Les 7 équipes NBA qui pourraient remporter la finale NBA 2022

Cela ne fait que quatre mois que la saison NBA 2020-21 est terminée, mais une nouvelle saison commence ce soir. La ligue sera de retour à son horaire régulier après la suspension de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cela a conduit à la dernière saison commençant en décembre et se terminant en juillet. Avant la saison 2021-22, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a parlé aux journalistes de ce à quoi ils s’attendent alors que la ligue célèbre son 75e anniversaire.

« Je pense que nous ne saurons pas jusqu’à ce que nous puissions regarder en arrière », a déclaré Silver par NBA.com, « quand cette pandémie sera vraiment terminée comment nous pouvons nous évaluer par rapport à la façon dont les autres entreprises ont fait. Je dirai simplement que je ‘ Je suis vraiment ravi que nous soyons revenus à quelque chose qui semble plus normal cette année. »

Une question intéressante est la vaccination et la façon dont chaque équipe la gère en ce qui concerne les fans assistant aux matchs. « Différentes régions du pays ont adopté des pratiques différentes, et donc au début de la saison, nous aurons des arènes qui exigent que tout le monde soit vacciné et d’autres où il est même illégal de demander », a déclaré Silver. « C’est ce à quoi nous avons affaire dans ce pays en ce moment. » Voici un aperçu de sept équipes qui pourraient remporter la finale NBA l’été prochain.

Dollars de Milwaukee

Les champions en titre ne montrent aucun signe de ralentissement malgré la perte de PJ Tucker. Giannis Antetokounmpo, deux fois MVP NBA, aimerait gagner une autre bague pour ajouter à son héritage. Et il aura un casting de soutien solide dirigé par Khris Middleton et Jrue Holiday.

Filets Brookyln

Après avoir manqué la saison dernière, les Nets sont prêts à apporter un titre à Brooklyn avec l’aide de Kevin Durant et James Harden. Ce qui sera intéressant, c’est le sort de Kyrie Irving qui pourrait ne pas jouer cette saison faute d’être vaccinée.

les Lakers de Los Angeles

Les Lakers cherchent à remporter leur deuxième titre en trois ans. Avec le monstre à trois têtes de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, il sera difficile pour les équipes de ralentir les Lakers au cours d’une saison de 82 matchs.

Soleils Phénix

Les Suns ont pris d’assaut la ligue la saison dernière et il n’y a aucune raison qu’ils ne puissent pas recommencer. Chris Paul est l’une des meilleures saisons de sa carrière tandis que Devin Booker est en train de devenir une Superstar. Les Suns ont atteint la finale la saison dernière et ont remporté les deux premiers matchs avant que les Bucks ne remportent les quatre suivants.

Jazz de l’Utah

Avec le duo de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, les Jazz cherchent à améliorer leur 2020-21 où ils avaient le meilleur bilan de la NBA. La plus grande clé pour eux est la sortie du deuxième tour des séries éliminatoires, qui est aussi loin qu’ils ont avancé lors de leurs cinq dernières apparitions en séries éliminatoires.

Nuggets de Denver

Une autre équipe qui a perdu au deuxième tour des séries éliminatoires est les Nuggets qui ont été balayés par les Suns. Nikola Jokic cherche à s’appuyer sur sa saison de MVP tandis que Michael Porter Jr. et Aaron Gordon cherchent à avoir un impact plus important cette année.

Atlanta Hawks

Les Hawks étaient l’équipe surprise de la NBA l’année dernière, passant d’une équipe qui a raté les séries éliminatoires en 2020 à deux matchs avant de disputer la finale de la NBA. Trae Young devient l’un des visages de la NBA et dispose d’un solide casting de soutien dirigé par John Collins et Clint Capela

