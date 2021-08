Les 6 films d’horreur nominés pour le meilleur film, y compris Get Out, classés par peur

Black Swan est super effrayant, c’est pourquoi il est si efficace. Cela ne ressemble pas à un film d’horreur au début, mais il emprunte lentement et patiemment cette voie, jusqu’à ce que vous ne sachiez pas ce qui est réel et ce qu’il y a dans la tête de cette ballerine. Cela me rappelle un peu ce grand film de Roman Polanski, Répulsion, qui, malgré l’homme, est un compliment de la plus haute forme. Même ainsi, bien que je considère Black Swan comme effrayant, je ne le trouve pas tout à fait effrayant, c’est pourquoi il ne se retrouve pas dans le top 3 de cette liste.