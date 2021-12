Les 6 façons les moins chères de chauffer votre maison efficacement | La technologie

Si vous venez du sud ou du sud-est de l’Espagne, vous n’avez probablement remarqué le froid qu’il y a quelques semaines, car dans ces endroits, il y a deux saisons : l’été et l’hiver. Le printemps et l’automne sont réservés aux privilégiés.

Et si vous êtes du milieu, le plus probable est que vous ayez du mal depuis octobre la nuit, lorsque les températures baissent et que la veste est déjà courte.

L’hiver, en Espagne, est très inégal, mais au fond, il nous affecte tous, car là où il fait très froid, heureusement, les maisons sont généralement préparées, et là où il fait moins froid en retour, les maisons ne s’amusent pas à gérer la chaleur.

Pour cette raison, Notre objectif aujourd’hui est de vous donner quelques conseils pour vous aider à garder la maison au chaud, sans dépenser beaucoup d’argent sur la route et être intelligent.

Voyons comment nous le gérons :

Ne pas changer la température brusquement

Il y a une erreur très courante lors du chauffage de la maison qui consiste à allumer le chauffage à fond puis, lorsque nous l’avons déjà chauffé, à l’éteindre. Et ainsi de suite.

Les coups de chaleur, comme cette pratique s’appelle, sont les gros ventouses gaz / électricitéPar conséquent, ils sont si visibles sur la facture à la fin du mois. La clé est d’allumer le chauffage modérément et d’attendre un peu que la maison se réchauffe.

Parce que finalement, c’est comme faire un road trip : Vous consommez moins sans aller à 120 km/h en vitesse de croisière que si vous êtes bloqué à l’accélération et au freinage, même s’il faut quelques minutes de plus pour arriver.

Et au final, un moteur et une chaudière sont très similaires, à commencer par le fait qu’ils fonctionnent tous les deux aux combustibles fossiles.

Profitez des heures ensoleillées

Quelque chose que nous devons faire en Espagne et que nous ne faisons généralement pas, c’est profiter de l’étoile royale, car même en hiver, l’étoile continue de se réchauffer avec ses rayons.

Cela rend très intéressant que, pendant les heures ensoleillées, nous ayons les stores levés et les rideaux tirés, permettant ainsi au soleil d’entrer dans la maison et de la réchauffer à l’intérieur.

Quelques heures de soleil frappant le sol, les murs et le canapé équivaut à gagner quelques degrés qu’ils peuvent supporter plus tard si nous le faisons correctement.

Et cette chaleur n’est pas seulement utilisée par les objets, puisque s’asseoir un moment en profitant du soleil permet de regagner de la température dans les mains et les pieds, quelque chose de clé en hiver (en plus de nous permettre de récupérer de la vitamine D, qui est généralement faible en hiver).

Mieux vaut chaud que chaud

Une loi qui s’applique aussi bien à la climatisation qu’au chauffage est qu’un seul degré de différence peut représenter quelques euros de plus sur vos factures de gaz et d’électricité.

Les experts expliquent que la température idéale pour une maison se situe entre 19º et 21º, ni plus bas ni plus haut. Avec cette température, la vie peut être appréciée d’une manière agréable à la maison sans avoir besoin d’avoir froid ou chaud.

Une augmentation de seulement 1º augmente la dépense énergétique jusqu’à 7%, C’est pourquoi il est préférable qu’en hiver on mette le chauffage mais aussi un pull ou un sweat. L’objectif n’est pas de rentrer chez soi comme en été, mais d’être à l’aise, un peu au chaud et au chaud.

Pour cette raison un chauffage à faible puissance et pendant les heures nécessaires est meilleur et consomme moins qu’un chauffage à pleine puissance pendant une courte durée, en plus de ce dernier cela nous fait perdre notre sang-froid, passer du chaud au froid trop vite.

Isoler les fenêtres et les portes

On le dit beaucoup, mais cela ne veut pas dire qu’il perd de sa validité. En raison du manque d’isolation, jusqu’à 30% de la chaleur d’une maison est perdue, donc une maison bien isolée est une maison plus efficace.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez acheter des fenêtres et des portes à double paroi de meilleure qualité. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous savez déjà qu’il existe des coupe-froid très bon marché qui scellent efficacement les fenêtres et les cadres de porte, empêchant ainsi la chaleur de s’échapper.

En plus de cette solution bon marché, la nuit, il est essentiel que baissons les stores et déplions les rideaux, car ils servent tous les deux d’isolant. Les stores pour empêcher le froid d’entrer et les rideaux que la chaleur du chauffage s’échappe par les fenêtres.

Avec ces deux astuces simples, nous réduirons considérablement nos factures de gaz et d’électricité, car la chaleur tient mieux dans la maison et il n’est pas nécessaire de chauffer autant.

Installer un thermostat

C’est une autre solution qui coûte de l’argent, mais qui est l’une des plus utiles. Un thermostat est bon marché et simple, et son installation prend très peu de temps. En retour, vous aurez en main un outil qui, à l’image des voitures, est comme une vitesse de croisière à économiser.

La bonne chose à propos du thermostat est qu’il ne va pas pour les sensations, gardant la maison toujours au chaud au-dessus de la température minimale que nous voulons.

Thermostat intelligent pour une installation facile directement sur le mur. Contrôlez le chauffage au gaz et à l’eau de votre maison directement depuis votre téléphone portable et à distance. Compatible avec Alexa et Google Home.

De cette façon, un utilisateur peut mettre que la température minimale qu’il souhaite à la maison est de 19º et le thermostat gère avec la chaudière afin de toujours maintenir la maison à cette température, de ne pas faire d’explosions de chaleur et de fournir de la chaleur de manière stable.

C’est beaucoup plus efficace que ce que nous faisons habituellement à la maison, qui augmente et diminue la puissance selon notre sensation thermique. C’est sans aucun doute l’un des investissements les plus recommandés.

Le chauffage doit suivre vos horaires

Le chauffage doit être allumé pendant les heures où nous sommes à la maison. Ni plus ni moins. Ne faisons pas l’idiot de le mettre quelques heures avant de rentrer à la maison car ce n’est ni nécessaire ni efficace.

Une maison chauffe dans la demi-heure après avoir allumé le chauffage dans des conditions normales, Alors le plus malin c’est qu’on n’allume pas le chauffage avant d’être rentré à la maison, car pendant qu’on se change, qu’on met nos chaussons et pyjamas, la maison est chaude.

Tout ce que vous devez savoir pour acheter le meilleur thermostat intelligent et contrôler la température de votre maison depuis votre mobile ou avec des assistants comme Alexa.

Si nous nous en tenons à ces horaires, ceux d’entre vous qui travaillent à l’étranger économiseront beaucoup d’argent, et ceux d’entre vous qui travaillent aussi chez eux, puisque les conseils peuvent être extrapolés à : le chauffage n’est pas allumé s’il ne fait pas froid, seulement quand c’est vraiment nécessaire.

Et, bien sûr, la nuit, il faut l’éteindre, car au lit la couette est celle qui maintient la température, ce qui donne une pause à la chaudière et à la poche. Sans tomber en dessous de 17º (que dans une maison bien isolée ça n’arrive jamais) les nuits sont les plus confortables.

Avec ces six conseils simples, tout le monde peut chauffer sa maison de manière efficace, plus responsable et donc moins chère.

Beaucoup d’astuces nécessitent la volonté et la connaissance de notre maison, et les autres, celles qui nécessitent un petit investissement, en quelques mois seulement, nous économiserons beaucoup plus que ce que nous avons dépensé en équipement.

L’électricité et le gaz augmentent tous les mois, c’est notre travail de nous soutenir mutuellement et d’améliorer notre qualité de vie sans affecter notre portefeuille.