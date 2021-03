Les 5 sandales les plus confortables pour le printemps – Achetez maintenant

Contenu sponsorisé. Us Weekly reçoit une compensation pour cet article ainsi que pour les achats effectués lorsque vous cliquez sur un lien et achetez quelque chose ci-dessous.

C’est la saison des sandales de printemps! Nous en avons tellement fini avec nos grosses bottes et nous sommes impatients de faire une pédicure et de porter toutes nos sandales préférées. Bien sûr, nous adorons les paires qui sont déjà dans nos placards, mais après un hiver interminable, nous méritons tous de nous faire plaisir. Continuez à lire pour les cinq paires les plus confortables sur lesquelles nous craquons en ce moment et préparez-vous à libérer vos pieds!

Pour la personne qui pense que les chaussons sont de véritables chaussures

Si vous vous êtes habitué à une vie de pantoufles en peluche et de survêtements, Birkenstocks devrait être en tête de votre liste. Maintenant qu’elles sont devenues très populaires et à la mode, il n’y a aucune raison de ne pas porter ces sandales ultra-confortables en boucle. Notre préférée du moment est la paire surdimensionnée à double boucle – nous adorons le design exagéré et vous pouvez les associer à pratiquement n’importe quelle tenue!

Voyez-le!

Obtenez les sandales Birkenstock Arizona Big Buckle avec livraison gratuite pour 150 $, disponibles chez Zappos!

Pour la personne qui aime les talons – mais oublie comment marcher dessus

À quand remonte la dernière fois que vous avez cassé vos talons les plus hauts? Nous ne nous en souvenons certainement pas! Il faudra un peu de temps pour que nos pieds reviennent dans la rainure des talons aiguilles glamour – mais vous pouvez commencer le processus en ramassant ces sandales chez FARYL! Le talon ne mesure que 2 1/2 pouces de haut et, bien qu’il soit mince, il offre un soutien incroyable.

Voyez-le!

Obtenez les sandales à talons FARYL by Farylrobin Analisa (à l’origine 75 $) en vente avec la livraison gratuite pour seulement 51 $, disponible chez Zappos!

Pour la personne qui pense que les chaussettes et les sandales sont toujours à la mode

Chaussettes et sandales – c’est l’un des dilemmes de mode les plus controversés de notre époque. Ce look n’est tout simplement pas pour tout le monde, mais si vous voulez vous impliquer, les sandales Teva Flatform Universal sont votre meilleur pari. Ces sandales ont une esthétique élégante qui aura fière allure aux côtés de certaines chaussettes à motifs!

Voyez-le!

Obtenez les sandales universelles Teva Flatform avec livraison gratuite pour 65 $, disponibles chez Zappos!

Pour la personne qui pense que les pieds moites sont un crime

Ces sandales à enfiler de Blowfish sont idéales pour tous ceux qui détestent les pieds en sueur grâce à la sangle unique qui traverse le haut des orteils. Chaque pas que vous ferez donnera à vos pieds l’occasion de respirer, et la douce brise printanière gardera vos orteils au frais!

Voyez-le!

Obtenez les sandales Blowfish Leigh avec la livraison gratuite pour 55 $, disponibles chez Zappos!

Pour la personne qui porterait des tongs pour un mariage

Vous pourrez peut-être vous en sortir avec des tongs à bien plus d’occasions lorsqu’elles sont aussi belles que cette paire de Havaianas! Elles sont tout aussi confortables que les tongs en caoutchouc classiques de la marque, mais comme elles ont un talon compensé pour les rendre légèrement plus habillées, elles sont beaucoup plus polyvalentes. De plus, ils viennent dans des nuances métalliques à la mode!

Voyez-le!

Obtenez les tongs Havaianas High Light avec livraison gratuite pour 32 $, disponibles chez Zappos!

