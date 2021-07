Les 6 premières Netflix qui nous passionnent le plus en août

in

La cabine de baisers 3

Le film mettant en vedette Joey King et Jacob Elordi atteint sa grande finale. Elle est déterminée à profiter au maximum de son dernier été avant d’entrer à l’université et planifie sa liste de souhaits tout en s’occupant de tout ce qui l’attend avec Noah et Lee. Première : 11 août

Les deux reines

Marie Stuart, reine de France à 16 ans et veuve à 18 ans, retourne dans son Écosse natale pour revendiquer sa place sur le trône. Dès son retour, la rivalité avec sa cousine Elizabeth I, reine d’Angleterre s’intensifie et des polémiques et de nombreux drames éclatent. Première : 6 août.

Il est comme ça

IL EST TOUT CELA (de gauche à droite) TANNER BUCHANAN dans le rôle de CAMERON KWELLER et ADDISON RAE dans le rôle de PADGETT SAWYER dans IL EST TOUT CELA. Cr. KEVIN ESTRADA / NETFLIX © 2021 (Netflix)

Si vous aimez la mode et la beauté, regardez ce film où une influenceuse de relooking parie qu’elle peut transformer une camarade de classe pas si populaire en la prochaine reine du bal. Si l’histoire vous semble familière, c’est parce qu’il s’agit d’un remake du classique She’s All That. Première : 27 août.