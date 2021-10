Les 6 règles d’or de la DGT avant de mettre sa ceinture qu’il ne faut jamais oublier | Moteur

La Direction Générale de la Circulation nous rappelle comment nous devons utiliser la ceinture de sécurité, l’élément le plus important de notre voiture lors des déplacements dans la section de sécurité routière à côté des freins.

Combien de fois avons-nous entendu nos parents nous rappeler : mettez votre ceinture de sécurité. Une phrase qui cache beaucoup en elle-même, comme nous allons maintenant le voir.

La ceinture de sécurité est un élément clé de la sécurité des passagers, puisque c’est elle qui nous évite d’être projeté en cas d’accident. Si nous y allons en tant que pilote ou copilote, cela nous libère du vol à travers la lune frontale, et si nous passons derrière, cela nous évite de nous fracasser le crâne contre les sièges avant.

Sans aucun doute, ils sont un élément de sécurité essentiel, c’est pourquoi ils sont obligatoires dans toutes les voitures depuis plus de 30 ans.

Apprenez comme l’alphabet les 6 règles d’or 👑 pour porter la #ceinture. NE JAMAIS le mettre ⚠️: ❌Au-dessus de l’abdomen❌Tordu ❌Avec du mou❌Sans vérification après un accident précédent👉 https://t.co/YHIRDfqXst#ÁtateALaVida pic.twitter.com/FzNET9HhZI – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 19 octobre 2021

Mais maintenant, la DGT a jugé bon de nous rappeler les 6 règles d’or pour ne pas se tromper au moment de mettre sa ceinture, car la chose est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Comme vous l’avez vu, la Direction générale de la circulation a tenté de le résumer dans un tweet, mais il nous a donné l’adresse de son magazine officiel, où les règles bien expliquées y figuraient. Nous vous les apportons donc pour que vous n’en manquiez pas :

1º La bande toujours en diagonale : La bande diagonale doit passer par le centre de la clavicule (entre l’épaule et le cou) et la bande horizontale sous l’abdomen jamais au-dessus du ventre. 2ème La ceinture est toujours lisse et sans plis : Vérifiez qu’il n’est pas accroché ou enroulé dans aucune partie de son parcours. La DGT explique que s’il est tordu il retient moins bien le poids du corps, et s’il est attaché au cou, il peut provoquer des coupures ou des brûlures en cas d’accident. 3e bien ajusté : Une fois les bandes en place, il est recommandé de les tirer légèrement vers le haut de la diagonale pour éviter le mou.

4e Ne portez pas de manteaux en dessous : Les vêtements trop volumineux, comme les manteaux, ne doivent pas être portés. De même, nous ne devons rien mettre sous la ceinture, comme des coussins ou des oreillers. 5ème Le siège doit être bien placé : La position du siège doit être prise en compte. Presque à angle droit, jamais trop raide, car cette position peut provoquer un étranglement en cas d’accident. Ne jamais mettre les pieds sur le tableau de bord. 6ème Changement de ceinture en cas d’accident : Changez la ceinture lorsque vous subissez un coup, car le tressage de celle-ci aura perdu de son efficacité et il pourra même y avoir des ruptures dans les systèmes d’ancrage.

Avec tous ces conseils, la DGT assure les voyageurs qui s’y conforment, puisque la ceinture sera en parfaite position pour nous sauver en cas d’accident.

Et, même s’ils ne l’ont pas mis, la norme par excellence est : portez toujours votre ceinture de sécurité (même s’il y a des exceptions). La route est un endroit dangereux pour ceux qui ne font pas attention.