pilotes tiers. Le résultat de cela peut provoquer une instabilité du système et donc provoquer l’échec des mises à jour du système.

Les imprimantes 3D résolvent de nombreux problèmes. Certains d’entre eux, impensable. Laissez-vous surprendre par les utilisations les plus étranges qui peuvent être données à cet appareil.

En résumé, En cas de problèmes de pilote, la mise à jour de Windows peut échouer. Il est conseillé de mettre à jour les pilotes à partir de la page des fabricants et de les maintenir à jour.

Fichiers système corrompus

Windows possède de nombreux fichiers système nécessaires à son fonctionnement. Tout problème avec ces fichiers peut avoir des conséquences graves qui empêchent l’application correcte des mises à jour.

Si une mise à jour échoue, vous pouvez exécuter une analyse du vérificateur de fichiers système (SFC). Cette application recherche les fichiers corrompus et essaie de les réparer.

Dans Windows 10, il est intelligent de faire un Analyse de maintenance des images de déploiement (DISM). Ce type d’analyse tente de résoudre les problèmes avec le Windows Component Store. Ce magasin de composants permet de revenir à une version précédente du même au cas où ils seraient corrompus.

Une analyse SFC ne peut pas réparer les fichiers si le magasin de composants est corrompu. Avec DISM, vous pouvez résoudre ce cas, puis SFC analyse et résout le reste des problèmes. Vous pouvez exécuter ces commandes à partir de la ligne de commande sous Windows avec des privilèges d’administrateur.

Dysfonctionnement du service Windows Update

Un service Windows Update est responsable de la vérification, du téléchargement et de l’installation des applications. Si le service de mise à jour n’est pas en cours d’exécution, les mises à jour peuvent se bloquer ou échouer.

Si cela se produit, Windows nous avertit que les mises à jour ne peuvent pas être vérifiées car le service n’est pas en cours d’exécution.

Pour que les mises à jour fonctionnent à nouveau, vous devez redémarrer le service. Pour cela, nous devons arrêter et démarrer le service manuellement ou démarrer en mode sans échec. La deuxième option est plus sûre et plus rapide. Une fois que vous démarrez en mode sans échec, le cache de mise à jour est vidé et l’ordinateur redémarre.

le mises à jour Les fenêtres sont recommandées, non seulement ajouter de nouvelles fonctions mais aussi corriger les bogues critiques et les problèmes de sécurité.

Il est intéressant de mettre à jour Windows 10 et avec cette liste nous avons les cinq problèmes les plus courants pour lequel il ne peut pas être mis à jour et avec lequel nous pouvons résoudre et maintenir notre ordinateur à jour.