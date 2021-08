Les 7 meilleures actions Reddit Penny à acheter en août

in

Alors que nous nous installons en août, plusieurs Reddit les penny stocks suscitent un nouvel intérêt. Mais de nombreux investisseurs sont sur le qui-vive. Après tout, la majorité des personnes qui s’inspirent de plateformes comme Reddit sont de nouveaux investisseurs. Aller avec votre instinct est une stratégie intéressante à adopter. Pourtant, vous devez admettre que suivre les actions Reddit a payé.

Plusieurs choix émanant de cet espace ont rapporté des gains à trois chiffres. Désormais, même les investisseurs institutionnels surveillent les réseaux sociaux lorsqu’ils élaborent leurs stratégies. Dans ces circonstances, il ne serait tout simplement pas prudent d’ignorer les entreprises qui génèrent du bavardage sur de telles plateformes.

En tant que telle, la liste suivante contient sept entreprises qui font l’objet de discussions actives sur des sites comme Reddit. De plus, ils possèdent des modèles de fonctionnement intéressants et se négocient actuellement au rabais. Ces noms pourraient être vos prochaines bonnes affaires.

Entreprises sociales Grom (NASDAQ :GROM)

Nourriture chinoise Xiangtai (NASDAQ :NIP)

Iamgold (NYSE :IAG)

Cinédigme (NASDAQ :CIDM)

Verbe Technologie (NASDAQ :VERBE)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

Dynatronique (NASDAQ :DYNT)

Reddit Penny Stocks à acheter: Grom Social Enterprises (GROM)

Source : patat / Shutterstock.com

Le premier sur cette liste de penny stocks Reddit est GROM. Grom Social Enterprises est une plate-forme de médias sociaux et un fournisseur de contenu original pour les enfants de moins de 13 ans. Fondamentalement, cette plate-forme destinée aux jeunes offre aux enfants un espace sûr pour entrer et explorer le monde des médias en ligne. Grom Social a inscrit plus de « 25 millions d’enfants et de parents sur toutes ses plateformes » depuis 2015.

Selon Entrepreneur, le fondateur Zach Marks a eu l’idée de cette entreprise après ses propres expériences avec les médias sociaux lorsqu’il était enfant, lorsqu’il a été contraint de supprimer son Facebook (NASDAQ :FB) compte parce qu’il était trop jeune. Après l’incident, Marks a commencé à penser à une plate-forme entièrement conçue pour les enfants. En conséquence, Grom propose désormais une sélection organisée d’émissions adaptées aux enfants, un service de messagerie et un montage photo et vidéo. Grom surveille également les discussions pour maintenir « l’étiquette Internet » et réduire la cyberintimidation. Les parents et les tuteurs peuvent également surveiller l’activité.

Dans l’ensemble, cette société opère à travers diverses unités et a acquis des studios comme Top Draw Animation et Curiosity Ink Media. Ces segments fournissent chacun quelque chose d’unique à l’expérience utilisateur globale.

Enfin, Grom a également récemment signé un accord avec Toon2Tango développer une série animée ainsi que d’autres contenus. Cela contribuera à accroître sa popularité et à diversifier les offres de la plateforme. Aujourd’hui, l’action GROM se négocie à environ 2,75 $.

Nourriture chinoise Xiangtai (PLIN)

Pour moi, il semble étrange que China Xiangtai Food ait chuté d’environ 19% au cours du mois dernier. En fin de compte, PLIN stock est l’un des meilleurs penny stocks Reddit là-bas.

Essentiellement, China Xiangtai vend divers produits carnés transformés et est très populaire dans son pays d’origine. Compte tenu de la population de la Chine et d’une classe moyenne qui continue de prospérer et de croître, PLIN devrait être sur le radar de tout le monde.

Bien sûr, le bœuf, le poulet, le canard et d’autres viandes ne sont peut-être pas aussi excitants que l’intelligence artificielle (IA) ou l’analyse des mégadonnées. Néanmoins, le stock de PLIN a réussi à augmenter ses ventes de 11,6 % en 2020. De plus, avec l’acquisition de Nourriture pour Ji Mao Cang de Chongqing, l’entreprise s’est également implantée sur le marché des aliments bruts pour le bétail.

Dans l’ensemble, ce titre est essentiellement un jeu de reprise chinois. Le pays a été en mesure de faire face mieux que d’autres lorsqu’il s’agissait de lutter contre le Covid-19. Par conséquent, les préoccupations concernant le secteur de la consommation discrétionnaire aux États-Unis ne s’appliquent pas au marché de PLIN. Et même pendant la pandémie, l’entreprise de transformation de viande a quand même réussi à augmenter son chiffre d’affaires assez généreusement.

Pour 2020, les revenus totaux ont atteint 110,6 millions de dollars, soit une augmentation par rapport aux 99,1 millions de dollars de l’exercice 2019. Cependant, la perte nette s’est élevée à 4,9 millions de dollars, contre un bénéfice net de 4,4 millions de dollars pour la période de l’année précédente. Cette chute brutale de la rentabilité est principalement due à la baisse des ventes sur les marchés de producteurs et à l’augmentation des coûts des stocks.

Avec le retour à la normale, cependant, les coûts liés à la chaîne d’approvisionnement devraient diminuer. Ainsi, PLIN devrait voir un retour à la rentabilité dans un avenir proche.

Reddit Penny Stocks à acheter: Iamgold (IAG)

Source : Shutterstock

Suivant sur cette liste de penny stocks Reddit, Iamgold est une société minière canadienne de « niveau intermédiaire » avec trois mines d’or en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Afrique de l’Ouest. Naturellement, en raison de la chute des prix de l’or, le titre a sous-performé le S&P 500 de plus de 80 % au cours de la dernière année. Mais que cela ne vous détourne pas des actions IAG.

À l’heure actuelle, les prix de l’or augmentent à nouveau. En conséquence, Iamgold voit une certaine traction. Cependant, la patience est la clé avec celui-ci. IAG a récemment annoncé que sa production attribuable de 139 koz d’or au deuxième trimestre était inférieure à celle de l’exercice précédent, principalement en raison de la baisse de la production des mines Westwood et Rosebel. De plus, cette production a été en partie compensée par les taux plus élevés de la mine Essakane.

Pour cette raison, le producteur d’or a réduit ses prévisions de production et augmenté ses prévisions de coûts par once pour 2021. Néanmoins, si Iamgold peut surmonter ces problèmes de production, la société pourrait tirer profit d’une reprise du prix de l’or.

Cinedigm (CIDM)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Avec des millions de personnes coincées à la maison sans rien faire, les entreprises de divertissement ont prospéré pendant la pandémie. Cela est vrai pour ce prochain choix de penny stocks Reddit: stock CIDM.

Cinedigm fournit du contenu sur plusieurs plateformes, « y compris la VOD cinématographique, numérique, câble et satellite, la télévision diffusée, le streaming et le physique ». La société a également récemment publié ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2021 et l’a sorti du parc.

Pour le trimestre, les revenus du streaming/numérique ont représenté 75 % des revenus totaux, contre 48 % au cours de la période de l’année précédente. De plus, les revenus combinés streaming/numérique ont augmenté de 66 % en glissement annuel. La dette totale a également diminué de 37,3 millions de dollars (ou 76 %), passant de 49,1 millions de dollars à 11,9 millions de dollars.

Mais ce n’est pas tout. Le nombre d’abonnés aux services de streaming vidéo de Cinedigm a également augmenté, dépassant environ 683 000 abonnés en juin, en hausse de 414 % par rapport à l’année précédente. De plus, le nombre total de minutes de streaming en juin a atteint environ 504,1 millions, marquant le premier mois où la société a dépassé le cap du demi-milliard de minutes de streaming.

Enfin, la société a également fait une annonce digne de mention. C’est-à-dire que trois des chaînes les plus populaires de Cinedigm sont désormais disponibles sur Sling TV. Le lancement de la société comprend sa chaîne familiale Dove Channel, CONtv axée sur la culture pop et enfin son offre documentaire appelée Docurama.

Reddit Penny Stocks à acheter: Verb Technology (VERB)

Source : Shutterstock

Verb Technology est un développeur de plate-forme d’applications Software-as-a-Service (SaaS) qui propose des applications de vente et de marketing interactives de gestion de la relation client (CRM) basées sur la vidéo. Comme les autres penny stocks de Reddit, cette société a également généré beaucoup de buzz positif au cours des dernières semaines.

En particulier, le mois de juillet dernier a été très gentil avec le stock de VERB. Pour commencer, l’analyste d’Ascendiant Capital, Edward Woo, a lancé une couverture sur les actions de la société avec une cote « achat ». La société a également commercialisé « verbMAIL », une offre de produits développée en collaboration avec celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) L’équipe technique américaine de Global Partner Solutions. Fondamentalement, la collaboration a intégré les capacités vidéo interactives de Verb dans Outlook.

Et ce n’est pas tout. En plus de cette nouvelle, Verb et Shop.com ont également uni leurs efforts pour lancer une chaîne de diffusion en direct personnalisée et interactive, « SHOP LIVE ».

Bien sûr, les investisseurs ont été gentils avec Verb à la suite de toutes ces annonces positives. Au cours du mois dernier, l’action VERB est actuellement en hausse d’environ 24%. Pourtant, avec ses performances exceptionnelles, il devrait encore y avoir plus de potentiel ici.

Producteurs de cadrans solaires (SNDL)

Source : Shutterstock

Comme vous le savez peut-être, les producteurs de cannabis traversent une période difficile ces derniers temps. Après avoir pris de l’ampleur à l’approche de l’inauguration, les stocks de marijuana ont commencé à perdre du terrain lorsqu’il est devenu évident que la légalisation fédérale américaine prendrait un certain temps. Cependant, de nombreuses entreprises ont eu un nouveau souffle à la suite du rallye.

En ce qui concerne les penny stocks de Reddit, Canada’s Sundial Growers est l’une de ces entreprises de cannabis, revitalisée grâce à l’aide de Redditors. Certes, l’action SNDL a cédé quelques gains au cours du mois dernier, ce qui n’est pas surprenant. Sundial a émis une quantité massive d’actions au cours de l’année écoulée pour amasser des liquidités pour son redressement. Naturellement, certains investisseurs sont agacés. De plus, plusieurs autres jeux de récupération suscitent de l’intérêt.

Cependant, malgré les sceptiques (et j’admets que je suis l’un d’entre eux), cette entreprise a beaucoup fait pour restructurer ses opérations et développer de nouvelles sources de revenus. Avec aucune dette et environ 1,1 milliard de dollars de liquidités, Sundial a investi dans plusieurs sociétés par le biais d’une coentreprise avec Groupe SAF, essayant de profiter des opportunités mondiales du cannabis. Maintenant, ces investissements rapportent des dividendes. Dans les derniers résultats trimestriels, les revenus des investissements stratégiques ont dépassé les ventes de cannabis.

Depuis un mois, l’action SNDL est en baisse d’un peu plus de 11%.

Reddit Penny Stocks à acheter: Dynatronics (DYNT)

Source : Shutterstock

Le dernier sur cette liste de penny stocks Reddit est le stock DYNT. Dynatronics fabrique des produits de rééducation et de physiothérapie, notamment des appareils de thérapie, des fournitures médicales, des tables de traitement et des équipements de rééducation. Les physiothérapeutes, chiropraticiens et autres professionnels de la santé utilisent quotidiennement les produits de cette société.

Bien sûr, à cause de la pandémie de Covid-19, Dynatronics a beaucoup souffert. Pour 2020, les ventes nettes se sont élevées à 53,4 millions de dollars, soit une baisse de 9,2 millions de dollars ou d’environ 15 %. De plus, le bénéfice brut pour l’exercice a diminué de 4,1 millions de dollars (21,3 %) pour s’établir à 15,1 millions de dollars. Une grande partie de cette baisse est liée aux politiques de maintien à domicile en réponse à la pandémie. Naturellement, ces restrictions ont conduit à une forte baisse de la thérapie physique.

Cependant, maintenant, les restrictions s’estompent et les choses reviennent à la normale, malgré les craintes entourant la variante Delta. Dans cet esprit, il est préférable de considérer le stock DYNT comme un jeu de récupération. Si les orientations et les derniers trimestres sont un indicateur, Dynatronics devrait être sur le point de se redresser.

