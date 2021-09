Les 7 actions Penny les plus chaudes que vous pouvez acheter aujourd’hui pour un rebond demain

Les Evergrande la crise semble être celle de la Chine Lehmann moment. Les marchés ont été agités et il reste à voir s’il y a un plus grand débordement. Au milieu de cette préoccupation, les marchés continuent d’offrir des opportunités d’investissement et de spéculation.

Si je devais me concentrer sur l’achat de grandes capitalisations, je me tournerais vers les actions à faible bêta. Ces actions protégeraient le portefeuille de l’érosion du capital. De plus, si je devais considérer certaines actions cotées en cents, c’est le bon moment pour regarder les noms battus. Les actions de penny qui ont déjà bondi semblent risquées compte tenu des sentiments plus larges du marché.

Par conséquent, je me concentre sur les actions cotées en cents les plus chaudes qui se sont refroidies au cours des derniers trimestres. La correction est due à des facteurs fondamentaux temporaires, à la dilution ou à la prise de bénéfices.

Parlons de sept penny stocks qui valent la peine d’être ajoutés au portefeuille pour les prochains trimestres.

Or Yamana (NYSE :AUY)

VoitureLotz (NASDAQ :LOTZ)

Ayro (NASDAQ :AYRO)

Véhicules Electrameccanica (NASDAQ :SOLO)

La société de lait a2 (OTCMKTS :ACOPF)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

Forage de Borr (NYSE :BORR)

Ces actions cotées en cents, après une correction significative, semblent prêtes à un brusque retournement. Il est important de noter que l’allocation du portefeuille à ces actions ne devrait pas dépasser 10 à 15 %.

7 actions Penny les plus chaudes que vous pouvez acheter aujourd’hui: Yamana Gold (AUY)

Source : Shutterstock

L’action AUY a baissé de 29% depuis le début de l’année en 2021. Cela ne devrait pas surprendre étant donné la récente correction de l’or. De plus, il y a le fait que la Fed devrait commencer à diminuer plus tard cette année.

Cependant, je vois cette correction comme une opportunité d’achat pour les actions AUY. Les taux d’intérêt réels devraient rester négatifs pendant une période prolongée, de sorte que les métaux précieux resteront dans une tendance haussière.

Yamana Gold dispose actuellement d’une plateforme de production d’un million d’onces d’or équivalentes. La société s’attend à maintenir ces niveaux de production jusqu’en 2026. De plus, son actif Wasamac devrait permettre une augmentation de la production en 2027 et au-delà.

Un autre point important à noter est que la société a déclaré un coût de maintien tout compris de 1 081 $ par once d’équivalent-or au deuxième trimestre de 2021. Si l’AISC se maintient aux niveaux actuels, Yamana Gold est en mesure de déclarer des flux de trésorerie sains même si les prix de l’or sont autour de 2 000 $ l’once.

Pour le deuxième trimestre 2021, la société a déclaré 167,8 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et 51,2 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. De plus, la société dispose d’un coussin de liquidité de 702 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. Compte tenu du profil de flux de trésorerie et de liquidité, la société dispose d’une grande flexibilité pour maintenir ses dividendes et poursuivre une croissance agressive de la production.

Le titre AUY semble donc sous-évalué. Il ne serait pas surprenant que le titre double au cours des prochains trimestres.

CarLotz (LOTZ)

Source : hxdbzxy / Shutterstock.com

L’action LOTZ est un autre nom battu parmi les actions cotées en cents qui semble positionné pour un renversement. L’action a fortement baissé de 52% au cours des six derniers mois. Il y a des raisons fondamentales à la baisse avec une croissance susceptible de décevoir ; cependant, la vente semble exagérée.

En résumé, CarLotz est une place de marché pour les véhicules d’occasion de la consignation à la vente au détail. Le marché de la revente automobile, d’une valeur de 841 milliards de dollars, est largement fragmenté, offrant à l’entreprise une opportunité de croissance. Même si le segment de la revente en ligne ne représente que 10 % du marché total, son marché adressable est important.

En novembre 2020, CarLotz visait des ventes de 356 millions de dollars pour 2021. La société s’attendait à ce que les ventes s’accélèrent pour atteindre 945 millions de dollars en 2022. Cependant, ces estimations semblent irréalistes à ce stade. C’est une des principales raisons de la baisse des actions.

Pour le deuxième trimestre 2021, CarLotz a déclaré un chiffre d’affaires de 50,8 millions de dollars. D’une année sur l’autre, la croissance a été saine à 92 %. Cependant, cela implique toujours un revenu annualisé de l’ordre de 200 à 250 millions de dollars. Ce serait inférieur aux prévisions de novembre 2020. En fait, la société a retiré ses prévisions pour 2021.

Même après avoir pris en compte ce facteur, l’action LOTZ semble bon marché après une grosse correction. Je ne serais pas surpris qu’il y ait un fort retournement dans les mois à venir.

Ayro (AYRO)

Source : Shutterstock

Les noms de véhicules électriques ont attiré l’attention des investisseurs étant donné leur potentiel de croissance imminent au cours de la prochaine décennie. Après une correction de 48% au cours des six derniers mois, l’action AYRO semble attrayante.

Ayro est un constructeur de véhicules électriques pour le transport urbain et communautaire. Les modèles actuels de la société comprennent le Club Car, l’AYRO 311 et les véhicules de vaccination électriques.

Il convient de noter que la société a déjà un bon de commande d’une valeur de 4,9 millions de dollars pour Club Car. La commande provient de Gallery, l’un des principaux fabricants de chariots et de kiosques mobiles pour aliments, boissons et merchandising.

Gallery « personnalisera le Club Car Current pour répondre à la demande croissante d’options de livraison de nourriture et de vente au détail à bord ». Bien que son carnet de commandes soit mince, Ayro semble aller dans la bonne direction.

La société se concentre également sur un véhicule et un système de livraison électronique de nouvelle génération qui répondront au marché américain de la livraison de restaurants de 45 milliards de dollars. Quelques grosses commandes au cours des prochains trimestres serviront de catalyseur à un important retournement de stock.

D’un autre côté, il semble probable que la consommation de liquidités se maintiendra à moyen terme. Cependant, la société dispose d’un tampon de trésorerie de 88 millions de dollars. La hausse des actions sur l’accélération des prises de commandes est probablement un moment opportun pour lever des fonds.

Véhicules Electrameccanica (SOLO)

Source : Luis War / Shutterstock.com

L’action SOLO est un autre nom intéressant parmi les actions cotées en cents qui ont subi une baisse au cours des deux derniers trimestres. Cependant, la société lançant bientôt les livraisons aux clients du véhicule électrique SOLO, un renversement pourrait être imminent.

Electrameccanica est un fabricant d’un véhicule électrique monoplace, dont le prix de base est de 18 500 $. Ce niveau de prix plus bas est susceptible d’attirer les consommateurs. De plus, la société cible le service de flotte SOLO pour la livraison de restaurants, la location et la messagerie.

Du point de vue de l’investissement, une autre raison d’aimer les actions SOLO est le modèle d’affaires de l’entreprise avec des actifs légers. Actuellement, la fabrication a été sous-traitée à un partenaire stratégique en Chine.

Ce partenaire est capable de produire 20 000 SOLO par an. Une fois que les ventes auront gagné du terrain, il est probable qu’Electrameccanica envisagera de créer sa propre fabrication.

Electrameccanica dévoilera également la version mondiale de nouvelle génération du SOLO. L’entreprise envisage donc d’entrer dans de nouvelles zones géographiques dans les prochaines années.

Un prix attractif, un modèle commercial léger et une offre de produits différenciée valent la peine d’être pris en compte. Après une longue période de correction, une hausse semble probable alors que la société commence les livraisons.

La société laitière a2 (ACOPF)

Source : Monkey Business Images / Shutterstock.com

L’action ACOPF a été déprimée ces derniers temps, les revenus de l’entreprise étant impactés en raison de la pandémie de Covid-19. Mais ce vendeur de lait de marque de type protéine A2 et de produits apparentés reste attractif sur le long terme.

Pour 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, en baisse de 30 % d’une année sur l’autre. Pour la même période, le BAIIA ajusté de la société a diminué de 75,8 % pour s’établir à 133,8 millions de dollars.

Il convient de noter que les produits de nutrition infantile ont été un moteur de croissance clé pour l’entreprise. En mai 2021, la Chine a autorisé les couples à avoir jusqu’à trois enfants. Le produit de nutrition infantile de la société devrait bénéficier de ce changement de politique au cours des prochaines années.

The a2 Milk Company a également étendu sa portée géographique. La société est désormais présente en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. De plus, l’entreprise s’est également développée au Canada grâce à un accord de licence avec Agrifoods. En Australie, la société détenait une part de marché de 12,2 % en juin 2021.

Dans l’ensemble, la pandémie a accru le niveau de sensibilisation à la santé des consommateurs. Le lait de marque de type protéine A2 connaîtra probablement une demande croissante sur tous les marchés clés. L’action ACOPF s’annonce attractive après une correction de 41% au cours des six derniers mois.

Producteurs de cadrans solaires (SNDL)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Après avoir culminé à 3,96 $ en février, l’action SNDL est depuis dans une tendance baissière. Outre la comptabilisation des bénéfices, une importante dilution des actions a fait baisser le titre. Cependant, l’action semble intéressante maintenant, à 68 cents avec des vents favorables pour l’industrie du cannabis.

Avec une réserve de trésorerie solide, Sundial a créé deux principaux secteurs d’activité. L’entreprise a son propre portefeuille de marques avec un accent sur les produits inhalables. En outre, la société a des opérations d’investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres et hybrides.

Il convient de noter que pour le premier semestre 2021, Sundial a déclaré 25,2 millions de dollars de revenus provenant des opérations d’investissement. Actuellement, l’entreprise a des investissements totalisant 350 millions de dollars.

De plus, Sundial dispose toujours d’une réserve de trésorerie de 885 millions de dollars. Ceci est susceptible d’être déployé pour une nouvelle croissance tirée par les acquisitions.

Sundial a également une joint-venture avec Groupe SAF. La JV a l’intention d’investir à l’échelle mondiale dans les opportunités liées au cannabis. En juillet 2021, Sundial a porté son engagement dans la coentreprise à 538 millions de dollars.

Dans l’ensemble, la société dispose d’une grande flexibilité financière pour une croissance organique et axée sur les acquisitions. De plus, les investissements fournissent une source de flux de trésorerie stables. Le titre SNDL semble donc attractif pour un fort rebond de retournement.

Forage Borr (BORR)

Source : Shutterstock

L’action BORR est un autre nom battu parmi les actions cotées en cents qui semble attrayant après une correction de 41% au cours des six derniers mois.

Borr Drilling est un entrepreneur de forage offshore. Actuellement, Borr Drilling dispose d’une flotte de 28 auto-élévatrices premium d’un âge moyen de quatre ans. De ce nombre, 13 plates-formes sont opérationnelles. La société est sur une lente reprise après l’impact de la pandémie sur les revenus et l’EBITDA.

Il convient de noter qu’au deuxième trimestre 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 54,8 millions de dollars. Pour la même période, le BAIIA ajusté était de 3,7 millions de dollars. C’est la première fois depuis la crise que Borr Drilling affiche un EBITDA positif.

Le pétrole restant relativement ferme autour de 70 $ le baril, il est probable que l’activité de contraction restera forte. La société prévoit que 23 plates-formes seront opérationnelles d’ici la fin de 2022. De plus, cinq plates-formes devraient être livrées en 2023.

Par conséquent, Borr Drilling a une visibilité de croissance claire et le titre semble attrayant à 69 cents. Je ne serais pas surpris si le stock double au cours des prochains trimestres.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.