Les 7 meilleures et les plus folles découvertes de l’histoire de ‘Storage Wars’ ⋆ .

Yuuuuuuup, c’est vrai: Storage Wars bat de nouveau son plein, et la saison 13 a déjà des unités incroyables. Après avoir été interrompu depuis début 2019 avec apparemment aucun plan de retour, A&E a surpris les fans heureux avec plus d’épisodes de la réalité de base.

Les visages familiers Brandi Passante, Jarrod Schultz, Darrell Sheets, Dan et Laura Dotson, Kenny Crossley, Rene Nezhoda, Casey Nezhoda et Ivy Calvin sont de retour dans les affaires. Mais la seule pilule difficile à avaler? Barry Weiss, le favori des fans et excentrique «Collector», n’est pas de retour pour la nouvelle saison.

Comme nous le savons, l’unité de stockage non rémunérée d’un homme est le trésor d’un autre homme. Et voici le plus gros de ces trésors de la série, des journaux dignes d’un roi à Darrell qui sollicite une unité en route vers une découverte de 300 000 $. Profitez de ce voyage dans le passé pour découvrir les meilleures et les plus folles trouvailles Storage Wars de tous les temps.

Meilleur: Collection My Little Pony

Il n’y a rien que Jarrod Schulz aime plus que de faire une bonne affaire sur un casier. Eh bien, en plus d’une bonne affaire ET d’un bon profit. Dans la saison 6, “My Little Pony” s’est transformé en “My Little Profit” après que Jarrod et Brandi aient marqué un casier pour 50 $ et trouvé le rêve de chaque petite fille à l’intérieur: une collection géante My Little Pony. Après que Brandi ait dit à Jarrod que la collection avait de la valeur, la paire découvre qu’elle vaut 875 $. Criez à Rainbow Dash et Twilight Sparkle pour la grande victoire!

Craziest: Machine à Peep Show Vintage

Barry Weiss a obtenu un peu plus que ce qu’il avait négocié avec ce casier. Était-il fou d’enchérir 1500 $ sur une unité de stockage dans la saison 2? Quoi qu’il en soit, il se sentait «super» à ce sujet. Et après avoir trouvé un peep show d’arcade vintage, Barry l’a présenté à un historien du cinéma muet pour le faire évaluer. Étant donné qu’il a gagné plus de 5 000 $ sur cette seule pièce, il est sûr de dire qu’il en a pour son argent – et beaucoup de rires.

Meilleur: une victoire digne d’intérêt

Dave Hester ne pouvait s’empêcher de tomber amoureux de ce casier! Elvis est peut-être le «roi du rock ‘n’ roll», mais Hester est sûrement le «roi des unités de stockage» après cette victoire majeure. Dave a fait une offre sur une unité remplie de 6 000 journaux du jour de la mort d’Elvis Presley, ce qui a généré un bénéfice de 90 000 $.

Le plus fou: la tête en bois

C’est toujours un beau jour où Barry repart avec une grosse victoire, même sous la forme d’une tête en bois avec des yeux en verre et des prothèses dentaires. Dans la saison 2, Barry a trouvé une sculpture de l’artiste Mike Medow, d’une valeur de 6000 $. Espérons que cette partition majeure ne lui soit pas venue à la tête!

Meilleur: Fondamentalement, un musée d’art entier

Les gens du musée d’art moderne tremblaient sans aucun doute dans leurs bottes à cette découverte! Dans la saison 3, Darrell Sheets a acheté une unité remplie à ras bord de peintures de Frank Gutierrez, un peintre impressionniste et moderne mexicain. La découverte a abouti à un profit de 300 000 $. Pas une mauvaise journée de travail, hein?

Le plus fou: la route illégale

Nous ne savons pas si nous avons aimé regarder Darrell trouver un road kill dans une unité de stockage ou l’écouter essayer de prononcer «Le Creuset», mais quoi qu’il en soit, c’est un livre pour les livres. En traversant une unité de stockage avec sa petite-fille Zoie, Darrell a trouvé des squelettes d’animaux qui «sentent vraiment mauvais» selon Zoie. Nous vous croyons sur parole, Zoie! Après s’être rendus à «The Bone Room» pour une évaluation, le couple a découvert que les squelettes étaient illégaux à vendre parce qu’ils étaient tués sur la route, et Darrell a donné les os à Zoie. Wow, quelle petite-fille chanceuse!

Meilleur: Cristaux géants de René

Dans la saison 11, René a acheté un casier avec deux cristaux géants… et une surprise extra-spéciale – un gardon. Yikes! Après avoir examiné les cristaux, qui pesaient «au moins 200 livres», suivi d’une recherche rapide sur eBay, René les a évalués à 25 000 $ «conservateurs». Que ferait-il réellement sur eux? Un gemmologue a déclaré que les pièces de qualité musée valaient encore plus. Encore une bonne journée au bureau!

Storage Wars, les mardis, 9 / 8c, A&E