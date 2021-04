Les 5 scandales les plus discutés dans EXATLON 5 USA

Telemundo Les fans de Frank Beltre et Denisse Novoa s’énervent dans les réseaux: ils revendiquent la vérité

Ce n’est un secret pour personne que la cinquième saison du programme de compétition Exatlon United States, a suivi le rythme controversé de la quatrième tranche, mais cette fois, même avec plus d’intensité, se traduisant par des semaines pleines de triomphes impressionnants, mais aussi des situations sans précédent dans le monde. histoire du programme de télévision, quelque chose qui marquera sans aucun doute une marque qui signifie un avant et un après à Exatlon aux États-Unis.

Pour cette raison, et compte tenu du nombre croissant de controverses qui semblent ne pas avoir de fin dans le soi-disant «Fiercest Competition on the Planet», nous avons décidé de passer en revue les événements qui ont marqué, jusqu’à présent, la cinquième saison d’Exatlon United States .

Les 5 scandales les plus discutés lors de la 5ème saison d’EXATLON USA

Les lésions

Bien que les blessures soient une partie obligatoire de la carrière des athlètes à fort impact qui participent à Exatlon United States, jamais, en cinq saisons, ils n’ont vu ce qui s’est passé dans cet épisode. Tout a commencé avec Andrea Nerio, un nouveau participant qui est arrivé dans le cadre de l’équipe Contendientes pour mesurer la force sur les circuits.

Une fois sur le circuit de la mer, où lors d’occasions précédentes le champion de la quatrième saison Nate Burkhalter a été gravement blessé, c’est là qu’Andrea Nerio a scellé son sort. La jeune fille, surnommée «candela» a reçu un coup sévère qui l’a forcée à se reposer plusieurs jours jusqu’à ce qu’elle soit informée que son rétablissement prendrait plus que le temps imposé par la production, et elle a dû partir.

Après qu’Andrea a également subi quelque chose de similaire, Jomarie Martinez des prétendants, la célèbre “Machine” de Tampa en Floride, Nate Burkhalter, qui après plusieurs semaines de repos a également pris sa retraite, la “panthère” désormais expulsée Denisse Novoa, qui a également passé de nombreux jours à récupérer et plus . Concernant les statistiques et le nombre de blessés, nul doute que la cinquième édition d’Exatlon United States reste celle qui a le plus souffert des coups de ses athlètes.

Guerre: Exatlon vs YouTubers

Au fur et à mesure que l’émission du concours gagnait un public et des abonnés, des portails de fans YouTube ont émergé, fournissant des informations préliminaires aux fans, connus sous le nom de “Spoilers”, dont le travail s’est déroulé avec succès jusqu’à la cinquième saison, lorsqu’après la production de l’émission, deux athlètes devaient expulser bataille contre ces portails, atteignant rapporté, c’est le cas d’un compte de fans bien connu appelé @exatlonreport, qui n’est plus actif aujourd’hui. Lorsque nous avons contacté sa propriétaire, elle a elle-même expliqué un peu la situation, nous disant que son récit aurait été mentionné par le présentateur argentin Javier Ceriani dans son émission «Chisme No Like», qui était en charge d’attaquer le programme.

Expulsé et sanctionné

Du jamais vu en cinq saisons de la compétition. Deux athlètes (Denisse Novoa et Frank Beltre) ont été expulsés d’Exatlon United States et six ont été suspendus pendant plusieurs jours après avoir commis une faute ayant entraîné une rupture de contrat. Bien que Telemundo n’ait pas confirmé les raisons, nous avons officieusement appris que les sanctions et les expulsions seraient liées à des substances illégales et des téléphones portables au sein de la compétition, deux facteurs inacceptables au sein d’Exatlon United States.

Des médicaments sont entrés dans Exatlon États-Unis

Nous avons pu confirmer avec nos sources au sein de la compétition en République dominicaine, que la théorie des médicaments qui auraient provoqué l’expulsion des athlètes, non seulement serait vraie, mais que la substance aurait été introduite dans les arènes d’Exatlon. par des travailleurs locaux présumés, nous publions ici l’audio que nos sources nous ont envoyé de la République dominicaine.

Un possible procès sur les portes

Comme si cela ne suffisait pas, le journal argentin InfoBae a rapporté qu’une action en justice était contrefaite par un ancien participant au concours, qui prétend avoir été harcelé par des membres de la production de l’émission. Il s’agit d’Olimpia Villalobos, une ancienne participante d’Exatlon United States, qui a été vue le plus récemment lors du tournoi de la saison quatre organisé en 2020.

