Les 7 actions technologiques les plus chaudes du Nasdaq en ce moment

Les investisseurs sont toujours à la recherche des prochaines meilleures actions technologiques à acheter. Dans certains cas cependant, cela peut conduire les investisseurs sur la mauvaise voie. Il existe de nombreuses actions de faible qualité et de haute valorisation qui ne méritent pas de se négocier à leurs prix actuels. Ce sont eux qui paient le prix réel lorsqu’un marché baissier se présente.

Cependant, trouver des actions technologiques de haute qualité peut conduire à une énorme victoire, à la fois à court et à long terme, selon l’investisseur. Cela ne signifie pas qu’ils ont toujours une faible valorisation – ce n’est pas si facile – mais nous pouvons toujours trouver des opportunités dans cet espace.

Après tout, c’est la technologie qui a souvent les plus grands marchés adressables tangibles, les meilleures marges et les plus grandes opportunités. C’est pourquoi ces actions ont tendance à avoir des valorisations plus élevées et ont maintenant acquis certaines des plus grandes capitalisations boursières au monde.

Malheureusement, nous avons constaté ces derniers temps une forte baisse de nombreuses valeurs de croissance. Malgré de fortes tendances séculaires, bon nombre de ces noms se trouvent sur le territoire du marché baissier ou à proximité. Du côté positif, cela donne aux investisseurs à long terme la possibilité d’accumuler leurs positions.

Examinons sept valeurs technologiques bénéficiant des tendances chaudes du Nasdaq à l’heure actuelle:

Shopify (NYSE:MAGASIN)

Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD)

Facebook (NASDAQ:FB)

Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL)

Roku (NASDAQ:ROKU)

Cinq9 (NASDAQ:FIVN)

Matériaux appliqués (NASDAQ:AMAT)

Actions technologiques à acheter maintenant: Shopify (BOUTIQUE)

Source: justplay1412 / Shutterstock.com

L’une des tendances les plus en vogue de la technologie est le commerce électronique. C’est une tendance de croissance à long terme depuis des années et la pandémie de coronavirus ne fait que l’accélérer. Au début de la pandémie, Shopify a fourni une mise à jour commerciale et Wall Street n’a pas aimé. Les actions ont cratéré plus bas en réponse, mais bon, que savaient les investisseurs? C’était une période instable et il était difficile de distinguer la gauche de la droite.

En fin de compte, c’était en fait une excellente mise à jour et cela a fini par déclencher un rallye monstrueux du cours de l’action. Les actions sont passées d’environ 300 $ à près de 1500 $, ce qui représente un gain de près de 400%.

Cependant, les actions sont maintenant à 22% des sommets, tandis que Shopify se consolide depuis plusieurs trimestres. De solides bénéfices n’ont pas été en mesure de le sortir de cette consolidation, pas plus qu’un partenariat avec Google.

Google approfondit son partenariat avec Shopify et espère générer davantage de revenus dans le monde du commerce électronique. Si cela finit par être une victoire pour Google, ce sera certainement une victoire pour Shopify.

Quoi qu’il en soit, cette société a complètement changé la façon dont le commerce électronique fonctionne. Malgré sa valorisation élevée, recherchez Shopify pour rester un incontournable d’Internet pour les années à venir.

Micro-périphériques avancés (AMD)

Source: Joseph GTK / Shutterstock.com

Advanced Micro Devices a également été touché par la récente liquidation des actions de croissance. Comme Shopify, AMD consolide depuis des mois. Que les investisseurs le reconnaissent ou non, la pandémie a considérablement accéléré la demande pour les produits de l’entreprise.

C’est pourquoi AMD a enregistré un record en 2020 et pourquoi les prévisions pour les dernières années (2021 et au-delà) n’ont continué à grimper qu’au cours des derniers mois. Une pénurie mondiale de puces ne fait qu’ajouter à la situation, car AMD travaille aussi vite que possible pour répondre aux besoins de ses clients finaux.

N’oubliez pas, il travaille également sur la conclusion de son accord pour acquérir Xerox et il vient d’annoncer un nouveau plan de rachat d’actions. Apparemment, la PDG Lisa Su a vu le cours de l’action de la société languir assez longtemps.

23% de réduction sur ses sommets et celui-ci est une excellente action à acheter et à conserver. Le fait de ramasser AMD maintenant est une reconnaissance du fait que la demande pour ses puces restera forte dans les années à venir – et il y a peu de raisons de penser que ce ne sera pas le cas.

Actions technologiques à acheter maintenant: Facebook (FB)

Source: Chinnapong / Shutterstock.com

Une caractéristique que nous avons vue cette saison des résultats? L’absence de rallyes haussiers. Même avec des résultats stellaires – et je veux dire une explosion, des résultats incroyables – des entreprises comme Pomme (NASDAQ:AAPL) ont vu le cours de leurs actions chuter après les bénéfices.

En fait, presque tous les composants FAANG se sont vendus après les bénéfices, à l’exception de Facebook. C’est la seule composante qui a pu générer un gain post-bénéfice notable, en hausse de 7,3% le lendemain de sa publication (Alphabet a grimpé d’environ 3%).

Facebook méritait cependant de se rallier. Le bénéfice de 3,30 $ par action a dépassé les attentes de près de 1,00 $ par action. Les revenus de 26,2 milliards de dollars ont augmenté de près de 50% d’une année sur l’autre et ont dépassé les attentes de près de 2,5 milliards de dollars.

À tous égards, la mort de Facebook et des médias sociaux a été grandement exagérée, voire complètement fabriquée. Nous pouvons débattre de la moralité de Facebook jusqu’à ce que le soleil se couche, mais la réalité est que l’action ne va nulle part mais augmente avec le temps.

Les analystes s’attendent à une autre bonne année en 2021, avec une croissance des revenus de 35% et une croissance des bénéfices de 30%.

Alphabet (GOOGL)

Source: Primakov / Shutterstock.com

En parlant de FAANG, savez-vous quel a été le titre le plus performant? Je pense qu’il est juste de dire que vous savez déjà que c’est Alphabet. Pourtant, ce stock a été dominant.

Les actions sont en hausse de 30% cette année et de 31% sur les 6 derniers mois. Aucun autre composant FAANG ne se rapproche de cela. Facebook est le plus proche, avec environ la moitié de ces gains. Alphabet est également le FAANG le plus performant au cours des 12 derniers mois, en hausse de 65%. Les taureaux à long terme se baignent certainement au soleil au milieu de la récente course.

Pour sa part, Alphabet a publié un rapport de bénéfices solide, bien que l’action ait eu du mal à obtenir une traction à la hausse ces derniers temps. C’est alors que ses autres pairs technologiques à méga capitalisation ont également connu des difficultés, même si Alphabet a une forte croissance et un bilan robuste.

Les analystes prévoient une croissance des revenus d’environ 30% cette année et une croissance des bénéfices d’environ 50%. Pendant ce temps, Alphabet a plus de 135 milliards de dollars en trésorerie et équivalents à son bilan.

Actions technologiques à acheter maintenant: Roku (ROKU)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Facebook a été la seule action FAANG à avoir vraiment progressé sur les bénéfices, mais dans le monde de la croissance, les investisseurs ont eu de la chance si leurs avoirs restaient stables après les bénéfices, sans parler de la reprise. Malgré des résultats incroyables, la plupart de ces entreprises ont été martelées après l’impression. Pas Roku cependant.

L’action Roku a en fait progressé sur les bénéfices, grimpant de 11,5% sur la journée et de 18,7% à un moment donné de la session. Voir les vendeurs entrer ce jour-là n’est pas trop surprenant, compte tenu de la douleur que nous avons constatée dans ce groupe.

Même dans le cas de Roku, les actions sont 34% en dessous des sommets et cela est considéré comme une participation de croissance de haute qualité.

Quoi qu’il en soit, il y a une dynamique incroyable dans le secteur du contenu en streaming. Les investisseurs qui pensent encore que Roku n’est «qu’un bâton de streaming» n’y prêtent pas attention. La société se tourne de plus en plus vers le contenu, tout en utilisant son canal de streaming gratuit pour générer des revenus publicitaires. Cela génère également une part du «gâteau du contenu» lorsque les clients s’inscrivent à d’autres services via sa plate-forme.

Il est fermement décidé à surfer sur la vague du streaming vidéo à la fois au niveau national et international, et c’est exactement ce qu’il fera à long terme.

Cinq9 (FIVN)

Source: rafapress / Shutterstock.com

Five9 est l’une des rares autres valeurs de croissance à avoir réellement rebondi après avoir publié des bénéfices. Les actions ont clôturé en hausse de près de 8% après leur publication, mais elles ont depuis été prises dans la liquidation des actions de croissance et ont abandonné tous ces gains (plus un peu plus).

De toutes les actions de cette liste, Five9 est probablement la moins connue du groupe. Avec sa capitalisation boursière de 11 milliards de dollars, c’est certainement la plus petite du groupe. La société «fournit des logiciels cloud pour les centres de contact aux États-Unis et à l’international».

À un moment comme celui-ci, pouvons-nous penser à un autre moment où les entreprises reçoivent plus d’appels? Les annulations, le travail à distance, les questions de support accrues et plus encore ont conduit à une aubaine dans les affaires pour Five9. Alors que les entreprises ont besoin de plus de solutions client, Five9 vient de tirer parti de la technologie pour aider à résoudre certains de ces problèmes.

Les attentes du consensus appellent à une croissance des revenus de 26% cette année, suivie d’une croissance d’environ 18% en 2022 et 2023. Five9 a montré qu’il avait une croissance séculaire derrière lui, car il utilise le cloud pour générer une croissance soutenue. Une fois que les actions de croissance auront de nouveau un peu d’amour, elles le seront aussi.

Actions technologiques à acheter maintenant: Matériaux appliqués (AMAT)

Source: michelmond / Shutterstock.com

La pénurie mondiale de semi-conducteurs oblige les entreprises à faire des heures supplémentaires pour augmenter l’offre. La façon dont ils augmentent l’offre passe par des sociétés comme Applied Materials, qui ont vu le cours de son action exploser en conséquence.

Les actions ont augmenté de 44% jusqu’à présent cette année et de 120% par rapport aux creux d’octobre, car les investisseurs se sont vraiment concentrés sur cette pénurie. Même avant cela, la société était incroyablement bien gérée. Les estimations prévoient une croissance des revenus de 26% cette année et une croissance des bénéfices de 45%. Mais peut-être que la meilleure partie de ce stock est sa valorisation.

Malgré la puissante reprise d’Applied Materials, les actions se négocient «seulement» 20 fois les bénéfices. C’est plutôt raisonnable compte tenu du taux de croissance et de la qualité de cette entreprise. Cela ne veut pas dire qu’Applied Materials a récemment approuvé un grand plan de rachat d’actions de 7,5 milliards de dollars.

Cela a toutes les caractéristiques d’un gagnant à long terme.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ROKU et FIVN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.