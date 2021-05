Les 6 meilleurs joueurs restants du repêchage de la NFL 2021 après le premier tour

Le premier tour est dans les livres, et comme prévu, nous avons eu une ouverture lourde pour le quart-arrière du repêchage de la NFL 2021. Ce que nous n’avons pas prédit, cependant, ce sont certaines des portées et des métiers étonnants qui ont laissé un vide dans le projet lui-même. Très souvent, la sélection d’un joueur a moins à voir avec son talent, mais plus à voir avec où il se trouve par rapport au reste du tableau. Nous pouvons voir un joueur s’effondrer, uniquement parce que son meilleur ajustement est allé dans une autre direction.

En fin de compte, nous nous sommes retrouvés avec un tour dans lequel 17 joueurs ont été sélectionnés en attaque. Cela peut sembler être une répartition assez égale, mais la propension des quarts et des receveurs a laissé beaucoup de talent au conseil en défense.

La classe 2021 a toujours été considérée comme la deuxième journée, avec des dizaines de joueurs qui finiront par être des débutants de la NFL, et même des talents potentiels du Pro Bowl dans le mélange. Si vous êtes fan d’une équipe avec un top 10, vous devez être heureux que certains de ces gars soient toujours sur le plateau.

Jeremiah Owusu-Koramoah, LB, Notre-Dame



J’ai dû doubler, puis tripler le premier tour pour m’assurer de ne pas manquer celui-ci, car je suis surpris qu’il soit toujours disponible. Joueur défensif hybride ultra-athlétique, Owusu-Koramoah est pour moi la variante défensive du choix n ° 4 Kyle Pitts.

Techniquement répertorié comme secondeur, il est tout aussi à l’aise pour revenir en couverture et couvrir un gros receveur ou un bout serré. L’idée de «taille idéale» devient trouble lorsque la NFL devient plus maigre et plus rapide. Bien qu’il ne corresponde pas au moule que nous avons vu depuis des décennies à ce poste, il pourrait devenir un prototype de ce que les équipes recherchent chez les secondeurs dans les années à venir.

Non seulement Owusu-Koramoah est un grand athlète, c’est un leader, et les équipes qui ont besoin de plus d’identité en défense auront un joueur qui peut aider à organiser la défense.

Trevon Moehrig, S, TCU



Je pensais que Moehrig serait un verrou pour les Ravens à l’arrière du premier tour. Ce n’est pas un excellent tirant d’eau pour les sécurités, mais Moehrig est le meilleur du peloton d’un mile. J’ai vu des coups sur lui ne pas attraper les interceptions qu’il aurait dû faire tomber à TCU, et bien que juste, j’ai le sentiment que vous devez être en mesure de faire un jeu comme celui-là déjà avec votre athlétisme et votre diagnostic de jeu.

Il y a aussi ce slogan que nous allons beaucoup entendre: la polyvalence. Moehrig peut le mélanger comme un blitzer, revenir en couverture ou sauter dans la boîte en soutien à la course. J’adore ce genre de joueur au poste de sécurité, et je suis plus qu’un peu surpris que les autres équipes n’aient pas ressenti la même chose.

Azeez Olujari, LB, Géorgie

Un autre gars avec un potentiel de premier tour, le coup sur Olujari a été son manque de taille idéale. Pourtant, dans un front 3-4, je ne vois pas comment un secondeur de 6’3, 240 livres est trop léger pour la position. Il y a certainement des choses sur lesquelles il doit travailler pour réussir au niveau suivant, en particulier en développant un plus large éventail de mouvements de passe, mais je pense que l’avantage est trop grand pour le regarder assis sur la planche le deuxième jour et ne pas sauter. .

Avec un peu d’encadrement, Olujari pourrait être un joyau.

Elijah Moore, WR, Ole Mlle



Ce que nous avons vu jeudi soir était tout simplement cruel. Mel Kiper Jr. avait Moore incroyablement haut sur son tableau, ce qui a conduit à des coupures à sa famille à plusieurs reprises pendant qu’ils attendaient d’entendre son nom appelé, en vain.

Personnellement, je n’étais pas aussi haut sur Moore que les autres receveurs de ce projet, mais ce n’est pas comme s’il n’était pas assez proche en compétences pour qu’il devrait être loin des récepteurs principaux comme Rashod Bateman et Kadarius Toney, tous deux de qui ont été emmenés dans les années 20.

Moore est un petit récepteur de machine à sous sournois idéalement adapté pour une attaque plus traditionnelle qui n’a pas encore fait le saut vers l’archétype de la machine à sous à gros jeu et à gros corps. De nombreuses équipes trouveront un moyen d’utiliser Moore, qui est également électrique dans le match retour.

Teven Jenkins, ergothérapeute, État de l’Oklahoma



Le dernier des tacles haut de gamme de mon livre, je pensais vraiment que Jenkins irait dans une équipe comme Jacksonville ou New York qui avait besoin d’ajouter une protection à leurs nouveaux QB de franchise. Au lieu de cela, il est toujours disponible, et je pense que nous pourrions voir Jenkins participer aux cinq premiers choix du deuxième tour.

Bien qu’il ne soit pas aussi poli que les bloqueurs du premier tour, Jenkins est une excellente option de tacle droit au niveau suivant qui a une mauvaise séquence en lui que vous voulez voir dans le jeu de course. Jacksonville est un point d’atterrissage logique au n ° 33 ici avec Trevor Lawrence et Travis Etienne aimant leur nouveau grand homme à l’avant.

Christian Barmore, DT, Alabama

Barmore est un peu polarisant. D’une part, il a tous les outils physiques que vous attendez d’un tacle défensif de sa taille, mais parfois sa production a été un peu terne compte tenu de son cadre dominant.

Beaucoup pensaient qu’il irait à l’adolescence du premier tour, mais maintenant dans le second, il serait un vol absolu. Étant donné que son coéquipier Alex Leatherwood est allé dans le premier, il est difficile de croire que Barmore aurait besoin de s’asseoir. Les deux partagent des préoccupations similaires, bien que de différents côtés de la ligne, et à la fin je pense que quelqu’un obtiendra un bijou ici.