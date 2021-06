Les 6 micros électriques à connaître | Moteur

Avec l’essor de la mécanique électrique, on s’attendait à ce qu’ils atteignent plusieurs segments. Les micros en font partie et ce sont six modèles que vous devez connaître.

Les modèles électriques sont de plus en plus présents et cette année nous voyons comment une partie d’entre eux ont des corps Récupérer. Ces types de véhicules sont généralement populaires aux États-Unis, mais ils n’en sont pas moins intéressants ici. Voici les six micros électriques à connaître.

Ford F-150 Lightning

Ford a récemment ramené le nom de famille « LIGHTning » pour son emblématique F-150, bien que cette fois ce ne soit pas un camion de sport à moteur à combustion. Il a été présenté en mai dernier et ils ont déjà été réalisés des milliers de réservations aux États-Unis, l’accueil est donc très positif en ce moment.

Promesses 570 ch puissance et un Portée de 482 km tout en chargeant une demi-tonne à l’arrière – peut charger jusqu’à 900 kg et remorquer 4,5 tonnes-. L’un de ses grands atouts en raison de sa propulsion électrique est sa capacité de charge, car là où le moteur devrait être situé dans une variante thermique, on trouve un grand coffre avant. De plus, ce pick-up peut servir de générateur, fournissant suffisamment de puissance pour faire fonctionner des outils ou même alimenter une maison. Tôt 2022 les premières unités seront livrées et leurs prix se situent entre 40 000 et 90 000 dollars – entre environ 32 880 et 73 980 euros-.

Rivien R1T

En principe, ce pick-up particulier commencera à être livré cet été et aura un frère avec une carrosserie SUV appelée R1S. La firme assure que les premières unités auront une plus grande autonomie que les 482 km, bien que des versions ultérieures avec des valeurs de plus en plus élevées soient publiées.

Il est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes grâce à ses quatre moteurs et offre des qualités tout-terrain décentes grâce à sa capacité de gué de 900 mm d’eau et jusqu’à 5 tonnes de la capacité de remorquage.

L’entreprise californienne a Amazon ou Ford comme investisseurs et essaie de créer son propre réseau de chargeurs – comme c’est le cas avec Tesla – avec 3 500 chargeurs à travers les États-Unis, ce qu’ils ont l’intention de réaliser en 2023. 70 000 $ – environ 57 540 euros-.

Cybercamion Tesla

Probablement le pick-up le plus connu de cette liste, ainsi que l’un des plus particuliers. Bien que son apparence ressemble à une voiture avec un niveau de détail “correct” d’un jeu vidéo PS1, la vérité est que le Cybertruck est bien réel et arrivera à la fin de cette année à la fabrication.

Les commandes n’ont pas cessé depuis sa présentation, et son prix a été l’un de ses atouts. Il peut être acheté à partir de 40 000 $ – environ 32 880 euros– Si l’on opte pour la version avec moteur et propulsion arrière, un chiffre qui monte jusqu’à 70 000 $ – environ 57 540 euros– pour la variante avec transmission intégrale et trois moteurs. Dans cette dernière version, Tesla promet une autonomie supérieure à 800 km, 1,5 tonnes de capacité de charge et jusqu’à 6 tonnes de la capacité de remorquage.

De même, la signature d’Elon Musk parle d’un temps de 0 à 100 km/h de 2,9 secondes et garantit que l’aspect final sera le même que le modèle présenté. Par conséquent, il sera construit en acier inoxydable non peint – comme cela se faisait avec la DeLorean DMC-12 dans les années 80 -, en verre renforcé et jusqu’à 6 places pour les occupants.

Endurance de Lordstown

Lordstown Motors commencera à fabriquer son pick-up Endurance en septembre de cette année. Cependant, la société prétend avoir besoin de financement pour y parvenir car ses ressources actuelles « ne sont pas suffisantes pour financer la production et le lancement à l’échelle commerciale » de ce modèle.

L’entreprise assure qu’avec cette situation, ils ne pourraient pas être maintenus d’ici un an. A cela s’ajoute une enquête dont ils font l’objet pour tromperie présumée de leurs investisseurs.

Cependant, si sa situation difficile était résolue, l’Endurance atteindrait le marché et offrirait plus de 400 km autonomie grâce à ses quatre moteurs -un sur chaque roue- et sa batterie de 109 kWh. Leurs prix commenceraient à 52 500 $ – environ 43 155 euros-.

Bollinger B2

Le B2 est l’offre de la start-up nord-américaine Bollinger et promet d’être « le pick-up le plus performant au monde ». Son apparence est totalement à l’opposé des qualificatifs tels que « discret » ou « moderne », mais c’est dans ses qualités que l’œuvre s’est focalisée.

Il est capable de charger jusqu’à deux tonnes et ses capacités tout-terrain sont garanties par la marque avec sa suspension hydropneumatique. De plus, grâce à sa taille, il est possible de transporter presque n’importe quel objet dans la boîte.

Il monte mécaniquement deux moteurs avec une puissance combinée de 622 ch alimenté par une batterie de 142 kWh. Son autonomie est d’environ 320 km et il peut passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Son prix? 125 000 $ – certains 102 750 euros-, ce qui peut ne pas jouer en votre faveur compte tenu de vos concurrents.

Hummer VE

C’était l’une des grandes nouvelles de l’époque. Après avoir disparu du marché, le nom ‘Hummer’ revient, mais cette fois sans être associé à une grosse voiture à combustion aux qualités insuffisantes hors de l’asphalte -avec l’autorisation du H1-. General Motors propose maintenant le GMC Hummer EV avec une première édition qui offre un peu plus que 1 000 ch grâce à ses trois moteurs, un temps d’environ 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et un prix de 112 000 $ – environ 92 064 euros-.

Bien entendu, ce pick-up apporte des détails intéressants tels que le “La marche du crabe” -quelque chose comme le ‘Crab Mode’ en espagnol-, qui lui permet de circuler en diagonale grâce à la rotation de ses roues avant et arrière. Il est également capable de patauger jusqu’à 600 mm d’eau et offre une autonomie d’environ 563 km. Sans aucun doute, l’une des offres les plus intéressantes du secteur.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.