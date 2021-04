Les 7 cadeaux parfaits pour votre mère | La technologie

Si peu importe combien vous le donnez, vous ne pouvez pas trouver un bon cadeau pour votre mère, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous avons compilé une sélection de cadeaux technologiques originaux avec lesquels vous êtes sûr d’avoir raison.

Choisir un cadeau pour la fête des mères n’est pas une tâche facile. Le rythme effréné de notre quotidien nous fait toujours aller avec le bon moment, et quand nous voulons nous rendre compte qu’il est trop tard, nous finissons toujours par recourir au parfum utile ou au bouquet de fleurs.

Si cette année vous souhaitez surprendre, dans cet article vous trouverez une sélection de cadeaux technologiques originaux pour la fête des mères. Cette fois, nous nous concentrons sur les suggestions conventionnelles, car dans cet autre article, vous pouvez voir les meilleurs cadeaux technologiques pour votre mère.

Cette fois nous recueillons d’autres idées liées à la technologie mais cela va au-delà des téléphones mobiles, des appareils portables et autres appareils conventionnels. Si vous voulez être original, prenez note de ces curieux cadeaux technologiques pour la fête des mères.

Cadeaux technologiques originaux pour la fête des mères

Platine vinyle Bluetooth

Si votre mère est une mélomane invétérée et possède une grande collection de disques vinyles, le meilleur cadeau que vous puissiez lui offrir est une platine vinyle Bluetooth.

Avec cet appareil, vous pouvez lire vos chansons préférées sur n’importe quel haut-parleur Bluetooth, sans avoir besoin de câbles ou d’installations compliquées. De plus, de nombreux modèles disponibles sur le marché proposent des fonctions de numérisation de la musique au format MP3, une fonctionnalité très intéressante pour pouvoir écouter les chansons sur d’autres appareils sans avoir à mettre le disque.

Vous avez à votre disposition d’innombrables modèles au choix en fonction de votre budget. Certaines options recommandées sont celle de Viflykoo pour 68,99 euros ou ce Sony PS-LX310BT abaissé à 169,15 euros.

Cassette à convertisseur audio numérique

Et si la bande originale de votre vie est stockée sur des cassettes, un convertisseur de cassette numérique en MP3 est le cadeau parfait pour votre mère. Grâce à cet appareil, vous pouvez oublier à jamais d’utiliser votre ancien lecteur de cassette et télécharger toutes les chansons sur un support numérique.

C’est un appareil très facile à utiliser et vous permet d’enregistrer la musique des bandes sur votre ordinateur d’une manière confortable et simple. Le modèle le plus vendu d’Amazon est ce modèle de la marque Digitnow!, Compatible Windows et Mac, se connecte via USB à l’ordinateur et a un prix très bon marché: 23,99 euros.

Imprimante photo instantanée

L’essor de la téléphonie mobile a fait des albums photo de famille traditionnels relégués dans l’oubli. Actuellement, c’est la galerie de notre smartphone qui stocke tous nos souvenirs et, bien qu’il existe de nombreux services de photographie qui nous permettent de faire un album physique avec les photos depuis le mobile, nous les commandons rarement.

Si votre mère aime les photos et veut garder la tradition des albums physiques, le cadeau idéal pour elle est une imprimante photo mobile instantanée. Cet appareil se connecte au smartphone en un clin d’œil et vous permet d’avoir vos photos au format physique en un tournemain.

Sur le marché, vous pouvez trouver différents modèles, tels que cette imprimante photo Xiaomi pour 95,99 euros, celle de Kodak qui coûte 109,99 euros, ou celle de Polaroid qui coûte 84,15 euros.

Masseur cervical

Il y a peu de choses aussi agréables qu’un bon massage, et grâce à la technologie vous pouvez donner à votre mère un massage cervical chaque fois qu’elle en a besoin.

Sur le marché, vous pouvez trouver de nombreux appareils qui offrent ce service, tels que ce masseur de nuque et d’épaule Marque Naipo, en vente sur Amazon pour 59,99 euros. C’est un appareil placé sur les épaules et autour du cou qui assure un massage shiatsu grâce à son ensemble de huit nœuds. Son action détend la fatigue et soulage les muscles de la zone.

Toner facial avec micro-courants

L’un des produits technologiques liés à la beauté qui a eu le plus de succès ces derniers mois est Toner facial à microcourant de Foreo. Par conséquent, si votre mère aime prendre soin d’elle-même, avec ce cadeau, vous en serez sûr.

Les micro-courants sont indiqués pour tonifier et rajeunir la peau du visage et du cou, et le Foreo Bear vous permet d’appliquer le traitement à la maison de manière simple et confortable. Il stimule les plus de 65 muscles du visage et du cou grâce à une combinaison de micro-courants et de pulsations T-Sonic, qui améliorent la circulation, éliminent les toxines et relâchent la tension dans les différentes couches de l’épiderme.

Vous avez le choix entre deux modèles en fonction de votre budget. D’une part, il y a le Foreo Bear, qui est la version complète avec toutes les fonctions, qui coûte 299 euros. Si vous voulez une variante moins chère, vous avez le Foreo Bear Mini pour 199 euros

Appareil de méditation et de sophrologie pour bien dormir

Et comment vous donnez-vous du repos? Si ta mère a du mal à dormir, L’appareil de sophrologie et de méditation de Morphée est un cadeau parfait pour elle. Il est en vente sur Amazon au prix de 79,95 euros.

C’est un appareil curieux de taille compacte qui contient 210 séances de méditation et de sophrologie qui aident à dormir et améliorent la qualité du sommeil lorsque les problèmes sont causés par le stress et l’anxiété.

Toutes les sessions incluses ont été réalisées par des professionnels du sommeil et sont très faciles à suivre. Il vous suffit de choisir l’un des huit thèmes disponibles, d’indiquer le numéro de session et de sélectionner une durée comprise entre 8 et 20 minutes,

Diffuseur d’huiles essentielles à ultrasons pour l’aromathérapie

L’aromathérapie présente de nombreux avantages pour favoriser la relaxation. Pour cette raison, Les diffuseurs d’huiles essentielles à ultrasons sont devenus un objet de désir, et sûrement ta mère est géniale.

C’est un humidificateur auquel vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essentielle pour répandre l’arôme dans toute la pièce grâce à sa technologie ultrasonique. L’appareil est chargé de rafraîchir et d’hydrater automatiquement l’air de la pièce et vous permet d’ajuster la vitesse et l’intensité du parfum.

Sur Amazon, il existe de nombreux modèles disponibles, et l’un des meilleurs vendeurs est ce diffuseur d’arômes de Tenswall, qui comprend un éclairage LED sept couleurs, une télécommande et un arrêt automatique pour 21,99 euros.