Les 6 meilleurs combats de crossover de films classés, y compris Godzilla contre Kong

4. Godzilla contre Kong

À la suite de la sortie récente du film, j’ai décidé de façonner Godzilla contre Kong dans le milieu de gamme en ce qui concerne les combats de films croisés. Le temps nous dira ce que nous pensons du film MonsterVerse d’Adam Wingard dans quelques années, mais pour le moment, je pense que c’est à cela qu’il appartient. Godzilla vs Kong se sent un peu plus évolué que les films croisés du début des années 2000 susmentionnés, et bien que l’élément humain fasse défaut, lorsque ces deux-là sont montés sur le ring, c’était super divertissant et bien tourné.