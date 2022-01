Les 5 signes qui pourraient indiquer que votre SSD commence à tomber en panne et que vous devriez le remplacer | La technologie

Si une chose est claire, c’est que les disques SSD sont beaucoup plus rapides et consomment moins d’énergie que les disques durs d’une vie.

Mais il est également vrai qu’il y a des moments où ils ne durent pas aussi longtemps qu’ils sont estimés, qui sont de sept à dix ans, ce qui provoque des symptômes selon lesquels tout ne fonctionne pas alors qu’il devrait commencer à échouer.

Pour que tout cela ne vous surprenne pas et que vous puissiez vous préparer à tout imprévu de gravité moyenne, le mieux est de savoir comment vous pouvez identifier que quelque chose ne va pas, c’est exactement ce que nous allons vous dire.

Table des matières:

Qu’est-ce qu’un SSD exactement ?

Le SSD est un type d’unité de stockage qui, dans son fonctionnement, ne remarquera aucune différence avec les disques durs (à l’exception de sa vitesse), mais qui utilise une technologie différente de celles-ci.

SSD utiliser la mémoire flash pour stocker toutes les informations, à la manière des clés USB, à la différence que l’accès se fait par voie numérique.

Pour cette raison le disques à semi-conducteurs (SSD) ils sont si rapides, car ils n’ont pas à rechercher des données sur un disque en rotation comme les disques durs traditionnels.

Le grand avantage des SSD par rapport aux disques durs que nous avons utilisés toute notre vie est le vitesse de lecture de tout type de données, car il est pratiquement instantané.

Mais ils se démarquent aussi parce que leur la consommation d’énergie est inférieure et parce que son la durée de conservation est plus longue ne contenant pas autant de pièces mobiles.

Pourquoi échouent-ils ?

Comme nous vous l’avons dit, les SSD n’ont pas autant de pièces mobiles qu’un disque dur, mais ils nécessitent un condensateur et alimentation, deux composants susceptibles de donner une sorte d’échec.

Un autre problème avec les SSD est que ont des cycles de lecture et d’écriture limités, comme tout type de mémoire flash. C’est quelque chose qui ne devrait pas être une préoccupation au début. Étant donné que le SSD devrait durer de nombreuses années, plus longtemps ou même l’ordinateur devrait durer.

Dans tous les cas, même si nous arrivons à la fin de ces cycles, il n’y aura aucun problème, puisque les données ne sont jamais perdues, elles pourront toujours être copiées sur un nouveau SSD.

Comment pouvons-nous vérifier un SSD?

Le meilleur moyen de savoir si notre SSD fonctionne correctement est d’installer un logiciel qui calcule ses vitesses.

C’est-à-dire que si l’on connaît la vitesse à laquelle le SSD doit fonctionner, lors du passage d’un Programme de surveillance SSD, cela nous dira quelle est sa vitesse réelle. Si on voit que la différence de performances est grande, c’est qu’il se passe peut-être quelque chose.

Pour les utilisateurs de Windows, le mieux est d’utiliser CrystalDisMark et pour ceux qui ont macOS, ils peuvent connaître la vitesse du SSD avec Smart Reporter.

En plus de la vitesse, qui est le symptôme le plus clair, il y en a aussi d’autres dont nous allons vous parler.

Mauvais blocs

Il vous est sûrement déjà arrivé qu’un disque dur ait des secteurs défectueux, eh bien, dans le SSD ce qu’il y a est mauvais blocs.

Pour cette raison, il peut arriver que l’ordinateur essaie de lire ou d’enregistrer quelque chose, et après un temps beaucoup plus long que la normale, il s’avère qu’il échoue et ne termine pas la tâche.

Lorsqu’un bloc est défectueux, il donne généralement les symptômes suivants :

Un certain fichier ne peut pas être lu ou écrit. Il peut arriver qu’un application en particulier gèle au démarrage et échouer en continu. Quand on essaie déplacer les fichiers, nous avons des erreurs continuellement. Toutes les lectures et opérations de fichiers sont devenues beaucoup plus lent.

Si vous remarquez quelque chose de ce type, la meilleure chose à faire pour le corroborer est d’installer un logiciel de surveillance tel que Hard Disk Sentinel, afin qu’il puisse indiquer de manière fiable s’il y a un type d’erreur.

C’est un programme très facile à utiliser et vous n’aurez qu’à l’installer pour voir toutes les données qu’il vous offre.

Erreur de fichier

Lorsque nous avons une erreur continue dans certains fichiers, cela peut signifier que quelque chose se passe sur le SSD.

Il peut arriver que le système détecter le bloc qui ne fonctionne pas correctement pendant que vous écrivez et refuse automatiquement d’écrire des données dans cet espace. Si cela se produit, il est préférable de sauvegarder les données dans un autre emplacement ou d’aller dans le cloud si nécessaire, de redémarrer l’ordinateur et de réessayer.

Il peut aussi arriver que le système le détecte après avoir écrit, ce qui le fera ne plus lire ce bloc. Cette erreur entraîne généralement la perte des informations du bloc. Oui, vous pouvez utiliser des méthodes pour récupérer les données défaillantes, mais vous obtenez rarement un résultat satisfaisant, du moins au niveau de l’utilisateur.

Le système de fichiers doit être réparé

Si nous recevons un écran bleu dans lequel un erreur au démarrage de l’ordinateur, cela peut être dû au fait que le système ne s’est pas arrêté correctement lorsque nous avons arrêté le PC, que des blocs défectueux affectent le démarrage ou qu’il y a un problème dans le port du connecteur.

Malgré le caractère spectaculaire de l’erreur, elle est en principe trop préoccupante, car Windows et macOS intègrent déjà des outils spécialisés pour résoudre ce type de problèmes avec le système d’exploitation.

Dans tous les cas, il est recommandé, au cas où, de faire une copie de sauvegarde de temps en temps pour éviter tout type de perte dans la récupération de ces données si nous avons une erreur de ce type.

Échecs de démarrage continus

Si à chaque fois nous démarrons l’ordinateur nous avons une erreur, mais cela nous permet de fonctionner correctement, cela peut être un signe que le SSD est faible.

La meilleure chose à faire est d’exécuter à nouveau un outil de diagnostic comme celui que nous vous avons montré précédemment et de voir si tout fonctionne correctement. Sinon, il est préférable de faire une copie de sauvegarde de notre SSD, puis d’essayer de le formater et de réinstaller Windows.

Si le problème persiste, nous ferions mieux de penser à changer notre disque SSD.

Le disque devient en lecture seule

Bien qu’il s’agisse d’une erreur assez rare, il se peut que le disque permettez-nous seulement de le lire et ne laissez aucun type de données y être enregistré, cela signifiera que l’unité est morte, il sera donc nécessaire de la formater et de voir si elle est réparée ou de la changer directement.

La meilleure chose est qu’il peut toujours être lu, ce qui nous permettra de récupérer toutes les données dont nous avons besoin. De là, nous pouvons essaie de le formater et essayez de voir si cela fonctionne à nouveau parce que c’était une erreur spécifique ou mettez toutes les données dont nous avons besoin dans un nouveau SSD.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous saurez quels symptômes votre SSD peut donner avant qu’il ne puisse cesser de fonctionner, même si, comme nous vous l’avons déjà dit, ils durent de nombreuses années, à tel point que dans la plupart des cas, ils sont plus longs que l’ordinateur. lui-même.