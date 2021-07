Les 52 lieux d’Espagne à visiter au moins une fois dans sa vie : un pour chaque province | Vie

Ce sont les lieux touristiques les plus importants de chaque province espagnole, et vous en avez sûrement beaucoup d’autres à visiter.

L’été est déjà là avec nous tous, et la plupart des Espagnols vont partir en voyage entre les mois de juillet, août et septembre, et il y a sûrement des doutes sur le meilleures destinations touristiques nationales.

Bien qu’il soit nécessaire de continuer à maintenir une distance sociale quand cela lui convient et d’essayer de faire un tourisme entouré de personnes de confiance, la vérité est que l’utilisateur rencontrera sûrement une multitude de doutes lors de ses déplacements sur le territoire national au cours des prochaines semaines.

Et est-ce que chacune des provinces a un monument, une cathédrale, un parc ou un élément qui le rend essentiel, et que si vous n’avez pas visité, vous devriez y aller sans faute. Pour nous simplifier la vie, Musement a produit une carte avec les monuments et les attractions touristiques les plus populaires dans chaque province.

Pour ce faire, il a pris en considération plus de 4500 lieux d’intérêt dans toute l’Espagne, et pour élucider le monument ou l’attraction touristique le plus populaire, le nombre d’avis reçus sur Google a été analysé de chacun d’eux. Ainsi, avec cela, l’attraction touristique avec le plus grand nombre de critiques a été considérée comme la plus populaire de la province.

Si nous nous arrêtons plus attentivement, nous pouvons voir que dans la Communauté de Madrid, le parc du Retiro est le lieu touristique le plus populaire. Si nous allons à Barcelone, c’est la Sagrada Familia. A Grenade, comment pourrait-il en être autrement, l’Alhambra.

Malheureusement, voyager en Espagne avec les transports publics n’est généralement pas bon marché. Les prix souffrent du manque de concurrence et nous avons l’habitude d’avoir un coût plus ou moins stable qui n’est généralement pas une aubaine. A cela il faut ajouter que certaines connexions sont très compliquées voire impossibles.

À Valence, nous avons la Cité des Arts et des Sciences, à Salamanque la Plaza Mayor ou à San Sebastián la Playa de la Concha. A Séville, la caractéristique Plaza de España ou à Ávila le classique mur d’Ávila.

Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup plus d’endroits à ne pas manquer pendant un été qui semble idéal pour se déplacer dans la géographie nationale.