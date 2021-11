Les 6 moments les plus hilarants de Kris Jenner en l’honneur de son 66e anniversaire

C’est cette période spéciale de l’année pour célébrer l’une des mamans préférées d’Hollywood : Kris Jenner. La matriarche Kar-Jenner fête ses 66 ans aujourd’hui, le 5 novembre. Jenner est responsable de la création du Kardashian Kraze, car elle est la mère du club des milliardaires : Kourtney, Kim, Khloe et Rober Kardashian – et les magnats de la beauté Kendall et Kylie Jenner.

Kris agit en tant que gestionnaire de toutes les carrières réussies de ses enfants. Non seulement elle négocie des transactions d’un million de dollars, mais elle a l’air élégante en le faisant. Il est clair que l’équipe de Kar-Jenner tire son sens de la mode de sa mère.

L’amour des frères et sœurs Kar-Jenner pour leur mère est évident, car elle leur a appris à rester ensemble. Dans un hommage Instagram, Kim écrit : Joyeux anniversaire maman !!!! Vous êtes des objectifs ultimes ! Tu es mon héros! Tu es ma vie! Merci d’être l’être humain le plus aimant sans jugement que j’aie jamais rencontré. Vous prenez soin de nous tous de manière si désintéressée. Les mots ne peuvent décrire mon amour pour toi !!!!!!!!! OMG je t’aime tellement maman !!!

En plus de son sens des affaires et de son style classique, Kris a donné certains des meilleurs mèmes et moments viraux de l’histoire de la téléréalité. Alors que beaucoup se tournent vers les frères et sœurs, Kris fournit souvent le plus de rires et de sagesse.

Jenner nous a donné tellement de moments magiques au fil des ans. Voici 6 de ses moments les plus hilarants de notre maman bien-aimée.

Kris essaie de rapper

Kanye West, Travis Scott et Tyga ne sont pas les seuls rappeurs associés à la famille. Apparemment, Kris a également une affinité pour le genre musical.

Kris appelle Kim pour des selfies

Kim est reconnu pour avoir rendu les selfies populaires. Mais au milieu de Khloe se rendant pour commencer un séjour en prison pour conduite sous l’influence, Kris n’a pas pensé qu’il était approprié que Kim se concentre sur la prise de photos d’elle-même.

Kris monte sur un poteau

Kim n’est peut-être pas la meilleure danseuse, mais Kris a prouvé qu’elle avait quelques mouvements. Elle a déjà suivi un cours de danse sexy avec l’ancien meilleur ami de Kim, Blac Chyna. En fait, Kris a écrasé la classe.

Kris va seins nus

Inspirée par sa réalisation de la fameuse séance photo playboy de Kim, Kim voulait que sa mère s’amuse. Elle a organisé une séance photo nue.

Kris devient ivre

Les filles ont décidé de faire un petit voyage dans la Napa Valley pour déguster du vin et des fromages. Kris a un peu trop apprécié.

Kris nuance Kim

Il est rare que Kris Jenner gronde ses enfants. Mais après que les frères et sœurs aient fait tout un plat pour qu’elle achète une maison pour Rob, Kris a fait savoir qu’elle était allée au-delà pour tous ses enfants. Dans le processus, elle a pris des photos de la débâcle du mariage de 72 jours de Kim avec l’ancienne star de la NBA, Kris Humpries.

