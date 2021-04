Les 50 matchs d’Alexia Putellas à l’UWCL

30/04/2021 à 12:13 CEST

Inès Sanchez

Alexia Putellas n’arrête pas d’atteindre des jalons avec le Fútbol Club Barcelona. Maintenant, il est devenu le premier footballeur de l’équipe à avoir remporté les 50 matchs de la Ligue des champions. Elle était déjà l’auteur du premier but à l’Estadi Johan Cruyff et la première femme à marquer au Camp Nou.

Il est arrivé au Barça en 2012, à l’âge de 18 ans, vivant les différentes étapes de la section et lL’évolution du football dans laquelle l’équipe a joué ces dernières années. Sa première participation à l’UWCL, coïncide avec celle du club, qui date de la saison 2012-2013. Elle a fait ses débuts dans la compétition avec des collègues comme Virginia Torrecilla, Marta Unzué ou Corredera, entre autres. Cette saison-là, ils ont connu le premier coup sûr de l’équipe dans la compétition, avec ce 7-0 d’Arsenal qui les a éliminés en huitièmes de finale.

Trois ans plus tard, le football féminin s’est professionnalisé au club, toujours avec Xavi Llorens sur le banc. Ils ont vécu alors des années de croissance jusqu’à devenir l’une des meilleures équipes d’Europe. Déjà sous les ordres de Lluís Cortés, ils ont atteint la première finale de la Ligue des champions. Une nouvelle chute qui ferait d’eux l’équipe qu’ils sont aujourd’hui, l’un des candidats pour soulever la Ligue des champions. Et Alexia a vécu cette décennie d’évolution, étant lle joueur qui a joué le plus de matchs et qui a porté le brassard de capitaine plus de fois.

Les joueurs avec le plus de matches en Ligue des champions

Très proche d’Alexia se trouve Marta Torrejón, avec 49 matchs, qui le plus susceptible d’atteindre le chiffre actuel de Mollet contre le Paris Saint Germain. Ils sont suivis par Sandra Paños, qui a accumulé 35 matches à l’UWCL. Avec deux matchs de moins, Melanie Serrano et Vicky Losada, avec 33 matchs. Parmi ces cinq footballeurs, quatre d’entre eux sont les capitaines actuels du Barcelona Football Club.