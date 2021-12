Les 6 choses préférées d’Oprah Winfrey à moins de 50 $ dont vous avez besoin pour Noël

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Noël n’est que dans deux semaines et certains sont toujours à la recherche des cadeaux parfaits pour leurs proches. Heureusement, Oprah Winfrey a publié sa liste annuelle très attendue de « choses préférées » contenant des articles dans presque toutes les catégories de mode, d’alimentation, de maison et d’électronique auxquelles on peut penser. Les prix des articles vont du plus abordable au plus cher, mais il existe des dizaines d’options sur la liste pour ceux qui ne cherchent pas à casser leur tirelire. Après tout, Noël ne dépend pas nécessairement de combien vous dépensez.

Que vous souhaitiez offrir à quelqu’un un simple bas de Noël ou quelque chose à porter, il y a quelque chose sur la liste pour tout le monde. La liste complète est disponible sur son site Web et tous les articles peuvent être achetés en ligne et via Amazon. Cette année, les choses préférées présentées appartiennent à des entreprises majoritairement détenues par des femmes et des minorités, ce qui rend les achats encore plus percutants. Voici 6 articles à moins de 50 $ pour répandre la joie de Noël cette année.

Musee Women of Change Frida Kahlo Bombe de bain (9 $)

(Photo : Anthropologie)

De nos jours, les gens aiment un bon bain pour se détendre et alors qu’avant les bulles de bain étaient l’une des seules options, les bombes de bain sont devenues de plus en plus populaires. Vous pouvez toujours ajouter des bulles de bain et des sels de bain pour plus de soins personnels, mais une bombe de bain donne le parfum et les ébats que l’on recherche.

9 $ chez Anthropologie

Planificateur La vie que vous voulez ™ d’Oprah (24,95 $)

(Photo : Amazon)

Nous vivons dans un monde où tout le monde revendique l’importance de la santé mentale. De nombreux thérapeutes et coachs de vie diront à leurs clients que tenir un journal et mettre leurs pensées, leurs idées et leurs rêves sur papier est la première étape pour voir les choses se manifester. Cette option, créée par Oprah elle-même, agit comme un agenda hebdomadaire et un journal d’intentions, pour vous aider à définir une vision de votre vie et de vos intentions pour chaque semaine.

24,95 $ sur Amazon

Gants à écran tactile (40 $)

(Photo : Amazon)

Dans un monde alimenté par la technologie, les gants tactiles verts sont une nécessité, surtout pendant les mois d’hiver. Fini le temps où vous deviez retirer vos gants par temps glacial pour répondre à un appel, à un e-mail ou à un SMS. Ces gants sont utiles lorsque vous voyagez à l’extérieur.

40 $ sur Amazon

Chaussettes Cosy Earth Lounge (36 $)

(Photo : Amazon)

C’est la période de l’année où l’activité que les gens attendent le plus est de se détendre sur leur canapé ou dans le lit avec un barrage chaud pour regarder un film. Pour beaucoup, les mois d’hiver, ou du moins les semaines de la saison des vacances, permettent un repos bien mérité que nous ne prenons généralement pas tout au long de l’année. Des chaussons duveteux et confortables ne feront qu’ajouter au confort.

36 $ sur Amazon

Veste matelassée compressible et hydrofuge ultra-légère pour femmes 29,99 $ – 46,99 $

(Photo : Amazon)

Il est difficile de croire qu’un gilet en duvet coûte moins de 50 $, mais c’est la beauté d’Oprah. Elle trouve les meilleures offres pour ses fans et ce gilet d’hiver n’est pas différent. Pour les jours qui ne sont pas glacials, portez un pull avec un gilet par-dessus pour rester au chaud. Il existe également en plusieurs couleurs pour la variété.

29,99 $ – 46,99 $ sur Amazon

Crayons à la cire d’abeille naturelle (23 $)

(Photo : Amazon)

Les crayons sont désormais tout compris également. Pendant des années, les parents et les personnes de couleur se sont plaints que les crayons manquaient de nuances représentatives des différentes nuances de personnes. Maintenant, les choses sont différentes. Les crayons de couleur chair Beeswax donnent aux enfants et aux adultes qui aiment l’artisanat, un meilleur exemple du monde avec leur palette de couleurs.

23 $ sur Amazon