Les 6 astuces définitives pour économiser la batterie sur votre mobile Android | La technologie

Il y a des décennies, les téléphones portables duraient des semaines et nous ne savions pas à quel point nous étions chanceux. Charger le téléphone un lundi et avoir 15% de batterie le dimanche était normal, à tel point que nous ne l’avons pas apprécié.

Quand les smartphones sont arrivés, les choses ont radicalement changé, au point que les débuts ont été catastrophiques, avec des batteries vraiment petites et avec des durées qui n’atteignaient pas, parfois, une journée complète.

Et, bien que maintenant les marques aient du mal à accumuler des batteries de 4 000 mAh, obtenir une bonne autonomie n’est pas chose facile, même s’il existe des astuces qui permettent de s’étirer plusieurs heures la vie de notre Android. Et ce ne sont pas des ajustements compliqués et ils ne prendront pas beaucoup de temps.

Cela dit, passons en revue ce que nous pouvons faire pour l’autonomie de notre téléphone portable :

Surveiller l’utilisation de la batterie pour découvrir les gourmands Surveiller les nouvelles applications installées Luminosité automatique, mode sombre et réduction du temps allumé Mettre le mode avion quand on a besoin de concentration Changer de réseaux quand on n’a pas besoin de beaucoup de vitesse Vérifier le bluetooth, le NFC et l’emplacement

1. Surveillez l’utilisation de la batterie pour repérer la cupidité

Ce conseil semble très basique mais il est absolument nécessaire, car nous ne savons pas avec certitude quelle ou quelles applications consomment le plus de batterie. Et c’est une option qui donne généralement des surprises.

La chose normale est que WhatsApp, Instagram et TikTok sont ceux qui avalent le plus de batterie, mais ne vous inquiétez pas car c’est logique tant que ce sont ceux que vous utilisez le plus.

Bien sûr, si vous les utilisez à peine et que vous les avez dans les premières positions, il se peut qu’il y ait un problème avec eux.

Une fois cette liste revue Si l’une des applications ne vous convient pas, vous pouvez la suivre, au cas où elle tirerait le GPS ou resterait en arrière-plan plus longtemps qu’elle ne le devrait.

Un smartphone est un véritable ordinateur, agenda, communicateur social, un outil multifonction qui tient dans la paume de votre main. Mais il a une limitation importante, son autonomie. Existe-t-il des astuces pour charger la batterie mobile plus rapidement ?

Et rappelez-vous que la désinstallation d’applications est gratuite, qu’il est souvent difficile de se débarrasser d’une application même si elle ne l’a pas utilisée depuis des mois.

Même si l’application n’est pas activement utilisée, nous accordons souvent des autorisations de localisation et de temps en temps l’application fait des requêtes en arrière-plan qui finissent par avoir un impact sur l’autonomie de notre mobile.

2. Gardez une trace des nouvelles applications installées

Il arrive parfois que, du jour au lendemain, la batterie de notre smartphone commence à perdre de l’autonomie. Passer d’une bonne tenue toute la journée à une arrivée à la maison dans l’après-midi nécessitant de le connecter au chargeur.

Cela a généralement un gestionnaire direct, et C’est généralement cette application que vous avez installée récemment et à laquelle vous n’avez pas prêté beaucoup d’attention (Ou au contraire, que regarder 7 heures de vidéos TikTok consomme beaucoup de batterie).

Selon le type d’application que vous avez téléchargé, le comportement de votre Android peut changer, car cela peut demander trop de ressources d’arrière-plan.

Par un simple examen, il peut vous donner les informations nécessaires pour savoir si tout se passe comme prévu.

3. Luminosité automatique, mode sombre et temps réduit

Nous sommes à un point clé, car l’écran est la partie qui consomme le plus d’énergie de notre smartphone. Et de loin.

C’est pourquoi les recommandations que nous allons vous donner maintenant sont vraiment la partie que vous ne devez en aucun cas ignorer. D’abord la luminosité, puis le mode sombre et enfin le temps d’écran allumé.

Tout d’abord, la brillance. Bien que vous puissiez régler la luminosité de l’écran à tout moment, la chose la plus intelligente à faire est de laissez-le avec la luminosité automatique, qui s’ajuste tout le temps en fonction de la lumière que nous avons à ce moment-là. Cela garantira que nous n’aurons jamais une luminosité excessivement élevée et économisera la batterie.

Ensuite nous avons le mode sombre, une option qu’Android inclut déjà dans le menu des paramètres lui-même et qui vous permet d’avoir toujours le smartphone dans des tons sombres, à la fois dans les menus Android et dans les applications (qui sont compatibles). De cette façon, nous économiserons également la batterie.

Et enfin, il y a le temps d’arrêt au ralenti. De 15 secondes à 5 minutes, dans les paramètres de l’écran, nous pouvons sélectionner combien de temps doit s’écouler de l’inactivité jusqu’à ce que l’écran commence à s’assombrir, puis s’éteint.

Et, bien que cela semble quelque peu mineur, nous pouvons économiser plusieurs heures par semaine sur un écran inutilement allumé.

4. Mettez le mode avion quand nous avons besoin de concentration

Ce conseil est l’un des plus faciles à faire au quotidien, car il est très rapide et car il a une réponse directe dans l’autonomie de notre smartphone.

Tu n’as qu’à décrocher le téléphone quand tu vas en cours ou au travail, juste pendant les heures où plus de concentration est nécessaire, et mettez-le en mode avion.

De cette façon Nous avons coupé toutes les communications du smartphone, donc pendant ce temps le téléphone consommera à peine de l’énergie, ce qui nous laisse une bonne marge pour plus tard.

Bien sûr, gardez à l’esprit qu’il coupe également la couverture du téléphone, donc si vous attendez un appel important, il vaut mieux ne pas l’activer, mais simplement désactiver les réseaux mobiles, le Wi-Fi et le Bluetooth.

5. Changer de réseau lorsque nous n’avons pas besoin de beaucoup de vitesse

Maintenant que la 5G devient une option de plus en plus réelle dans de plus en plus de pays, nous devons prendre en compte l’un des aspects les plus négatifs de cette technologie : la consommation d’énergie.

En raison de la grande différence de vitesse et de latence entre la 5G et les autres réseaux, le nouveau réseau mobile consomme beaucoup plus d’énergie que souhaité, bien que ce soit le prix à payer pour la super vitesse d’Internet.

Par conséquent, pour ceux qui ont un Android avec une connectivité 5G et qui ont contracté un tarif 5G, la meilleure chose à faire est de modifier les préférences réseau dans les paramètres du téléphone.

Et en mettant les réseaux 4G comme préférés lorsque nous n’avons pas besoin d’une vitesse de téléchargement élevée, nous gagnerons quelques minutes chaque jour.

6. Vérifiez Bluetooth, NFC et l’emplacement

Chaque fois que nous déverrouillons le mobile et faisons glisser notre doigt de haut en bas, le menu rapide Android s’ouvre, cet endroit où certaines personnes ont trop d’options activées, ce qui nuit à la batterie.

Par défaut, les applications nous demandent des autorisations pour fonctionner. Que si le Bluetooth pour connecter l’horloge, que l’emplacement pour donner plus de précision dans l’application d’achat de garde ou que si le NFC par la banque.

Et la vérité est que tout au long de la journée, si nous utilisons l’une de ces applications, c’est pendant une minute au maximum.

Pour cela, la meilleure chose à faire est de désactiver ces options par défaut et activez-les lorsque Google Maps ou l’application BBVA vous demande d’activer un paramètre, car dans ces connexions, nous perdons des minutes de batterie inutiles.

Titre bonus

Enfin, comme dernier conseil mais que nous n’incluons pas dans la liste car il ne fournit pas une durée de vie de la batterie plus longue, mais ce qu’il permet d’obtenir est une durée de vie de la batterie plus longue, le mieux que vous puissiez faire est de charger votre Android avec le chargeur normal que vous avez à la maison, au lieu de la charge rapide fournie avec le smartphone.

Et c’est que bien que ces chargeurs 35W ou 65W soient très bien pour quand on est pressé de charger le téléphone, ils dégradent continuellement les batteries plus rapidement que les chargeurs traditionnels.

Ainsi, si vous n’en avez pas trop besoin, il vaut mieux prendre deux heures pour charger le smartphone que 45 minutes. Votre téléphone vous remerciera dans quelques mois.