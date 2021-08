Les 7 meilleures actions à acheter pour septembre

Au cours de la dernière année, les investisseurs ont connu un rallye historique. Depuis le marché baissier de Covid-19, les actions ont incroyablement rebondi. Cette action vigoureuse est révélatrice de la confiance croissante des investisseurs dans le fait que l’économie se remettra de sa faiblesse induite par la pandémie. Par conséquent, beaucoup examinent les sociétés avec un optimisme renouvelé pour trouver les meilleures actions à acheter pour septembre.

Le nouveau coronavirus reste cependant une préoccupation, en particulier avec la montée de la variante delta. Cependant, à mesure que les vaccinations atteignent de plus en plus de personnes, l’impact du Covid-19 pourrait s’atténuer dans les mois à venir.

La variante a eu un impact négatif sur les dépenses de consommation en Amérique récemment, juste au moment où nous anticipions une reprise économique. Quoi qu’il en soit, les principaux indices ont fait preuve d’une force remarquable ces derniers temps et ont rebondi après les récents défis.

Il y a eu des gagnants et des perdants clairs ; par conséquent, les investisseurs doivent rechercher la bonne combinaison d’actions pour renforcer leurs portefeuilles. La liste ci-dessous comprend les actions les plus prometteuses à acheter pour septembre et au-delà.

Nike (NYSE :NKE)

GlaxoSmithKline (NYSE :GSK)

Pfizer (NYSE :PFE)

Holdings parvenus (NASDAQ :UPST)

Airbnb (NASDAQ :ABNB)

Rapidement (NYSE :FSLY)

Jumia (NYSE :JMIA)

Actions à acheter : Nike (NKE)

Source : mimohe / Shutterstock.com

Nike devrait publier ses résultats du premier trimestre le 23 septembre. Les investisseurs attendent avec impatience les résultats après que le géant de la chaussure et des vêtements de sport l’ait tué au trimestre précédent.

Les revenus ont augmenté de 96 % en glissement annuel, grâce à une forte augmentation des ventes numériques. Par ailleurs, les marges brutes ont augmenté de 140 points de base à 44,8%. En plus de cela, les avoirs en espèces ont augmenté d’un incroyable 4,7 milliards de dollars. Par conséquent, Nike est de retour à établir des records de croissance, ce qui devrait pousser l’action NKE au-delà de la barre des 200 $.

Lors d’un appel aux résultats en juin, le PDG John Donahoe a déclaré: “Aujourd’hui, nous sommes mieux placés pour générer une croissance durable à long terme que nous ne l’étions avant la pandémie.”

Les analystes s’attendent à une croissance saine des revenus d’une année sur l’autre de plus de 13% pour l’exercice se terminant en 2022. Les perspectives impliquent une activité fondamentalement plus forte que ce que les investisseurs avaient vu aussi récemment qu’en 2019.

L’action NKE se négocie actuellement à environ 168 $ par action.

GlaxoSmithKline (GSK)

Source : Willy Barton / Shutterstock.com

GlaxoSmithKline est un géant des produits de consommation et biopharmaceutique avec une capitalisation boursière de plus de 103 milliards de dollars. Son pipeline solide dans ses deux divisions principales lui confère une place unique dans son industrie.

Malgré les faiblesses durant la pandémie, il a bien fait de fortifier son bilan et de limiter ses dépenses. De plus, il offre un rendement de dividende attrayant de 5,4 % avec un taux de distribution de plus de 90 %.

Sa direction estime que la croissance future sera tirée par une augmentation significative des ventes de vaccins et de médicaments de spécialité. Il s’attend à ce que les ventes et les résultats d’exploitation ajustés augmentent respectivement de 5 % et 10 % entre 2021 et 2026.

De plus, son spin-off débloquera plus de valeur pour les actionnaires et contribuera à augmenter le cours de l’action GSK à l’avenir.

GSK bourses mains pour environ 41 $ par action.

Actions à acheter : Pfizer (PFE)

Source : Manuel Esteban / Shutterstock.com

Pfizer a volé haut ce mois-ci après avoir reçu l’approbation complète de son vaccin Covid 19. De plus, son vaccin contre l’encéphalite à tiques a également reçu le feu vert de la FDA, ouvrant une autre opportunité d’un million de dollars.

La société possède l’un des pipelines de médicaments et de produits thérapeutiques les plus profonds et les plus prometteurs, qui devrait continuer à alimenter le stock de PFE à l’avenir.

Pfizer s’en sort extrêmement bien lorsqu’il s’agit d’améliorer ses résultats en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité. La croissance de son chiffre d’affaires et de son EBITDA sur une base annuelle est de 59,8 % et 85,8 %, respectivement. De plus, il possède l’un des portefeuilles de dividendes les plus solides avec un rendement à terme de plus de 3,3 % et un taux de distribution de 70 %.

Les rendements de l’action se situent à un niveau substantiel de 21 % au cours des trois derniers mois et devraient croître à un rythme vigoureux dans les années à venir. À l’heure actuelle, il se négocie pour environ 47 $.

Upstart Holdings (UPST)

Source : obturateur

Upstart propose une plate-forme qui utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour prendre des décisions plus efficaces en matière de prêt.

La plate-forme vise à offrir des taux d’approbation plus élevés, moins de défauts de paiement et des remboursements de prêts inférieurs. Elle en est aux premiers stades de l’exploitation du marché massif du crédit et des prêts, ce qui la positionne pour devenir l’une des meilleures entreprises de la fintech.

Jusqu’à présent, l’entreprise a fait ses preuves avec ses solides résultats d’exploitation. Il a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre, où les revenus ont atteint 194 millions de dollars et dépassé les attentes de plus de 36 millions de dollars.

De plus, ses bénéfices par action GAAP et non GAAP dépassent largement les estimations par des marges importantes. Après ses performances spectaculaires jusqu’à présent, il a augmenté son chiffre d’affaires et ses marges d’EBITDA pour l’année. Avec une piste de croissance prodigieuse à venir, attendez-vous à ce qu’Upstart Holdings atteigne de nouveaux sommets.

L’action UPST se négocie actuellement à environ 218 $ par action.

Actions à acheter : Airbnb (ABNB)

Source : AngieYeoh / Shutterstock.com

La plateforme de voyage Airbnb est une entreprise dotée d’un modèle économique inégalé et d’importants moteurs de croissance. Au fur et à mesure que la demande de déplacements augmentera, il sera en pole position pour profiter de la demande refoulée.

De plus, il s’est étendu à un nouveau domaine de l’hospitalité qui comprend un éventail d’options telles que des activités de plein air, de nature et de culture. Par conséquent, le stock ABNB se présente comme l’un des meilleurs jeux de récupération de Covid-19.

Airbnb a connu son trimestre le plus solide à ce jour, stimulé par de fortes tendances de réservation. Les revenus de son troisième trimestre ont augmenté de près de 300 % par rapport à la période de l’exercice précédent, les pertes ayant diminué à 68 millions de dollars.

De plus, sa valeur comptable brute de 13,4 milliards de dollars est bien supérieure aux estimations du consensus. Pour l’avenir, la société s’attend à une saine augmentation de ses marges d’EBITDA ajustées au second semestre. Dans l’ensemble, il a l’air en pleine forme pour terminer l’année en beauté.

Rapidement (FSLY)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Fastly est un fournisseur de services cloud de périphérie, un type évolutif d’infrastructure en tant que service. La technologie est appréciée dans le monde entier, car elle fonctionne dans plus de 25 pays.

L’entreprise a considérablement augmenté sa capacité au cours de la dernière année. De plus, son taux d’expansion net était de 138% en 2020.

Au cours des cinq derniers trimestres, ses revenus ont augmenté à deux chiffres d’une année sur l’autre. Au cours de son dernier trimestre, les revenus ont atteint 85,02 millions de dollars, soit 13,9 % de plus que l’année précédente.

Les pannes de réseau et les retards des clients ont impacté ses résultats au deuxième trimestre. Cependant, ces préoccupations sont susceptibles d’être de courte durée; il devrait croître à des niveaux élevés, faisant de FSLY l’une des principales actions à acheter pour le mois prochain.

Les actions FSLY sont actuellement au prix de 44 $ pièce.

Actions à acheter : Jumia (JMIA)

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

Jumia Technologies est un géant du commerce électronique opérant dans la région africaine. Elle est présente dans 11 pays de la région, avec un marché qui attire plus de 600 millions de personnes.

Avec sa plateforme intégrée, elle a le potentiel de consolider son positionnement dans la région, qui est un marché en croissance pour les ventes numériques.

Les perturbations pandémiques ont eu un impact sur les bénéfices de Jumia au cours de la dernière année. Cependant, les investisseurs devraient avoir une perspective à long terme sur l’action JMIA compte tenu de sa piste de croissance massive.

S’il parvient à maintenir un taux de croissance de 20 % au cours des prochaines années, il est en passe d’atteindre 1 milliard de dollars de revenus. La reprise macroéconomique mondiale stimulera les ventes de commerce électronique à travers l’Afrique, ce qui devrait aider Jumia à se remettre sur les rails.

L’action JMIA se négocie actuellement à environ 20 $ par action.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.