Les 6 moments d’euphorie qui ont fait parler tout le monde de la première

Cet épisode raconte l’histoire de Fès pour expliquer pourquoi il est qui il est. Il nous raconte comment il a grandi avec sa grand-mère, trafiquante de drogue, et l’origine de son frère, un personnage qui semble lui aussi très étrange. Ainsi on comprend un peu plus sur lui et on arrive au moment de la fête du nouvel an.

1. Avant de se mettre au travail avec Nate, les fans sont tombés amoureux d’un nouveau partenaire : Fès et Lexi. A la fête, ils discutent tous les deux dans un fauteuil et ce sont les plus mignons.

« Je suis là pour Fès et Lexi dans la saison 2 d’Euphoria. »

Les fans pensent que Lexi aura Fès amoureux cette saison. « Lexi va faire agir Fès comme ça dans la saison 2 #Euforia. »

2. Le moment le plus inattendu et le plus attendu à la fois : quand Fez frappe Nate à la fête.