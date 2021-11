Les 7 meilleures actions à micro-capitalisation à acheter avant 2022

Il y a une raison pour laquelle tant d’investisseurs ont des actions à micro-capitalisation dans leur portefeuille. Lorsqu’une entreprise a une capitalisation boursière comprise entre 50 et 300 millions de dollars, le risque est intrinsèquement plus élevé qu’avec les grandes entreprises. Cependant, le potentiel de croissance est plus élevé, du moins si vous faites le bon choix.

Si vous cherchez à ajouter des actions à micro-capitalisation à votre portefeuille, je suis là pour vous aider. Il n’y a pas toujours beaucoup d’informations disponibles sur ces entreprises, ce qui rend la recherche difficile. Cependant, ces sept choix montrent du potentiel.

Vous avez également l’assurance de savoir qu’ils ont été soumis à une évaluation de Portfolio Grader. Au moment de la publication, chacune de ces actions à micro-capitalisation obtient une note totale de « A » dans Portfolio Grader, vous savez donc que vous pouvez compter dessus. La plupart de ces actions sont modérément volatiles, mais j’en ai inclus quelques-unes qui conviennent le mieux aux investisseurs les plus agressifs.

Actions à micro-capitalisation : AstroNova (ALOT)

Source : 3d_man / Shutterstock.com

AstroNova est une entreprise de visualisation de données. Qu’est-ce que ça veut dire exactement? L’entreprise compte trois divisions principales : Aérospatiale, Identification de produits et Test et mesure. Ils sonnent très différemment, mais en fin de compte, ils reviennent à imprimer des informations. Cela comprend des imprimantes robustes intégrées dans les cockpits d’avion pour imprimer des cartes météorologiques et des informations de vol critiques, l’impression d’étiquettes de produits et des systèmes industriels qui mesurent et impriment des données en temps réel.

Nous disons que l’impression est morte depuis plusieurs décennies, mais personne ne semble vouloir renoncer à pouvoir tenir une feuille imprimée qui peut être annotée, classée pour référence ou pliée et transportée dans une poche. C’est juste trop pratique. Au cours de son dernier trimestre, AstroNova a déclaré des revenus en hausse de 8 % en glissement annuel. L’action ALOT a généré un rendement de 54% jusqu’à présent en 2021 et la société a actuellement une capitalisation boursière de 120,35 millions de dollars.

Euroseas (ESEA)

Source : VladSV / Shutterstock.com

La compagnie maritime de conteneurs basée en Grèce Euroseas a récemment fait partie de ma liste d’actions notées triple A à acheter en octobre. Soit dit en passant, il a toujours la cote triple A convoitée.

L’action ESEA reste une micro-capitalisation, avec sa capitalisation boursière actuelle de 247,7 millions de dollars. Cependant, je ne m’attends pas à ce qu’il reste dans cette classe plus longtemps. La chaîne d’approvisionnement mondiale grincheuse a conduit à une demande apparemment sans fond de porte-conteneurs. Euroseas, qui œuvre dans le domaine du transport maritime depuis plus d’un siècle, élargit sa flotte pour capitaliser sur la demande historique.

À ce stade, le stock de l’ESEA est en hausse de 531% pour l’instant en 2021, et d’un énorme 1,191% au cours des 12 derniers mois. C’est le genre d’histoire de croissance dont rêvent les investisseurs.

Actions à micro-capitalisation : marques FAT (FAT)

Source : Shutterstock

Le troisième choix parmi les actions à micro-capitalisation est un pari que la reprise continue de la pandémie verra davantage de consommateurs se diriger vers les restaurants.

FAT Brands possède une large gamme de restaurants décontractés et de restauration rapide bien connus et parie sur une reprise du secteur. L’entreprise a passé une grande partie de cette année en mode d’expansion. Il a acquis Global Franchise Group pour 442,5 millions de dollars, a annoncé une expansion de 200 unités au Moyen-Orient et a dépensé 300 millions de dollars pour acheter la chaîne de restaurants Twin Peaks.

Outre Twin Peaks, les chaînes de restauration rapide et les points de restauration sous le label FAT Brands comprennent désormais des noms bien connus tels que Fatburger, Johnny Rockets, Great American Cookies, Marble Slab Creamery, Hot Dog on a Stick, Buffalo’s Express, Round Table Pizza et Pretzelmaker.

Au 1er octobre, FAT Brands compte plus de 2 100 sites détenus par l’entreprise et franchisés dans le monde, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,8 milliard de dollars. Le marché a réagi positivement à l’expansion agressive de FAT Brands avec un stock de FAT en hausse de 140% jusqu’à présent en 2021. Cela donne à l’entreprise une capitalisation boursière de 149,5 millions de dollars.

Les actions à micro-capitalisation ne sont pas mieux notées dans Portfolio Grader que la note totale « A » obtenue par les actions FAT.

InTEST (INTT)

Source : Shutterstock

inTEST, basée au New Jersey, vend des technologies de précision utilisées par les fabricants dans un large éventail d’industries, notamment l’automobile, l’aérospatiale et la fabrication de semi-conducteurs.

C’est vrai – une entreprise qui devrait en bénéficier alors que les fabricants de semi-conducteurs renforcent leurs capacités en réponse à la pénurie mondiale actuelle de puces. Ses solutions sont utilisées dans le développement, la qualification et les tests finaux de circuits intégrés et de wafers. La demande croissante est visible dans les derniers résultats trimestriels d’inTEST. Au deuxième trimestre, la société a déclaré que ses revenus dépassaient ses prévisions, augmentant de 64% d’une année sur l’autre.

Avec une croissance des actions d’INTT de 89 % jusqu’à présent cette année, la capitalisation boursière de la société s’élève désormais à 123,25 millions de dollars.

Actions à micro-capitalisation : Iridex (IRIX)

Source : Qui est Danny / Shutterstock.com

Avec une population vieillissante, le glaucome (qui peut entraîner une déficience visuelle sévère) est en augmentation. De plus, la pandémie a entraîné une augmentation des chirurgies oculaires au laser. Certains centres de traitement des yeux au laser ont vu leur activité augmenter de 50 % depuis le début de la pandémie.

Personne ne sait exactement pourquoi, bien que la fatigue des lentilles de contact, car les gens évitent de porter des lunettes qui s’embuent avec des masques, puisse faire partie de l’histoire.

C’est le bon moment pour être dans le secteur du laser optique. Iridex vend des lasers, des fournitures et des équipements connexes aux ophtalmologistes. L’entreprise voit clairement l’impact de l’augmentation des chirurgies oculaires au laser. Au cours de son dernier trimestre, Iridex a déclaré des revenus en hausse de 116 % en glissement annuel. Son bénéfice brut a atteint un sommet trimestriel en 14 ans.

L’action IRIX a surfé sur cette vague, affichant un gain de 298 % jusqu’à présent en 2021, portant la capitalisation boursière de la société à 128 millions de dollars.

Koss (KOSS)

Source : SiljeAO / Shutterstock.com

Je dois dire la vérité sur le stock de KOSS. En février, j’ai essentiellement écrit KOSS comme un stock de mèmes qui devait s’écraser sur Terre.

Il s’avère que j’avais tort. Je maintiens la proclamation selon laquelle KOSS est un stock de mèmes. S’il n’y avait pas eu Reddit r/WallStreetBets, nous ne prêterions aucune attention à Koss, un fabricant de casques qui a eu sa brève période sous les projecteurs il y a des décennies.

Cependant, KOSS a défié les sceptiques – moi y compris – et a en fait encore augmenté en valeur depuis que j’ai écrit à ce sujet en février. C’est toujours un choix plus volatil que les autres actions à micro-capitalisation de cette liste, mais avec une croissance de 415% depuis le début de l’année, KOSS pourrait simplement augmenter sa capitalisation boursière de 138,26 $.

Actions à micro-capitalisation : Quest Resource Holding Group (QRHC)

Source : Shutterstock

On dit que les deux choses sur lesquelles on peut compter sont la mort et les impôts. J’ajouterais des ordures à cette liste. Quest Resource Holding Group est un leader national des services de déchets et de recyclage. Son Quest Resource Management travaille avec d’autres entreprises pour les aider à atteindre les objectifs zéro déchet, y compris les objectifs de réacheminement des décharges.

L’action QRHC est en hausse de 131% en 2021 et sa capitalisation boursière atteint désormais 107,35 millions de dollars. Avec le profil actuel élevé de la durabilité environnementale, attendez-vous à ce que QRHC ait beaucoup d’avantages à l’avenir.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur ESEA et INTT. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

