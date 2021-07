Les 50 radars DGT qui mettent le plus d’amendes, les connaissez-vous ? | Moteur

Le radar qui a infligé le plus d’amendes à la DGT, selon AEA, se trouve à Malaga, sur la route A-7, km 246. En 2020, il a déposé 48 771 plaintes ; 350% de plus qu’en 2019 !

Associated European Motorists (AEA) met à jour sa liste de multones. Dans le numéro 1 de les 50 radars les plus sanctionnés par la DGT est à Malaga; le numéro 2, à Valence ; et le numéro 3, à Madrid. L’augmentation des pénalités pour le cinémamètre de Malaga est particulièrement notable, qui, en 2019, a enregistré 13 927 excès de vitesse et en 2020, 48 771.

Selon le rapport de l’AEA, en 2020, les radars de la DGT ont formulé un total de 2 460 056 plaintes pour excès de vitesse. Même si, a priori, le chiffre semble élevé, il représente une diminution de 17,46% par rapport à celles réalisées à la même période de l’année précédente (lorsque 2 944 111 sanctions ont été traitées). La baisse est justifiée par la pandémie et les limitations de mobilité imposées.

Par communautés autonomes, le nouveau rapport de l’AEA souligne que les radars les plus actifs ont été localisés en Andalousie, avec 519 254 plaintes déposées et représentant 21 % du total ; dans la Communauté Valencienne, avec 317 381 plaintes (12,9%) et dans le La communauté de Madrid, avec 284.281 (11,5%). Au contraire, les radars situés à La Rioja (29 107), Navarre (41 751) et Cantabrie (44 138) sont ceux qui ont le moins de plaintes.

Les 50 radars les plus sanctionnés par la DGT

Seuls 50 radars, sur les près de 1 000 disponibles pour Traffic, ont fait 38,25 % du total des plaintes (941 061). Vingt-six d’entre eux figuraient déjà dans le classement des cinémas les plus actifs en 2019. Les vingt-quatre autres sont implantés dans de nouveaux emplacements.

Province Route Point kilométrique Amendes 2020 Amendes 2019 Malaga A-7 246 48 771 13 927 Valence AP-7 478 47 711 59 428 Madrid A-4 13 37 316 48 998 Malaga A-7 256 34 3175 5 848 Séville SE-30 10 33 163 16 777 Murcie RM-19 17 30 617 4 909 Valence V-31 5 30 107 46 739 Cuenca A-3 156 29 302 57 206 Madrid AP-6 49 27 820 49 693 Madrid M-40 52 26 442 32 729 Madrid A-4 12 26 016 29 843 Madrid A-5 12 25 996 29 579 Grenade A-92 256 25 082 4 415 Séville A-92 83 23 180 51 915 Málaga MA-20 10 19 645 5 713 A La Corogne AC-11 3 19 326 7 513 Castellón N-340 960 18 960 ——— Îles Baléares MA-1 15 16 892 26 704 Madrid A-2 15 16 446 22 395 Salamanque A- 66 340 15 927 4 037 Valence A-7 337 15 781 12 387 Séville A-92 29 15 775 29 244 Navarre A-15 127 15 731 9 338 Alicante N-332 140 14 581 6 088 Ciudad Real A-4 135 14 512 17 073 Huesca N-240 202 14 402 4 653 Lugo A- 8 545 14 289 ———- Îles Baléares EI-600 9 14 271 44 033 Las Palmas GC-1 5 14 145 21 372 Pontevedra A-55 9 14 023 8 486 Séville A-49 0 13 777 12,85 8 Alicante A-70 2 13 731 6 964 Pontevedra A-55 11 13 329 2 725 La Rioja AP-68 78 13 134 23 800 Ségovie A-1 125 13 030 16 754 Málaga A-45 128 12 856 2 542 Cantabrie A-8 144 12 769 ——— Sta. Ténérife TF-1 59 12 541 6 566 Burgos A-1 234 12 334 15 436 Ciudad Real A-4 230 12 328 16 969 Castellón AP-7 390 12 074 10 861 Malaga A-384 89 11 765 20 182 Cadix A-381 37 11 291 20 239 Pontevedra A-52 282 11 100 15 877 Zamora A-52 99 10 958 3 158 Madrid A-42 13 10 780 12 610 Murcie RM-15 13 10 758 13 583 Burgos A-1 194 10 703 13 913 Grenade A-44 132 10 701 4 003 Tolède A-42 71 10 556 3 181

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.