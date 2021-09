Les 6 nouvelles fonctionnalités iPhone les plus excitantes à venir dans iOS 15

Quelques jours avant l’arrivée de l’iPhone 13 dans les magasins le 24 septembre, Apple sortira officiellement iOS 15 avec une tonne de nouvelles fonctionnalités. iOS 15 arrivera le 20 septembre et sera disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les deux utilisateurs d’iPhone.

Présenté à l’origine à la WWDC plus tôt cette année, iOS 15 regorge de nouvelles fonctionnalités et d’une myriade d’améliorations de performances. Et bien qu’iOS 15 puisse sans doute manquer d’une fonctionnalité tueuse singulière, la mise à jour a toujours plusieurs nouvelles fonctionnalités convaincantes pour en faire une version passionnante. Et vu comment était la WWDC il y a plus de trois mois, il y a de fortes chances que vous ayez oublié ce qu’iOS 15 apporte à la table. À la lumière de cela, nous avons dressé une liste mettant en évidence certaines des fonctionnalités iOS 15 les plus intéressantes à venir sur l’iPhone.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les 5 principales fonctionnalités d’iOS 15

Sélection de texte améliorée

Heureusement, la loupe à grossissement fait un retour triomphal avec iOS 15. Apple s’en est débarrassée avec iOS 13 et l’alternative était un pas en arrière dans la conception de l’utilisateur. Avec iOS 15, Apple écrit que les utilisateurs pourront sélectionner exactement le texte qu’ils veulent “avec un curseur amélioré qui agrandit le texte que vous regardez”.

SharePlay

SharePlay est sans doute la fonctionnalité iOS 15 la plus attendue de toutes. Malheureusement, il n’arrivera pas avec la première itération d’iOS 15. Au lieu de cela, il sera expédié quelques semaines plus tard afin qu’Apple puisse résoudre quelques problèmes de performances et de problèmes en suspens.

Une fois qu’il tombera, cependant, SharePlay changera certainement la façon dont vous utilisez votre iPhone. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de FaceTime ensemble et de partager des médias sur plusieurs appareils. En d’autres termes, les utilisateurs d’iPhone pourront regarder des films et écouter des chansons avec d’autres utilisateurs Apple en même temps. A noter que la fonctionnalité est multiplateforme, c’est-à-dire que les utilisateurs d’iPhone pourront partager du contenu avec les utilisateurs de Mac et iPad.

Lorsque SharePlay arrivera enfin, les applications qui offriront une prise en charge intégrée de la fonctionnalité incluent Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch, etc.

De plus, SharePlay permettra enfin aux utilisateurs de partager leurs écrans avec des utilisateurs de confiance. Heureusement, cela rendra les appels au service client avec vos amis et votre famille exponentiellement moins frustrants.

Mode de mise au point

L’accent dans iOS 15 pourrait très bien être la fonctionnalité iOS 15 que vous utilisez le plus. Comme son nom l’indique quelque peu, la fonction Focus permet aux utilisateurs de configurer divers modes Focus pour certains types de scénarios d’utilisation. Par exemple, vous pouvez configurer un « mode de travail » pour votre iPhone qui ne vous affiche temporairement pas les notifications push d’EPSN, de Facebook ou d’autres applications récréatives. Dans la même veine, vous pouvez configurer un «mode veille» dans lequel les notifications de travail sont désactivées et seuls les textes de la famille et des amis s’affichent.

Apple ajoute :

Les clients peuvent configurer leur appareil pour les aider à être dans l’instant en créant un Focus personnalisé ou en sélectionnant un Focus suggéré, qui utilise l’intelligence de l’appareil pour suggérer quelles personnes et applications sont autorisées à les notifier. Les suggestions de focus sont basées sur le contexte des utilisateurs, comme pendant leurs heures de travail ou pendant qu’ils se couchent, et lorsque Focus est défini sur un appareil Apple, il s’applique automatiquement à leurs autres appareils Apple.

Glisser-déposer entre les applications

La possibilité de faire glisser et déposer des fichiers entre les applications sur iOS 15 change la donne d’une fonctionnalité. Enfin, les utilisateurs d’iPhone pourront effectuer des tâches de base comme faire glisser une image de l’application Photos et la coller dans un e-mail.

Un exemple de cette fonctionnalité en action peut être vu ci-dessous :

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Isolation vocale FaceTime

Avec iOS 15, Apple essaie définitivement de déborder Zoom. Pendant la pandémie de COVID, Zoom est rapidement devenu un nom familier. À son tour, cela a également révélé à quel point FaceTime était terne en comparaison.

Par conséquent, Apple ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à FaceTime dans iOS 15. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intrigantes est l’isolation vocale. Bref, Apple a ajouté une technologie capable d’isoler la voix d’un utilisateur lors d’un appel téléphonique. La fonctionnalité repose sur l’apprentissage automatique et peut minimiser le bruit de fond et ambiant environnant.

FaceTime dans iOS 15 permettra également aux utilisateurs d’iPhone de discuter en vidéo avec les utilisateurs d’Android et de Windows.

Texte en direct

L’OCR n’est pas nouveau, mais son intégration dans iOS 15 sera certainement magique. Avec la fonction Live Text dans iOS 15, les utilisateurs pourront sélectionner du texte à partir de photos et le copier et le coller. Live Text fonctionnera non seulement sur les nouvelles photos, mais également sur les photos existantes dans votre photothèque. La fonctionnalité fonctionnera dans sept langues différentes, dont l’anglais, le chinois, le français, l’italien, l’allemand, le portugais et l’espagnol.

Apple ajoute : « Il y a tellement d’informations riches dans vos photos, des endroits mémorables que vous avez visités aux recettes de famille écrites à la main. »

Quels iPhones fonctionneront sous iOS 15 ?

Apple fait un bon travail pour s’assurer que les nouvelles mises à jour iOS fonctionnent sur les anciens modèles d’iPhone. iOS 15 n’est pas différent à cet égard. La prochaine mise à jour fonctionnera sur les appareils suivants :

Téléphone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (modèle original) iPod Touch (septième génération) iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XR iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2020 ) iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max