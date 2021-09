Les 5 raisons pour lesquelles l’Atlético devrait accueillir Griezmann

01/09/2021 à 17h38 CEST

A défaut de signature de Mbappé pour le Real Madrid, l’arrivée de Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid C’est devenu la bombe du marché d’été. Il y a des fans de rojiblancos qui n’ont pas très bien pris le mouvement, mais nous recherchons les 5 raisons pour lesquelles les fans de Manzanares devraient être heureux.

Griezmann, un cadeau pour l’Atlético

Vendre un joueur pour 120 millions et le racheter pour deux saisons plus tard pour 40 ‘kilos’ c’est une affaire ronde… et plus si c’est un footballeur de la stature d’Antoine Griezmann. Il peut y avoir beaucoup de doutes sur la façon dont les Français seront reçus à Wanda, mais peu sur sa performance.

Règles du football

L’Atlético est-il meilleur ou pire maintenant qu’avant de signer Griezmann ? La réponse est évidente. Le milieu de terrain français va faire un énorme saut qualitatif. Le champion du monde avec la France devient important et avec Simeone il sait déjà ce que c’est que d’obtenir sa meilleure version.

L’Atlético, favori pour remporter la Liga ?

Les sensations disent que l’Atlético est l’équipe la plus unie. Ils ont une idée précise du jeu, ils travaillent ensemble depuis des années et ils forment une vraie équipe. Maintenant, les chances disent que le Real Madrid est le favori pour soulever le titre. Maintenant, avec Griezmann, tout peut changer.

Armoire connue

Antoine Griezmann n’aura pas à traverser une période d’adaptation lorsqu’il arrivera à nouveau dans le vestiaire de l’Atlético de Madrid. La plupart d’entre eux étaient déjà ses compagnons et la chose normale est que cela lui va comme un gant. L’un des meilleurs joueurs de l’Atletico de ces dernières années est de retour.

Cela fonctionnait déjà avant

En dehors de l’Atlético de Madrid, il fait très froid. C’est ce qu’ont dû penser des joueurs comme Filipe Luis ou Diego Costa, que lorsqu’ils ont quitté le club, ils ont voulu y revenir. Cela ne s’est pas mal passé du tout, maintenant Griezmann refait le même processus.