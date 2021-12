Les 6 règles d’hygiène que vous devez appliquer à votre brosse à dents

12/06/2021 à 08:10 CET

C’est bon pour le nettoyage, mais cela ne veut pas dire qu’il est toujours propre. De plus, le Brosse à dents C’est un petit nid de bactéries auquel il faut faire attention pour éviter ce que les experts appellent la « contamination des brosses à dents ».

En avril 2014, des chercheurs de l’Université de Manchester ont révélé une vérité surprenante et dégoûtante sur notre brosse à dents et, plus précisément, sur la quantité de bactéries logées entre ses poils. Pas moins de 10 millions & mldr; ou plus.

Cela peut vous intéresser : Comment bien se laver les mains pour éviter les infections ?

Et la vérité est que ce n’est pas surprenant car dans les poils d’une brosse à dents il y a tous les facteurs qui sont nécessaires pour favoriser le développement des germes.

La première parce qu’elles se trouvent dans les salles de bain, avec un environnement humide inévitable et toujours propice au développement des microbes. Et encore plus s’il fait chaud.

La seconde, et non des moindres, est qu’à chaque fois que nous nous nettoyons les dents, nous faisons passer des débris alimentaires, même s’ils sont microscopiques (ce qu’ils ne sont pas toujours) de notre bouche à notre brosse à dents.

Et bien qu’à la fin de chaque lavage on le rince un peu, cela ne suffit pas.

Quelles bactéries se trouvent sur une brosse à dents ?

La grande majorité de ce que nous trouvons sont des bactéries normales présentes dans notre bouche et que lorsque nous nous lavons, elles adhèrent à la brosse & mldr; sans importance majeure.

Mais malheureusement ils ne sont pas les seuls. Il y en a aussi beaucoup qui peuvent être dangereux.

Des bactéries telles que E. coli, Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa ont été trouvées dans les brosses à dents. Et les personnes atteintes d’herpèsvirus de type 1 peuvent laisser suffisamment de virus sur la brosse pour infecter d’autres personnes & mldr;

D’où viennent ces micro-organismes ? Eh bien, de la bouche, les mains, le verre où l’on laisse les pinceaux & mldr; même l’air dans la salle de bain elle-même.

Dans l’environnement de la salle de bain, il y a, par exemple, des bactéries fécales. Chaque fois que nous tirons sur la chaîne, des aérosols sont créés qui finissent par flotter dans la pièce pendant des heures. Et certaines bactéries finiront sur la brosse.

Dans les poils d’une brosse à dents, il y a tous les facteurs nécessaires pour favoriser le développement des germes : humidité et débris alimentaires (microscopique ou non).

Et n’oublions pas qu’un objet que nous allons mettre en bouche doit nécessiter les meilleurs soins pour qu’il soit hygiéniquement propre.

Et bien que la brosse à dents ne soit pas un lieu d’où proviennent des maladies très graves, a priori, il vaudra toujours mieux prévenir.

Et bien sûr, maintenir cette hygiène pourrait nous libérer de toute diarrhée ou yaga indésirable.

Alors, que devrions-nous faire?

Voici quelques conseils rapides pour ne pas oublier :

Le rinçage est une tâche très importante

Le conseil semble très évident, mais la plupart des gens se trompent.

Après chaque utilisation, il est nécessaire de rincer le pinceau avec intensité, pour éliminer un maximum de matières organiques.

Si cela peut être avec de l’eau très chaude, tant mieux. De cette façon, nous parviendrons à réduire considérablement la quantité de bactéries et d’autres agents infectieux.

Une autre solution possible serait de nettoyer la brosse avec un bain de bouche.

Une étude réalisée avec des brosses à dents pour enfants a montré qu’en utilisant un spray à la chlorhexidine après le brossage des dents, les bactéries telles que les streptocoques sont éliminées des brosses.

Ce composé est commun dans les bains de bouche normaux.

Donc, après s’être brossé les dents, il est fortement recommandé de rincer les poils en frottant avec de l’eau puis laisser tremper quelques minutes dans un verre avec bain de bouche. S’il contient de la chlorhexidine, tant mieux.

Séchez la brosse, mais pas avec la serviette.

Après s’être brossé les dents et rincé la brosse, il est pratique de la sécher car l’humidité favorise la prolifération des bactéries.

Mais comment le faire? La chose la plus proche à portée de main que nous aurons presque certainement une serviette, mais ce n’est pas une bonne option.

On peut penser que la serviette est propre. Mais la chose habituelle est qu’il est plein de bactéries pour quelques raisons simples :

– Le premier, car c’est un objet qui est généralement mouillé. Et comme nous insisterons à l’envi sur cette série d’articles d’hygiène ménagère, l’humidité favorise le développement des bactéries.

– Deuxièmement, parce que généralement tout le monde à la maison utilise la même serviette à côté de l’évier pour se sécher les mains, et cela leur transfère plus de germes.

– De plus, lorsqu’on utilise une serviette pour se sécher les mains ou le visage, on transmet des matières organiques dont se nourrissent les bactéries.

– Et enfin, l’environnement de la salle de bain contient de nombreuses bactéries flottantes qui finissent également par adhérer à la serviette.

Voici quelques raisons pour lesquelles, si nous ne lavons pas les serviettes fréquemment, elles finissent par avoir une odeur de moisi très déplaisant.

Et ce sont aussi de bonnes raisons de ne pas sécher sa brosse à dents avec une serviette.

La solution la plus simple pourrait être d’utiliser du papier toilette pour éliminer le plus d’humidité possible et de laisser la tête de brosse en l’air.

Les casquettes, juste pour partir en voyage

Une fois utilisé et séché au mieux, laisser sécher complètement le pinceau en le laissant à l’air libre, et mieux sans bouchon.

Car ces petits étuis pour la tête de brosse sont bien pour partir en voyage et la protéger dans la trousse de toilette, mais il vaut mieux ne pas la mettre sur la brosse juste après s’être brossé les dents.

Aussi important ne rangez pas la brosse dans le meuble de salle de bain typique, pour la même raison. Cela prendrait beaucoup de temps à sécher, et les bactéries et les champignons pourraient proliférer au cours du processus.

Pensons logiquement : tout comme personne ne penserait à mettre des vêtements à sécher dans le placard, ne le faisons pas avec une brosse à dents.

Quand doit-on changer de brosse ?

Certaines personnes pensent que la brosse est changée lorsqu’elle est déjà usée et avec les poils aplatis. Quand il ne brosse ni ne masse, car il n’y a nulle part.

Mais les dentistes recommandent fortement de changer de brosse au maximum tous les trois mois. Et c’est un chiffre limite, car si on le faisait tous les deux, ce serait beaucoup mieux.

Les dentistes nous disent aussi ce que c’est très important de renouveler la brosse si nous avons été malades.

Surtout si nous avons souffert d’une maladie respiratoire comme la grippe, le Covid ou de simples rhumes ; Et aussi certains digestifs comme la gastro-entérite.

L’explication logique et facile à comprendre est que cette infection va contaminer notre brosse à dents et, en plus de retarder la guérison de la maladie, nous pouvons constater que notre lavage des dents nous réinfecte.

Car nous avons guéri, mais nous continuons à mettre des microbes dans la bouche à chaque nettoyage théorique.

Évitez de laisser l’extrémité du tube de dentifrice entrer en contact avec les poils

Une recommandation très facile à respecter, avec le peu de soin que l’on a, est d’appliquer le dentifrice en évitant tout contact entre le tube et les poils.

Un dentiste l’explique de manière très graphique :

« Si vous étalez de la confiture sur des toasts beurrés, par exemple, il est facile de mettre du beurre sur la cuillère. Et lorsque nous le remettrons dans le pot pour en obtenir plus, nous laisserons ce résidu à l’intérieur & rdquor ;.

Et bien c’est exactement ce qui se passe avec le tube de dentifrice que nous utilisons tous dans la maison & rdquor ;.

Ne laissons pas les pinceaux dont les poils se touchent

Certes, à la maison, nous nous aimons tous beaucoup, nous sommes très proches et nous sommes très propres. Mais la bouche de chacun appartient à chacun, y compris les germes et les microbes.

Alors pour éviter toute contagion, il est essentiel que les poils des brosses à dents ne se touchent pas.

Cette recommandation est cohérente avec le fait d’éviter de toucher l’embouchure du tube de pâtes. Il s’agit d’éviter qu’il y ait beaucoup d’échanges de micro-organismes entre eux.

Et le meilleur moyen d’y parvenir est de changer le verre typique qui se trouve dans tant de maisons et d’obtenir l’un de ces pots conçus pour séparer les brosses.

De cette façon, les risques de contagion de certaines maladies gênantes seront réduits et nous améliorerons notre hygiène générale.