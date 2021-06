Les 6 fonctionnalités qui atteindront tous les téléphones Android cet été | La technologie

Google a préparé une batterie d’actualités qui atteindront tous les téléphones Android dans les semaines à venir.

Au-delà des mises à jour cycliques qui sont effectuées dans les systèmes d’exploitation, l’arrivée de nouvelles fonctions et applications est continue et sous Android, elles ne valorisent pas le ralentissement. Comme ils l’ont annoncé sur leur blog officiel, ils ajouteront bientôt plus de fonctionnalités à tous les mobiles et certaines pourraient intéresser particulièrement les utilisateurs.

Il ne faut pas oublier que la dernière version du système d’exploitation mobile est Android 12 et qu’elle est dotée de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui méritent d’être découvertes. Au fil des jours, les appareils sont mis à jour et seront bientôt entre les mains de presque tous les utilisateurs. Mais Nous allons vous découvrir les 6 fonctions qui arriveront oui ou oui.

Le premier sera très utile dans certaines régions d’Espagne où plusieurs frayeurs ont été vécues l’année dernière : le système d’alerte aux tremblements de terre. Au début, il n’a été testé que dans des zones spécifiques de la planète, mais cette alarme qui avertit lorsqu’un choc est attendu aura une portée mondiale.

Moins utile, mais probablement plus utilisée, sera la possibilité d’ajouter emojis liés à la gastronomie en général. Dans Google, ils promettent une batterie d’Emoji Kitchen qui égayera sûrement certains utilisateurs qui souhaitent animer leurs conversations.

La porte s’ouvre aussi sur mettre en surbrillance les messages, les phrases et les éléments envoyés ou reçus dans l’application Messages de Google. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous avons ajoutée, il s’agit d’une fonction similaire à la broche Slack et sert à revenir à ces points forts lorsque vous le souhaitez.

Android va également ajouter une fonctionnalité très intéressante en proposant le option pour ouvrir plus d’applications à l’aide de commandes vocales. L’idée est d’ajouter des applications à la liste afin qu’il ne soit pas nécessaire de toucher le mobile à plusieurs reprises.

L’application Voice Access est particulièrement axée sur les personnes qui ont un problème lors de l’utilisation d’un écran tactile et des fonctions seront ajoutées qui aideront à contrôler les appareils, tels que le détection du regard, une technologie qui sera très spéciale pour les personnes ayant des problèmes moteurs.

Et, il ne pouvait pas en être autrement aussi de nouvelles fonctionnalités arrivent sur Android Auto qui facilitera son utilisation grâce à la configuration du mode sombre, des changements d’ergonomie, de nouveaux boutons et icônes, des applications axées sur les véhicules électriques, les parkings, la compatibilité avec WhatsApp… Bref, une série de possibilités qui viendront s’ajouter à une application qui semble vitale pour l’avenir de Google.