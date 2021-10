Les 6 meilleurs traders d’Altcoins peuvent parier cette saison haussière

Après le lancement du premier fonds négocié en bourse à terme américain sur le bitcoin il y a deux jours, le bitcoin a chuté de son plus haut niveau historique, ce qui a conduit les valeurs des crypto-monnaies à chuter aujourd’hui. Alors que le bitcoin a perdu plus de 5 000 $ en une seule journée, Solana a gagné environ 10 % depuis hier.

Le prix de l’ETH a chuté de près de 2% à 4 112 $. Les prix du Cardano ont chuté de près de 3 % à 2,16 $, tandis que les prix des dogecoins ont baissé de 3 % à 0,24 $.

Malgré la récente ascension de Bitcoin (BTC) vers de nouveaux sommets historiques et de nouvelles fluctuations, le stratège et commerçant de crypto Michal van de Poppe a de grands espoirs pour un certain nombre d’altcoins.

Maillon de chaîne (LIEN)

Le trader notable ouvre une nouvelle session de stratégie en décrivant son analyse la plus récente sur l’actif natif de Chainlink dans une nouvelle session de stratégie (LINK).

« À ce stade, je pense que Chainlink est toujours dans la zone d’intérêt si vous souhaitez prendre position sur celui-ci. Je pense que c’est tout à fait bien, c’est juste prêt pour une évasion.

Courbe DAO(CRV)

Curve DAO Token (CRV), l’actif qui alimente le protocole de teneur de marché automatisé du même nom, est le prochain sur la liste des commerçants.

Dans l’immédiat, il anticipe une tendance latérale de la devise avant une nouvelle cassure.

Il dit que Curve a connu un joli nouveau test, une belle structure dans laquelle nous verrons très probablement une continuation vers la résistance ici, avant quelques phases de consolidation mineures dans la zone ici, puis nous éclaterons à un moment donné plus tard.

Skale (SKL)

Van de Poppe examine ensuite le protocole d’application décentralisée (DApp) Skale (SKL), conçu pour aider les développeurs à éviter la congestion du réseau Ethereum.

Il pense que SKL commencera à augmenter le mois prochain.

Il dit: Nous verrons très probablement cette cassure vers 1400 sats en novembre avant d’avoir la prochaine impulsion, peut-être la dernière vague d’impulsion, sur Skale.

Le graphique (GRT)

Van de Poppe examine ensuite le graphique de The Graph, un indexeur de blockchain décentralisé.

Il dit que GRT est également sur la liste des choses à faire. Il a sous-performé ces derniers mois, avec une seule vague d’impulsions enregistrée en 2021. Mais si le support se maintient, s’il continue à atteindre des plus bas plus élevés, une cassure est presque certaine, a-t-il ajouté.

THORchain(RUNE)

Le chercheur en crypto prédit que le protocole décentralisé de liquidité inter-chaînes THORchain (RUNE) affichera un fond plus élevé, ce qui implique qu’une autre poussée à la hausse est prévue.

« Quand je vois ce gros rebond, je suppose que nous allons nous accorder une légère consolidation, nous accorder un plus bas plus élevé, puis nous commençons à continuer. »

Vechain (EFP)

Dans le cas du réseau de chaîne d’approvisionnement VeChain (VET), van de Poppe dit qu’il s’en tient à sa prédiction de début octobre, prédisant que la pièce tombera en dessous d’au moins 0,00000149 BTC [0.094] avant qu’un rallye à long terme puisse commencer.

« J’attends toujours que VeChain (VET) atteigne ces niveaux. »