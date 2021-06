Les 6 séries à ne pas manquer sur Netflix en juillet

Ma vie hétérodoxe

Si vous aimez la mode, voici votre émission de téléréalité du mois. Suivez Julia Haart, qui était la directrice artistique de La Perla, la marque emblématique de lingerie de luxe. C’est actuellement le PDG du groupe Elite World, le premier groupe de représentation de talents dans les domaines de la mode, du mannequinat et du divertissement. Kendall Jenner, Irina Shayk et Coco Rocha vous semblent familières ? Ce sont quelques-uns des modèles représentés.

Première : 14 juillet

Atypique

Atypique. (Netflix)

Il est temps de dire au revoir à Atypique, une série qui a touché nos cœurs avec l’histoire de Sam et sa famille, et qui nous a fait repenser ce que c’est que d’être normal ? Cette saison, nous verrons le dilemme de Casey (Brigette Lundy-Paine), car on lui a conseillé d’abandonner son “drame” personnel tout en travaillant sur la piste à l’UCLA, mais elle semblait prête à jongler avec sa carrière et sa relation avec Izzie. . Et bien sûr, Sam (Keir Gilchrist) et Zahid (Nik Dodani) ont accepté d’être colocataires, une étape importante dans leur quête d’indépendance.

Première : 9 juillet