Les 6 nouvelles règles de la NFL pour la saison 2021, expliquées

Chaque année, les propriétaires d’équipes rencontrent le comité de compétition de la NFL pour discuter des moyens d’améliorer ou de modifier le football. Parfois, ce sont des ajustements mineurs au jeu, tandis qu’à d’autres occasions, ils ont un effet profond sur la ligue dans son ensemble. Des éléments passés comme les coups de casque à casque, les célébrations des joueurs et le déplacement du placement du coup d’envoi ont changé la NFL telle que nous la connaissons.

Cette année, 12 règles ont été proposées soit par le comité de compétition, soit par une équipe individuelle, avec une liste finale de six règles nouvelles ou modifiées en cours de règlement par vote des propriétaires. Alors, quels sont-ils, comment ont-ils changé et qu’est-ce que cela signifie pour la ligue ?

Règle n° 1 : « Par le comité de compétition ; de modifier la règle 16, pour éliminer les heures supplémentaires en pré-saison.



Qu’est-ce que ça veut dire? En termes simples, il n’y aura pas de prolongation dans les matchs préparatoires à l’avenir.

Comment cela a-t-il changé ? La règle 16 exposait simplement la façon dont les matchs de pré-saison seraient menés, ce qui reflétait les affrontements de la saison régulière.

Quel impact cela aura-t-il sur la NFL ? Je ne pense pas que quiconque ait été suffisamment investi dans les résultats de la pré-saison pour se soucier de savoir qui a réellement gagné ou perdu des matchs suffisamment pour se soucier des prolongations. Bien sûr, cela pourrait signifier que nous verrons plus de jeux officiels se terminer par des égalités. Cela se produit rarement tel quel – mais sans rien en jeu en termes de positionnement en séries éliminatoires, il s’agit davantage d’un jeu pour les partenaires médiatiques d’avoir une programmation plus régulière et pour tout le monde de mettre fin plus tôt aux jeux insensés.

Règle n° 2 : « Par le comité de compétition ; de modifier la règle 6, section 1, article 3, pour un an seulement, afin d’établir un nombre maximum de joueurs dans la zone de mise en place.



Qu’est-ce que ça veut dire? D’accord, celui-ci est beaucoup plus complexe. La zone de préparation est la zone située à 10-25 mètres du point de départ, en particulier par l’équipe de retour. Désormais, l’équipe de retour ne peut pas avoir plus de neuf joueurs à l’intérieur de la zone de mise en place lorsqu’un coup de pied en jeu est tenté. Cette règle est directement conçue pour augmenter les chances d’une équipe qui botte de récupérer le ballon.

Comment cela a-t-il changé ? Auparavant, il n’y avait pas de limites de zone de configuration. Statistiquement, une majorité d’équipes ont joué avec 10 joueurs dans la zone de préparation lors des retours de coups de pied en jeu, tandis que certaines utilisaient 11 joueurs. Dans un jeu de nombres simple, cela signifie que l’équipe qui botté aura une meilleure chance de récupérer un coup de pied en jeu.

Quel impact cela aura-t-il sur la NFL ? Il y a eu de nombreuses propositions sur la façon de rendre les retours de fin de match plus excitants, y compris une proposition radicale pour permettre aux équipes une tentative « 4e et 15 », plutôt que de tenter un coup de pied de côté. Cette proposition supplémentaire a été rejetée, la ligue privilégiant une approche plus conservatrice. Cela pourrait bien signifier que nous verrons plus de coups de pied en jeu récupérés, mais il pourrait y avoir des inquiétudes que les équipes commencent à utiliser plus de coups de pied en jeu comme arme – en particulier si elles ont une équipe de mains talentueuses. C’est pour cette raison que la ligue donne aux restrictions de la zone de configuration un essai d’un an avant d’en faire une règle complète.

Règle n° 3 : « Par le comité de compétition, le sous-comité des entraîneurs et Baltimore ; de modifier la Règle 15, Section 3, Article 9 et la Règle 19, Section 2, pour permettre à l’Officiel de Replay et aux membres désignés du département des Officiels de fournir certaines informations objectives aux officiels sur le terrain.



Qu’est-ce que ça veut dire? Une extension des fonctions de l’officiel de replay, la nouvelle règle permet à l’officiel de replay d’utiliser la technologie pour donner des informations aux officiels sur le terrain pendant la replay. Cela signifie que regarder la rediffusion est désormais un travail à deux officiels, le duo travaillant ensemble pour décider de la pièce. Dans le cas où ils ne peuvent pas s’entendre, le jugement final revient toujours à l’officiel sur le terrain, comme par le passé, mais l’apport supplémentaire de l’officiel de replay peut influencer la prise de décision.

Comment cela a-t-il changé ? Dans le passé, les officiels sur le terrain étaient autorisés à demander des angles spécifiques, la vitesse de la vidéo et d’autres technologies pour prendre une décision, mais en dehors de cela, l’officiel de la rediffusion n’avait pas grand-chose à dire dans la procédure. Maintenant, ils sont capables de sélectionner et d’afficher des informations objectives spécifiques sur les jeux, y compris des preuves qui, selon eux, montrent clairement si un attrapé est effectué, un joueur est dans les limites ou tout autre élément potentiel d’un jeu.

Quel impact cela aura-t-il sur la NFL ? Cela devrait, espérons-le, augmenter la précision des appels dans les défis des entraîneurs et d’autres moments critiques du jeu. Avoir un deuxième officiel travaillant sur une rediffusion devrait signifier que nous obtenons des résultats plus corrects.

Règle n°4 : « Par Chicago ; de modifier la Règle 11, Section 3, Article 3, afin d’assurer l’application de toutes les pénalités acceptées commises par l’une ou l’autre équipe lors des tentatives d’essai successives.



Qu’est-ce que ça veut dire? Ho garçon. D’accord, il s’agit d’une situation extrêmement critique – mais néanmoins, les Bears voulaient que cela soit réglé. Essentiellement, cette règle signifie que si les deux équipes commettent des pénalités lors des tentatives de PAT ou de Conversion en deux points, la deuxième pénalité ne peut pas modifier l’emplacement du ballon pour la tentative suivante. Je sais que c’est ridiculement déroutant, mais supportez-moi.

Comment cela a-t-il changé ? Cela remonte donc à un match de 2019 entre les Bears et les Broncos qui s’est terminé par un drame lorsque les Broncos ont obtenu une conversion de deux points en fin de match à un endroit incorrect. Le moment a été arbitré correctement, mais c’était maladroit.

Essentiellement, voici ce qui s’est passé : le match était de 13-12 en faveur des Bears. Les Broncos se sont alignés pour une conversion de deux points et ont été pénalisés pour retard de match, les poussant jusqu’à la ligne des sept mètres. Ensuite, ils ont décidé de passer au coup de pied à la place, afin qu’ils puissent faire l’égalité. Les Bears ont sauté hors-jeu et, selon la règle, cela a été compté à partir de la ligne des deux mètres, pas des sept. Le résultat a été que les Broncos sont passés à une conversion de deux points à partir de la ligne d’un mètre, comme si leur retard de match ne comptait jamais.

Quel impact cela aura-t-il sur la NFL ? Probablement pas du tout. C’est une circonstance extrêmement étrange qui se présente rarement, mais au moins elle est couverte maintenant.

Règle n°5 : « Par les Rams de Los Angeles ; de modifier la Règle 8, Section 1, Article 2, pour ajouter une perte de tenu pour une deuxième passe avant depuis derrière la ligne et pour une passe lancée après que le ballon soit revenu derrière la ligne.



Qu’est-ce que ça veut dire? La pénalité est désormais une perte de down et cinq yards sur des jeux de tricks ratés qui se traduisent par deux passes vers l’avant, ou des cas où un quart-arrière dépasse la ligne de mêlée, pour revenir et lancer vers le bas.

Comment cela a-t-il changé ? Bizarrement, auparavant, la pénalité n’était qu’une perte de cinq verges. Cela a rendu la pénalité pour une deuxième passe avant plus clémente qu’une seule passe avant au-delà de la ligne de mêlée. Maintenant, les deux infractions ont la même conséquence.

Quel impact cela aura-t-il sur la NFL ? C’est vraiment un mouvement sans fioritures. Vraiment, je suis un peu perplexe de voir que personne n’a regardé les règles pendant toutes ces années et n’a pas remarqué les pénalités très différentes pour essentiellement la même infraction. Je ne connais personne qui ait tiré parti de cette incohérence à son avantage, mais cela a été aplani.

Règle n° 6 : « Par Kansas City ; de modifier la règle 5, section 1, article 2, afin d’élargir les options de numéro de maillot pour certaines positions.



Qu’est-ce que ça veut dire? Vous avez probablement déjà remarqué celui-ci le plus, surtout si vous avez récemment fait du shopping en jersey. Cela a changé la numérotation positionnelle des joueurs pour permettre aux joueurs de position de compétence offensive, aux secondeurs et aux arrières défensifs de porter les numéros 1-49.

Comment cela a-t-il changé ? Au cours des dernières années, seuls les quarts, les botteurs et les parieurs étaient autorisés à porter des numéros de maillot à un chiffre. Maintenant, cela a été étendu à la majorité des postes.

Quel impact cela aura-t-il sur la NFL ? Il y a eu des questions quant à savoir si cela rendra la vie plus difficile pour les fonctionnaires d’identifier les récepteurs éligibles, mais c’est une préoccupation douteuse. Les joueurs de ligne sont toujours relégués à porter 50-79 et 90-99 sur les maillots, et rendre un joueur de ligne éligible est beaucoup plus répandu qu’un joueur de position de compétence supplémentaire. Cela devrait avoir peu d’impact, si ce n’est que les joueurs ont plus de choix, et cela fait mal à votre portefeuille lorsque vous rachetez des maillots.

Point d’accent de 2021 : la raillerie

Il ne s’agit pas d’un changement de règle en soi, mais plutôt d’une règle existante que la NFL souhaite que les officiels répriment davantage. Essentiellement, ce point d’accent indique qu’un joueur sera expulsé pour deux pénalités de raillerie dans un match, avec la possibilité d’une suspension supplémentaire.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, nous avons ce qu’il vous faut.

Règles de la NFL Covid 2021

Les règles pour faire face au Covid 19 ont radicalement changé depuis un an. En 2020, avant que la vaccination ne soit largement disponible, la ligue se concentrait sur la distanciation sociale et la prévention d’une éventuelle infection extérieure. Les joueurs ont été soumis à des tests réguliers, les individus positifs étant isolés.

Maintenant, avec la facilité d’accès à la vaccination, la ligue impose aux joueurs d’être responsables d’eux-mêmes et des autres. Le mandat comprend des changements sévères pour les joueurs qui ne veulent pas être vaccinés, ainsi que des matchs potentiellement forfaitaires pour les équipes qui ont des joueurs positifs dans leurs listes.

Vous pouvez en savoir plus sur la politique Covid 2021 de la NFL ici [will write explainer]