Les 6 thèmes d’introduction d’Attaque sur Titan, classés

Alors, pourquoi est en bas alors ? Eh bien, parce que c’est aussi un peu fade. Maintenant, ne vous méprenez pas. S’il s’agissait d’un autre anime, j’adorerais probablement cette intro, et je l’aime aussi ici. C’est juste que Attack on Titan a des intros particulièrement passionnantes et palpitantes qui ne correspondent pas toujours aux épisodes réels, ce qui peut avoir tendance à être un peu lent et à construire le monde. Mais cette intro trahit en quelque sorte à quel point la série est sombre, ce qui est un contraste et une juxtaposition sympas, je suppose, mais ce n’est tout simplement pas aussi bon que le reste des intros de cette liste, c’est tout. Regardez-le ici.