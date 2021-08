Les 50 degrés seront bientôt dépassés en Europe

15/08/2021 à 9h04 CEST

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a annoncé avoir annoncé qu’elle vérifiait si cette semaine le record de températures en Europe avait été battu (48,8 degrés mesurés sur l’île italienne de Sicile), bien qu’elle ait souligné que Avec la tendance actuelle, cette marque sera à nouveau battue et pourrait bientôt dépasser les 50 degrés.

“Nous devons nous préparer pour qu’à l’avenir il y ait de nouveaux records (en Europe), autour de 50 degrés & rdquor;, a commenté le chef du département des services climatiques appliqués de l’OMM, Bob Stefanski, lors d’une conférence de presse, rapporte Efe.

Le mercredi 11 août, la ville sicilienne de Syracuse a atteint 48,8 degrés, tel que mesuré par le service météorologique régional, un chiffre qui, s’il était confirmé, dépasserait le maximum continental de 48 degrés enregistré à Athènes en 1977.

L’OMM, qui met parfois des mois à confirmer ces types d’enregistrements, a également reçu des notifications de maximums nationaux dans d’autres pays méditerranéens (comme les plus de 47 degrés enregistrés en Tunisie récemment) qu’elle vérifie également via ses services régionaux, a ajouté Stefanski. . . .

L’expert a souligné que la canicule est l’un des facteurs qui ont aggravé les incendies de forêt dans des zones de la région comme la Grèce, la Turquie ou plusieurs pays d’Afrique du Nord, et en même temps rend difficile le travail d’extinction.

En juillet, l’OMM a confirmé que la température de 18,3 degrés mesurée le 5 février 2020 à la station argentine Esperanza était la plus élevée enregistrée à ce jour en Antarctique.

La température la plus élevée de l’histoire reconnue par l’OMM est de 56,7 degrés, mesuré le 10 juillet 1913 à Death Valley (Californie, USA).

Incendies en Espagne

Les 14 grands incendies de forêt (plus de 500 hectares) enregistrés en Espagne jusqu’au 8 août dernier placent 2021 comme la troisième année avec le plus grand nombre de ces incidents au cours de la dernière décennie, après 2012 où 25 ont été enregistrés et 2017 avec 16 grands incendies, et au-dessus de la moyenne annuelle pour cette période, qui était de 10.

Ils sont suivis de l’année 2015 au cours de laquelle, dans la même période (1er janvier au 8 août), il y a eu 12 incendies majeurs et 2019 avec 11 de ces incidents, selon les dernières données provisoires fournies par les communautés autonomes à la la troisième vice-présidence et le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (Miteco).

Les années avec le moins d’incendies à grande échelle étaient 2018 avec trois et 2011 avec cinq.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu 5 693 incendies foresterie (la moyenne annuelle de la décennie est de 7 234), dont 2 074 incendies de plus d’un hectare et 3 619 foyers, qui ont brûlé quelque 44 574 hectares de superficie forestière et, parmi ceux-ci, 16 316 correspondaient à une superficie boisée ; 24 069 hectares de broussailles et de forêts claires et 4 188 de végétation herbacée.

Le chiffre de 44 574 hectares de forêt brûlés jusqu’à présent cette année est inférieur à la moyenne pour la même période de la dernière décennie, qui s’élève à 54 140 hectares, bien que supérieur aux 28 972 hectares en 2020 et inférieur aux 61 850 hectares détruits par les flammes. en 2019.

En pourcentage, le plus grand nombre de réclamations a eu lieu jusqu’au 8 août dans la région du Nord-Ouest (Communautés autonomes de Galice, des Asturies, de Cantabrie et des provinces de León et Zamora) avec 40,05% du total ; suivies par les communautés de l’intérieur (provinces du reste des communautés non côtières, à l’exception de León et Zamora) avec 38,28% ; Zone méditerranéenne (communautés autonomes côtières avec la mer Méditerranée, y compris ses provinces intérieures) avec 21,20% et les îles Canaries avec 0,47%.

