Les 7 équipes qui pourraient remporter le championnat national 2021

Le football universitaire est de retour, ce qui signifie que les samedis, les fans encourageront leurs équipes préférées dans les écoles de tout le pays. L’année dernière a été différente car la pandémie de COVID-19 a modifié les saisons pour presque toutes les équipes et un nombre limité de fans ont été autorisés à assister aux matchs. Cette année, les choses sont revenues à la normale car la saison a commencé à l’heure avec des stades bondés.

Cela conduit à la question de savoir qui remportera le championnat des séries éliminatoires de football universitaire. L’Alabama entre dans la saison en tant qu’équipe la mieux classée du pays et championne en titre. Le Crimson Tide a perdu quelques joueurs talentueux mais ne montre aucun signe de ralentissement.

“Gagner, en quelque sorte, a un prix”, a déclaré l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban, selon 247Sports. “À quel point allez-vous être résilient? Il est un peu plus facile de faire preuve de complaisance et d’avoir un peu de mépris latent pour ce qui est juste. Je considère simplement chaque année comme une nouvelle saison, comme si j’avais pris un nouveau travail et c’est un nouveau équipe et que devons-nous faire pour les faire bien jouer. Vous perdez toujours environ 25% de votre équipe, donc c’est un défi en soi. ” Voici un aperçu de sept équipes qui pourraient remporter le titre national en janvier.

1. Alabama

Il est logique d’avoir les champions nationaux en tête de liste. Saban a remporté six titres nationaux avec le Crimson Tide ainsi que neuf championnats SEC. Peu importe quels joueurs portent l’uniforme de l’Alabama, Saban aura ses joueurs prêts.

2. Tigres de Clemson

Clemson est devenu une puissance au fil des ans, remportant deux titres nationaux en cinq saisons et atteignant les éliminatoires du football universitaire au cours des six dernières saisons. Trevor Lawrence n’est plus le quart-arrière, mais DJ Uiagalelei a la capacité de mener Clemson à un championnat.

3. Buckeyes de l’État de l’Ohio

Ohio State a atteint le championnat des éliminatoires de football universitaire la saison dernière et est sur le point d’atteindre à nouveau le match. Justin Fields n’est plus le quart-arrière des Buckeyes, mais CJ Stroud a mené le quad à une grosse victoire cette semaine, lançant quatre passes de touché dans le match contre le Minnesota.

4. Oklahoma plus tôt

L’Oklahoma n’a pas remporté de titre national depuis 2000 et n’a pas encore remporté de match éliminatoire. Mais l’équipe pense que Spencer Rattle, candidat au trophée Heisman, peut amener les Sooners vers la terre promise après avoir lancé pour 3 031 verges, 28 touchés et sept interceptions en 11 matchs l’an dernier.

5. Bulldogs de Géorgie

La Géorgie n’a aucune sympathie pour l’Oklahoma car les Bulldogs n’ont pas remporté de titre national depuis 1980. Le quart-arrière JT Daniels sera la clé du succès de la Géorgie car il a connu une fin solide pour la campagne 2020. Les Bulldogs pourraient avoir la meilleure défense du pays, ce qui aide certainement.

6. Texas A&M Aggies

Si l’Alabama ou la Géorgie ne peuvent pas gagner la SEC, Texas A&M a une chance de surprendre les experts. Les Aggies ont terminé la saison 2020 avec une fiche de 9-1, dont une victoire contre la Caroline du Nord à l’Orange Bowl. La seule défaite de l’équipe était contre l’Alabama qui était le deuxième match de l’année.

7. Cyclones de l’État de l’Iowa

En 2020, l’État de l’Iowa a remporté neuf matchs, le plus grand nombre depuis 2002. Les Cyclones avaient besoin de la saison avec une victoire de 34-17 sur l’Oregon dans le Fiesta Bowl et ont terminé n ° 9 dans les deux sondages. L’entraîneur-chef Matt Campbell peut-il faire passer les Cyclones au niveau supérieur cette année?

