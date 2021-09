Les 6 questions brûlantes de la NFL entrant dans la semaine 2

S’il y a une chose moins fiable que de faire des proclamations fortes sur la NFL avant le début de la saison, c’est de faire les mêmes déclarations après une semaine de jeu. Les notions préconçues de qui serait dominant et qui lutterait ont été balayées par l’un des week-ends d’ouverture les plus fous et les moins prévisibles de mémoire récente.

S’il y a une pensée dominante qui me reste après la semaine 1 de la NFL, c’est que je ne suis pas convaincu qu’une équipe qui a perdu soit aussi mauvaise qu’elle l’a montré, et personne n’a gagné d’une manière suffisamment convaincante pour que je puisse dire avec confiance qu’ils sont prêt pour une grande course. C’est extrêmement excitant si vous êtes un fan de la NFL, c’est donc le moment idéal pour plonger dans certaines des questions brûlantes qui nous restent après la semaine 1, et voir si elles peuvent encore trouver une réponse.

Que pense-t-on du NFC Sud ?

En dehors des Falcons, qui ressemblent honnêtement à l’un des plus gros incendies de bennes à ordures de la NFL, il est impossible d’avoir une opinion bien arrêtée sur le reste de la NFC South. De toute évidence, les Buccaneers devraient être considérés comme la classe de la division, un avantage de remporter le Super Bowl – mais ils ne ressemblaient pas exactement à des batteurs mondiaux lors de la semaine 1, se battant avec les Cowboys.

Maintenant, il y a certainement une chance que Dallas soit vraiment aussi bon, mais abandonner 451 verges d’attaque doit inquiéter même les fans les plus intransigeants de Tampa Bay. Il n’y a pas encore de raison de s’inquiéter, évidemment, mais c’est une tendance à surveiller. Au cours de la semaine 2, les Buccaneers affrontent les Falcons, un match qu’ils devraient facilement et facilement démolir. Si cela ne se produit pas, il est peut-être temps de commencer à examiner sérieusement si cette équipe a le pouvoir de concourir.

Pendant ce temps à la Nouvelle-Orléans, je ne peux pas vous dire ce que sont les saints. De toute évidence, ils ont eu une énorme victoire contre les Packers, mais nous savons tous que c’était dans un match où Aaron Rodgers ne jouait pas seulement mal, c’était comme s’il jouait à peine au football. Je ne crois pas que les Saints aient la puissance de feu pour démolir l’élite de la NFC chaque semaine… mais peut-être qu’ils le font ?

Ce qui nous amène au match le plus intrigant de la division : Panthers vs. Saints. Voici deux équipes qui, sur le papier, pensaient être dans le tiers inférieur de la ligue cette saison. La Nouvelle-Orléans a été choquée en détruisant Green Bay, tandis que les Panthers ont largement fait comme prévu en manipulant les Jets.

Les espoirs à long terme de la Caroline reposent entièrement sur Sam Darnold et la ligne offensive des Panthers. Darnold est sorti en jouant comme un batteur mondial contre les Jets, lançant plus de 250 verges en première mi-temps. Il semblait que le jeu de vengeance serait pleinement efficace, puis l’offensive est devenue conservatrice et ennuyeuse, permettant aux Jets de revenir dans le match et à l’après-midi de Darnold de se terminer avec un gémissement, pas un bang. Il était toujours solide, mais pas aussi impressionnant qu’il n’y paraissait, d’après la première mi-temps.

Saints contre Panthers pourrait contribuer grandement à répondre aux questions sur l’avenir des deux équipes.

Combien de temps les Bears vont-ils continuer à essayer de faire d’Andy Dalton une chose?

Fidèles à leur tristement célèbre tweet, les Bears ont bel et bien commencé la saison avec Andy Dalton. L’histoire montrera toujours qu’il a été leur QB1 pendant une semaine. Finissons maintenant cette expérience.

Dalton a été atroce contre les Rams lors de la semaine 1, et il n’y a pas que les 206 verges par la passe et une interception. C’est le fait qu’il lui a fallu 38 TENTATIVES pour marquer 206 verges. Je crois fermement que YPA est un indicateur clé du succès du quart-arrière, car en fin de compte, obtenir des verges avec des opportunités est la raison d’être du football.

Les meilleurs QB de la ligue peuvent maintenir un YPA de 8,0 ou plus. Les débutants solides de la NFL peuvent régulièrement terminer avec plus de 7.0. Contre les Rams, Dalton a obtenu une moyenne de 5,4. C’est un territoire pathétique qui ne ramènera pas les Bears aux séries éliminatoires.

Effectuez déjà la modification et voyez ce que vous avez dans Fields. Le NFC North est suffisamment en désordre pour que cela en vaut la peine.

Les cardinaux sont-ils vraiment si bons ?

Je vais être honnête, j’ai été absolument époustouflé par les cardinaux lors de la semaine 1, et quand j’ai jailli à leur sujet, j’ai été immédiatement averti de ne pas avoir la foi. L’Arizona a pris son attaque déjà puissante et l’a associée à une défense qui a fermé les Titans de manière si convaincante qu’ils ressemblaient à une équipe JV.

Il n’y a pas de congé dans le calendrier des Cardinals, qui affrontent cette semaine les Vikings – une équipe bien meilleure que ne l’a montré leur défaite de la semaine 1 contre les Bengals. C’est une autre attaque puissante à laquelle l’Arizona est confronté, Justin Jefferson et Adam Thielen étant l’un des meilleurs tandems de réception de la NFL. Si Arizona peut à nouveau performer, verrouiller sa défense et laisser son attaque se déchaîner, eh bien, mec, nous pourrions voir quelque chose de spécial émerger.

Les Jaguars vont-ils imploser ?

Je ne peux pas croire que nous ayons cette discussion. Je ne peux vraiment pas. Honnêtement, je pensais que Trevor Lawrence apporterait de la stabilité à Jacksonville et que finalement cette franchise pourrait tourner la page – mais nous sommes dans une semaine et il y a des rapports qu’Urban Meyer énerve les gens, il doit déjà nier les rumeurs selon lesquelles il serait intéressé par le poste d’entraîneur de l’USC. , et on a l’impression de foncer vers le désastre.

La grâce salvatrice est que Trevor Lawrence a l’air bien, vraiment bien. Ignorez les statistiques brutes pendant une seconde, car chaque recrue aura la parité TD/INT lorsqu’elle s’adaptera à la ligue. La partie importante est que ce n’était pas un jeu de passes de 300 verges d’or d’un fou. Nous avons vu des éclairs légitimes de la part de Lawrence qui ont montré tout ce qu’il faisait pour qu’il soit le quart-arrière le plus annoncé de la NFL depuis Andrew Luck.

Nous devons voir plus de progression ici, c’est sûr, et la semaine 2 contre Denver sera plus difficile que la semaine 1 contre Houston (un match que Jacksonville aurait dû gagner), mais je suis terrifié à l’idée que le drame hors terrain puisse consommer cette équipe à moins que ils peuvent obtenir une victoire bientôt.

Les Giants de New York sont-ils une équipe de football NFL établie, ou deux enfants dans un trench-coat jouant à faire semblant ?

C’est une hyperbole bien sûr. Il faudrait au moins 10 enfants dans 5 trenchs, au moins pour établir la ligne de mêlée.

Voici l’affaire : cette équipe est à court d’excuses. Il y a eu une reconstruction de plusieurs années en place, un quart-arrière de premier tour choisi pour être l’avenir, de nombreux récepteurs signés en agence libre pour donner l’étincelle à l’offensive et un prétendu porteur de ballon transcendant pour tout rassembler.

Le résultat a été une défaite de deux touchés contre les Broncos, une équipe qui était en difficulté la saison dernière et essentiellement au même niveau que les Giants.

Je veux juste voir s’il y a des aboiements chez ce chien. Au cours de la semaine 2, l’équipe a un match de division contre Washington, qu’elle devrait pouvoir gagner – du moins sur papier. S’il y a une autre grosse perte, mon Dieu, je ne sais plus quoi dire. Ça va être une catastrophe.

Est-ce qu’Aaron Rodgers va bien ?

Je veux juste savoir s’il va bien. D’après la façon dont il a joué contre les Saints, je suis prêt à supposer qu’il a été remplacé par un extraterrestre portant un costume d’Aaron Rodgers. Celui qui n’avait jamais vu le football joué auparavant.

Les Packers affrontent les Lions cette semaine. Si Rodgers craint encore… mec, je ne veux même pas y penser.