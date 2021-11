Les 7 équipes de la NFL qui ont les meilleures chances de gagner le Super Bowl LVI

Nous sommes à mi-parcours de la saison 2021 de la NFL, ce qui signifie que quelques équipes commencent à se séparer du reste du peloton. Le Super Bowl LVI, qui se tiendra à Los Angeles, n’est que dans trois mois, et une poignée d’équipes semblaient prêtes à courir. L’année dernière, l’histoire de la NFL a été écrite lorsque les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté le grand match dans leur stade. Les Rams de Los Angeles ou les Chargers de Los Angeles peuvent-ils répéter l’histoire ?

« Je dois remercier Les Snead et Stan Kroenke… Kevin Demoff, ils ont fait un excellent travail pour constituer cette équipe au cours des deux dernières années, même cette année, en acquérant Matt Stafford, en faisant un échange pour Von Miller, » La légende des Rams Eric Dickerson a déclaré à PopCulture.com lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les chances de l’équipe d’atteindre le Super Bowl. « Ils font tout ce qu’il faut. Les gens disent toujours que vous avez une équipe pour l’avenir; cette équipe est faite pour le moment présent. Et le football est un sport qu’ils veulent que vous gagniez maintenant, pas dans quatre ou cinq ans , parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Mais cette équipe de football, en ce moment, a l’air très bien sur le papier ; elle joue très bien. Nous espérons avoir notre équipe de football ici au Super Bowl dans notre stade, le SoFi Stadium. » Voici un aperçu des sept équipes qui peuvent gagner le Super Bowl de cette année.

Packers de Green Bay

Malgré tout ce qui s’est passé avec Aaron Rodgers cette année, les Packers sont l’une des trois équipes qui ont le meilleur bilan de la NFL. Ils se sont améliorés défensivement et tant que le n ° 12 est sous le centre, les Packers auront toujours une chance.

Les boucaniers de Tampa Bay

Tom Brady connaît une saison de type MVP, ce qui signifie que les Buccaneers de Tampa Bay sont très dangereux. Avec eux étant les champions en titre, ils vont être difficiles à vaincre s’ils atteignent les séries éliminatoires.

Les Rams de Los Angeles

Les Rams de Los Angeles sont derrière les Cardinals de l’Arizona pour la tête de la NFC West. Cependant, l’équipe a considérablement amélioré son équipe en ajoutant Von Miller et Odell Beckham Jr. Les Rams pourraient être l’équipe la plus complète de la NFL en termes de ce qu’ils apportent offensivement et défensivement.

Cowboys de Dallas

Après une très longue saison 2020, les Cowboys de Dallas jouent un très bon football. Le quart-arrière Dak Prescott a le bourdonnement offensif et Trevon Diggs connaît une saison mémorable, affichant huit interceptions en neuf matchs cette année.

Les chefs de Kansas City

À un moment donné de la saison, les Chiefs de Kansas City occupaient la dernière place de l’AFC West. Mais ils ont maintenant remporté quatre de leurs cinq derniers matchs et occupent la première place de la division. Patrick Mahomes connaît une saison solide, lançant pour 2 940 verges et 25 touchés en 10 matchs.

Billets de bison

Les Bills de Buffalo étaient sur le point d’atteindre le Super Bowl l’année dernière, s’inclinant face aux Chiefs lors du match pour le titre de l’AFC. Le quart-arrière Josh Allen a bien joué cette année, mais la défense s’est avérée importante pour les Bills, en particulier les défenseurs Jordan Poyer et Micah Hyde qui ont enregistré sept interceptions combinées.

Titans du Tennessee

Même sans Derek Henry, les Titans du Tennessee ont toujours le meilleur bilan de l’AFC. Le secondeur Harold Landry plaide pour le titre de joueur défensif de l’année, enregistrant 10 sacs en 10 matchs.

