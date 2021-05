Les 6 voitures électriques qui ont ouvert la voie | Moteur

Les voitures électriques ont beaucoup évolué, mais seules quelques-unes ont été les pionnières de leur histoire. Ce sont six de ceux qui ont fait la différence.

Les voitures électriques sont les protagonistes du sport automobile d’aujourd’hui, mais jusqu’à présent, elles ont connu de nombreuses années d’évolution. A cette époque, il y a eu modèles qui ont marqué un avant et un après. En voici quelques uns.

Nissan Feuille (2010)

Cela ressemblait à un amphibien martien, mais en réalité, la feuille a toujours été un compact japonais ordinaire-. Facile à conduire et facile à posséder, bien sûr, malgré son groupe motopropulseur complexe et pionnier, absolument fiable. Il a été vendu dans le monde entier et fabriqué au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni. C’était vraiment important.

De nos jours, on peut se moquer de leur autonomie par rapport à moins de 160km, mais vous pouvez aller plus loin à la vitesse de la ville. Essayez de parcourir 160 km en une journée à Londres ou à Tokyo.

Il a reçu un nouveau corps en 2017 et celui avec la grande batterie ira maintenant environ trois fois plus loin. Pourtant, Nissan n’a pas vraiment capitalisé sur son leadership dans les véhicules électriques.

Tesla modèle S (2012)

Il peut être utilisé comme un symbole par des millionnaires férus de technologie et soucieux de l’environnement, mais la Model S est bien plus qu’un battage publicitaire. Il a toujours été l’électrique de une plus grande portée et une accélération plus rapide et parfois le plus rapide de tous. Mais il ne s’agissait pas seulement de la batterie. Il a apporté au monde une recharge ultra-rapide, une traction intégrale à deux moteurs, une électricité incluse, une conduite hautement assistée et de nombreuses améliorations à un autre niveau.

Le flux constant d’améliorations apportées aux batteries, à l’électronique, aux moteurs et aux logiciels l’a maintenu à la pointe de l’industrie. En effet, lorsqu’en 2022 Mercedes présente le EEQ et Audi le A6 e-tron, ses berlines devront encore affronter la Model S dans sa 10e année.

Entraînement électrique Mercedes-Benz SLS AMG (2013)

Oui, cela ressemble à un SLS normal – si une supercar avec des ailes de mouette et des proportions exagérées pourrait jamais être “ ordinaire ” – mais il cache une technologie électrique révolutionnaire. Chaque roue avait son propre moteur électrique, lui offrant une vectorisation de couple parfaite grâce à un logiciel ultra rapide.

Ses différents modes de conduite pourraient conduire à une adhérence extrême ou à un survirage enfumé. Ou, vraisemblablement, la capacité de tourner sur son axe comme un bulldozer.

Les moteurs ajoutés 750 ch, ce qui en fait la voiture Mercedes la plus puissante à ce jour. La batterie provenait de l’équipe de F1, qui a également joué son rôle dans le nouvel AMG One.

Seulement neuf unités ont été vendues, mais elle a surpassé les autres hypercars multimoteurs plus anciennes de Rimac et Lotus.

BMW i3 (2013)

L’i3 reste le véhicule électrique le plus fascinant et abordable. Son design ne cherche pas à cacher ses proportions : il est grand car la batterie est en dessous et il est étroit pour raccourcir la zone frontale. Le sien corps en fibre de carbone et son châssis en aluminium ils le gardent léger, vous pouvez donc vous en tirer avec une batterie plus petite. Il est merveilleusement maniable dans la circulation, et l’intérieur a un attrait original et universel.

Nous aimerions voir une version avec un empattement plus long, un look moins polarisé et de la place pour un batterie et coffre plus gros. Malheureusement, cette structure coûte trop cher, ce qui en fait une impasse. Pourtant, il a beaucoup appris à BMW sur la conduite de véhicules électriques, et cela se verra dans de nombreux nouveaux modèles.

Hyundai Kona électrique (2018)

En gros, c’est l’anti-i3. Le Kona a la forme d’un petit crossover commun, ce que veulent un bon nombre de personnes. Bien qu’elle soit petite et n’ait pas été conçue à l’origine pour être une voiture électrique, la marque a réussi à adapter un batterie de 64kWh là-dedans.

Les Coréens sont excellents dans la maniabilité des moteurs et de l’électronique pour une grande autonomie. Ainsi, il propose 484 km selon le cycle WLTP en version restylage et tarifs 25 940 € après les subventions et avec le plan de financement. Au moment de son lancement, rien ne pouvait égaler son rapport entre autonomie et prix.

Il n’a pas de dynamique de conduite magiquement raffinée ni d’intérieur incroyablement attrayant, mais c’était quand même un pionnier.

Porsche Taycan (2019)

Conduit mieux que n’importe quel autre salon de sportÇa accélère si fort que ça fait mal et c’est incroyablement beau. Quel que soit votre point de vue sur les voitures électriques, voici une machine qu’il est presque impossible de ne pas aimer. La Porsche des véhicules électriques.

Si vous aimez l’électrique – ou avez l’esprit ouvert pour convertir – c’est merveilleux. J’ai récemment conduit la nouvelle BMW M3 et je me suis dit : « Pourquoi la réponse de l’accélérateur est-elle si incohérente ? Pourquoi dois-je attendre l’impulsion ? Pourquoi est-il toujours dans le mauvais rapport ? ” C’est ce qui arrive après avoir conduit une Taycan.

Ensuite, Porsche fera un Macan électrique, puis une voiture de sport électrique. Grâce au Taycan, nous sommes d’accord avec cela.

Cet article a été publié sur Top Gear.