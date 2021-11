Les 7 grandes leçons tirées de l’événement « Educar est tout »

14/11/2021 à 20:54 CET

Marie Docteur

Près de deux ans plus tard, l’événement « Educar es todo » revient sur scène. Et il l’a fait avec style : au Théâtre Lope de Vega de Madrid, avec plus de 1000 mères, pères et enseignants du public, et avec sept présentations par sept grands experts en éducation. Un événement présenté par Lucía Galán (Lucía, ma pédiatre) et Leo Farache (directeur d’Educar es todo), qui viennent de commencer à remercier les participants pour leur effort : « se lever si tôt un samedi matin pour venir s’informer sur l’éducation a une beaucoup de mérite. Vous êtes incroyable », a déclaré Lucía Galán.

Après presque deux ans d’interruption due à la pandémie, nous avons eu la chance d’écouter Alberto Soler, María Lázaro, Eduardo Sáez de Cabezón, Raquel Sastre, Rafa Guerrero, Sara, 5 heures d’événement dans lesquelles nous avons eu la chance d’entendre en direct Andrés et Patricia Ramirez.

Les 7 grands enseignements que nous retirons de l’événement « Eduquer c’est tout »

Assister à ‘Educar es todo’, c’est sortir avec un sac à dos chargé d’apprentissage, avec de bonnes idées à appliquer dans notre quotidien éducatif avec nos fils et nos filles. Voici les principaux :

1 Nous ne devons jamais utiliser la peur comme ressource éducative

La première présentation, intitulée : « Quel rôle joue la peur dans l’éducation de nos enfants ? », a été offerte par le psychologue Alberto Soler. Dans celui-ci, il nous a fait voir la peur sous un autre angle : « La peur est une émotion de plus. Elle n’est ni bonne ni mauvaise. De plus, elle a sa fonction. On ressent la peur face à une menace, et le sentir nous aide à nous mobiliser devant lui. La peur est une émotion qui nous protège, mais si elle se transforme en quelque chose de pathologique, il faut demander de l’aide. »

Plus tard, il a passé en revue les principales peurs qu’ont nos enfants à chaque âge, et nous a encouragés à les respecter : « Ne jamais dire à un enfant qu’il est trop vieux pour avoir peur ou qu’il doit être plus courageux. Il faut valider son émotion. , sympathiser avec lui « . Pour terminer son discours, il a posé une question au public : « Quelle est la pire peur qu’un enfant puisse avoir ? Ses parents », a-t-il répondu. « A une époque où nous sommes extrêmement dépendants, que vos chiffres de protection vous fassent peur, c’est horrible. N’utilisez jamais la peur comme ressource éducative, familles. Bien que cela puisse fonctionner, cela a des conséquences », a-t-il conclu.

Alberto Soler à un moment donné de son discours | Alba Vigaray

2.Nos enfants ne sont pas des natifs du numérique, c’est un mythe

L’oratrice suivante était l’enseignante, blogueuse et experte des médias sociaux, María Lázaro. Elle nous a parlé de ce nouveau lieu de prédilection pour nos enfants : Internet. Ce lieu où ils passent des heures et des heures, ce lieu où ils se divertissent, apprennent, s’informent, interagissent… c’est-à-dire qu’ils vivent.

María Lázaro lors de sa présentation | Alba Vigaray

Et il a tenu à préciser que, bien que nos enfants soient pratiquement nés avec un écran sous le bras, cela ne fait pas d’eux des natifs numériques : « Les natifs numériques ne naissent pas, ils sont faits. Et pour que nos enfants soient des mères et les pères, nous devons leur enseigner. Ce n’est pas parce qu’ils savent allumer un téléphone portable avant de parler qu’ils savent faire un usage responsable de ces appareils. Les parents, même si nous pensons que nous en savons moins qu’eux sur ce monde, nous devons leur montrer les dangers et comment faire bon usage de ces outils », a prévenu María.

3. Attention à ne pas transmettre nos préjugés à nos enfants

Utilizando el humor, el matemático, divulgador y presentador del programa de televisión ‘Órbita Laika’ Eduardo Sáez de Cabezón, nos hizo ver cómo, en ocasiones y sin darnos cuenta, « trasladamos a nuestros hijos el miedo o la animadversión que nosotros teníamos por las matematiques ». On prononce des phrases comme : « Ugh, maths » ou « C’est normal que tu sois mauvais en maths, il m’est arrivé la même chose, « faire aller nos enfants à » leur premier cours avec la peur dans le corps.

Quelque chose de pas positif si l’on prend en compte que les mathématiques sont derrière 30% des métiers qui existent aujourd’hui », Eduardo a rappelé dans une présentation qui s’est terminée par une affirmation : « Nous remettons en question les preuves scientifiques, nous les mettons dans le débat partisan. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que ce ne soit pas le cas. Nous devons banaliser les preuves scientifiques. »

Eduardo Sáez de Cabezón lors de sa présentation | Alba Vigaray

4.Nous devrions nous concentrer sur ce qui intéresse nos enfants

« A ma fille Emma, ​​diagnostiquée avec syndrome Pheland-McDermid, qui cause les troubles du spectre autistique (TSA), ne s’intéresse qu’à une seule chose : les hot-dogs. Lorsque nous avons réalisé qu’à travers cette nourriture, nous pouvions l’amener à concentrer son attention (quelque chose de très difficile à cause de sa maladie), nous avons commencé à utiliser la saucisse pour tout. Mais c’est quelque chose que vous tous qui êtes ici pouvez appliquer. Si vos enfants sont très intéressés par une chose, utilisez-la « , la comédienne et militante Raquel Sastre a souligné dans une présentation amusante dans laquelle, en plus, elle a revendiqué l’importance de la prise en charge précoce des enfants en difficulté.

Raquel Sastre lors de son discours à ‘Educar es todo’ | Alba Vigaray

5.Connaître le fonctionnement du cerveau de nos enfants nous aidera dans leur éducation

Le psychologue Rafa Guerrero a expliqué dans sa présentation comment fonctionne le cerveau, encore en développement, de nos enfants. « Comprendre cela nous permettra de comprendre pourquoi ils se comportent d’une certaine manière et, de cette façon, nous n’allons pas leur demander des choses qu’ils ne peuvent pas faire », a déclaré Rafa après avoir expliqué que le cortex préfrontal, la zone de le cerveau chargé de la planification, du contrôle des impulsions, de la concentration, est le dernier à se développer, ce qui explique pourquoi nos enfants sont si impatients et émotifs, et pourquoi les fameuses crises de colère se produisent.

Il a également parlé du cerveau des adolescents : « Il est en phase de réinitialisation des informations, ce qui explique pourquoi il nous est si difficile de les comprendre. » Et il a conclu en demandant que « nous ne faisons jamais taire un enfant. Nous devons écouter et répondre à leurs besoins, même s’ils ne sont pas les nôtres. Ils sont tout aussi importants ».

Rafa Guerrero lors de sa présentation | Alba Vigaray

6.Nous devons enseigner à nos enfants que la vie est incertaine

Sara Andres, à peine 25 ans, a perdu ses pieds dans un accident de voiture. A cette époque, elle était enseignante. Après cet événement, sa vie a changé et il a décidé de concourir. Aujourd’hui, elle est une athlète paralympique et donne des conférences pour sensibiliser les gens à l’importance d’accepter que « la chose la plus permanente dans la vie est le changement ». Les mères et les pères, selon les mots de l’athlète, « n’éduquent pas nos enfants pour le changement. Et il est vital que nous l’enseignions à nos enfants. Dans la vie, les choses vont et viennent, elles changent. Et il est important que nos enfants le sachent, et laissez-nous vous apprendre à accepter ces changements et à vous y adapter, passez à autre chose. »

7. Surprotéger nos enfants aujourd’hui, c’est les déprotéger demain

L’événement s’est terminé par une magnifique présentation de la psychologue Patricia Ramírez, qui a voulu faire passer deux messages clairs :

1. « Si nous résolvons tous leurs problèmes pour nos enfants, quand ils seront plus âgés et quitteront la maison, ils ne sauront pas comment les résoudre par eux-mêmes. »

2. « Quand vos enfants sortent-ils pour jouer au jeu de la vie, pour quoi voulez-vous qu’ils soient remplaçants ou débutants ? Nous devrions les vouloir comme débutants, non pas pour qu’ils prennent le premier rôle, mais pour jeu qu’ils veulent, non que d’autres ont préparé pour eux. »

Patricia Ramírez lors de sa présentation | Alba Vigaray

« En savoir plus, c’est mieux éduquer, et les experts sont la meilleure compagnie que nous puissions entreprendre dans ce voyage passionnant qu’est l’éducation de nos enfants. » Avec ce dernier message, Leo Farache et Lucía Galán ont conclu 5 heures de l’événement. Un événement dont on attend la suite avec impatience.