Les 6 meilleurs moments de Space Jam avant un nouvel héritage

BONUS : La bande originale de Whole Space Jam

En plus de ces moments intemporels de l’original Space Jam, la seule chose qui me fait vraiment revenir est la bande-son, qui, honnêtement, je pense qu’elle est bien meilleure qu’un film sur des personnages de dessins animés en compétition dans un match de basket-ball méritait d’être. L’album six fois platine fait appel aux plus grands et meilleurs noms du R&B et du hip-hop de l’époque, dont Seal avec sa reprise de “Fly Like an Eagle” de Steve Miller, un crossover qui inclut LL Cool J et Busta Rhymes pour The Monstars. ‘ l’hymne “Hit ‘Em High” et, bien sûr, la chanson-titre des DJ de Quad City qui ne manque jamais de faire vibrer la foule. Avant que les films Marvel ne le rendent cool, je serais toujours sûr de regarder le générique de fin de Space Jam juste pour entendre le mélange de morceaux à la fois du film et inspirés par celui-ci.