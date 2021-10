Les 7 meilleures nouvelles campagnes de financement participatif sur StartEngine

L’investissement privé, également connu sous le nom de financement participatif en actions, est un moyen passionnant et rentable d’investir dans des entreprises à leurs premiers stades de croissance. Dans la plupart des cas, l’investissement minimum requis est très faible, parfois aussi peu que 100 $.

Les investisseurs doivent savoir que l’investissement privé est très risqué et qu’une diligence raisonnable est toujours recommandée. Mais avec ce risque vient une pléthore d’entreprises passionnantes avec d’immenses possibilités.

Un conseil rapide : tout comme vous devez vous diversifier lorsque vous négociez des actions, vous devez également diversifier vos investissements privés. Il existe de nombreux secteurs et industries parmi lesquels choisir.

Voici sept startups qui ont récemment lancé leurs campagnes de financement participatif sur StartEngine :

Brasserie Bone Haus

ThinOptics

Cellule saine

Envel

GTFO c’est végétalien

Groupe de médias ThrillSeeker

Divertissement Légion M

Financement participatif en actions : Brasserie Bone Haus

C’est souvent un signe fort qu’une entreprise se porte bien lorsque la demande pour le produit de l’entreprise est supérieure à l’offre qu’elle peut satisfaire. C’est ce qui se passe actuellement avec Bone Haus Brewing, un fabricant de bière

Bone Haus Brewing utilise un conserveur tiers et estime qu’elle a environ 25 à 30 % de production non réalisée chaque mois. L’entreprise utilise également actuellement des méthodes de brassage manuelles, qui prennent du temps et limitent l’augmentation de la production.

Bone Haus est une brasserie basée en Arizona et expédie actuellement dans sept États. Bone Haus enregistre une croissance impressionnante d’une année sur l’autre, en particulier pendant la pandémie. La société a signalé « une croissance globale de 30 % en glissement annuel de 2019 à 2020 pendant la pandémie, y compris une croissance de plus de 120 % en glissement annuel des ventes en gros » et cette croissance des revenus pour « les premier et deuxième trimestres de 2021 se situait entre 66 % et 75 % en hausse en glissement annuel ».

La société a connu une croissance constante sur le marché de la bière et prévoit d’automatiser l’infrastructure pour répondre à la demande plus élevée de ses bières. L’investissement minimum dans Bone Haus est de 250 $.

ThinOptics

ThinOptic promet que vous pouvez avoir vos lunettes « toujours avec vous ». Ce fabricant de lunettes se concentre sur des lunettes légères, fines et durables. Les lunettes ThinOptics sont si compactes qu’elles peuvent être transportées à l’arrière de votre téléphone portable dans un étui magnétique.

La société a des ventes dans plus de 125 pays et a réalisé plus de 100 millions de dollars depuis 2010. ThinOptics veut perturber l’industrie américaine de la lunetterie – estimée à 4 milliards de dollars – en améliorant les lunettes de lecture.

Ces lunettes de lecture sont légères, durables et peuvent être facilement fixées à l’arrière d’un téléphone portable. ThinOptics estime que 31 % de la population a besoin de lunettes de lecture. L’entreprise rapporte une marge brute de 55% et que 30% des acheteurs achètent un autre produit au cours de la première année.

Les lunettes fabriquées par ThinOptics ont déjà 12 brevets délivrés, et d’autres devraient suivre bientôt.

L’investissement minimum dans ThinOptics est de 495,72 $.

Financement participatif en actions : Healthycell

Healthycell résout le problème de ne pas pouvoir atteindre votre plein potentiel quotidiennement en raison d’un manque de nutrition et d’énergie. Healthycall fabrique des suppléments nutritionnels avec une technologie innovante sans compter sur des comprimés, des poudres ou des pilules. On estime que 40% des personnes ont du mal à avaler des pilules.

Healthycell a développé une technologie Microgel en instance de brevet pour résoudre le problème des personnes qui avalent des pilules et pour améliorer les avantages réels de l’efficacité des compléments alimentaires qui peuvent être compromis par une mauvaise absorption.

Healthycell a développé une gamme de produits faciles à utiliser et pouvant être mélangés à une boisson ou même utilisés dans un smoothie. L’opportunité de marché est importante car « le marché mondial des compléments alimentaires devrait atteindre 198 milliards de dollars d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6% ».

Traction est présent avec une « croissance des ventes de 60% de 2019 à 2020, terminant l’année avec 2,15 millions de dollars de ventes ». En plus de cela, le taux de rétention mensuel de 94% est également très élevé.

L’investissement minimum dans Healthycell est de 100,63 $.

Envel

Envel est une entreprise de fintech qui souhaite transformer la banque telle que nous la connaissons grâce à l’intelligence artificielle et à la finance comportementale. Son application aide les gens à automatiser les décisions telles que la budgétisation et l’épargne avec des plans pour mettre en œuvre des investissements bientôt comme un autre service.

La mission d’Envel est simple mais très importante : aider les gens à automatiser la gestion de leur argent, de l’épargne à l’investissement. Envel apporte une solution à un problème auquel la plupart des Américains sont confrontés : un manque de temps, de compétences et de discipline pour une gestion prudente de l’argent.

La banque numérique est un vaste marché et « Envel envisage une opportunité de marché de + 50 milliards de dollars, composée d’environ 63 millions d’adultes mal desservis, âgés de 18 à 35 ans ». C’est comme avoir vos opérations bancaires sur pilote automatique. La société prévoit d’introduire davantage de fonctionnalités en 2022 et 2023. Avec plus de 30 000 téléchargements pour les neuf premiers mois de 2021, la projection est de quatre millions d’utilisateurs d’ici 2025.

L’investissement minimum dans Envel est de 102,24 $.

Financement participatif en actions : GTFO c’est végétalien

GTFO It’s Vegan a une mission très ambitieuse. L’entreprise vise à « devenir l’entreprise la plus importante de ce siècle pour assurer la durabilité de notre peuple et de notre planète en tant que détaillant, grossiste et distributeur en ligne progressif d’aliments végétaliens et végétaux sélectionnés ».

GTFO veut remédier au manque d’une source centrale pour tout ce qui concerne la nourriture végétalienne. Ce mouvement « New Age Vegan » s’adresse aux personnes qui recherchent une façon de manger et de vivre meilleure et plus saine. En mettant l’accent sur la fourniture de la meilleure expérience client, GTFO recherche les meilleurs produits végétaliens et propose une grande sélection pour ses clients.

Le modèle commercial génère des revenus à partir de plusieurs sources : ventes au détail en ligne, ventes en gros, revenus publicitaires des fournisseurs via le marketing numérique et social et les adhésions. La société a été lancée en 2020 et a déclaré plus de 3 millions de dollars de revenus au cours des 12 derniers mois d’exploitation commerciale.

Selon GTFO, le marché mondial des aliments à base de plantes devrait atteindre 74,2 milliards de dollars d’ici 2027.

L’investissement minimum dans GTFO It’s Vegan est de 200 $.

Groupe de médias ThrillSeeker

ThrillSeeker se décrit comme « une société de divertissement et une agence de production spécialisée dans le contenu de réalité virtuelle ». TMG a créé la chaîne YouTube ThrillSeeker avec plus de 400 000 abonnés et une large communauté de créateurs de réalité virtuelle et de réalité augmentée, de partenaires publicitaires et d’influenceurs.

Le modèle économique est basé sur les revenus publicitaires des vidéos via la plateforme Google AdSense, la vente de spots publicitaires pour les clients, mais aussi les revenus générés via un canal Twitch et les ventes de programmes d’affiliation tels que les articles vendus sur Amazon.

Selon ThrillSeeker, « Le marché de la réalité virtuelle valait 1,8 milliard de dollars en 2020, en hausse de 31,8 % par rapport à 2019. » Il convient également de noter que la société estime que le marché en est à son premier stade de croissance avec le potentiel de devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars.

Devenir un leader dans l’industrie de la réalité virtuelle est un objectif ambitieux, mais l’entreprise a une vision ambitieuse des possibilités de la réalité virtuelle.

L’investissement minimum dans ThrillSeeker Media Group pour façonner l’avenir de l’industrie de la réalité virtuelle est de 105 $.

Financement participatif en actions : Legion M Entertainment

Legion M Entertainment veut « unir les fans pour façonner l’avenir d’Hollywood » en créant une société de divertissement détenue par des fans. L’industrie du divertissement est une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars avec des problèmes et des risques spécifiques. C’est une activité imprévisible qui peut bien sûr être très lucrative, mais sans aucune garantie de succès pour aucun film ou spectacle. C’est le public qui décide à la fin si un film est un blockbuster ou un échec.

Legion M Entertainment veut unifier les fans pour créer une entreprise de divertissement prête à réussir en minimisant les risques et en créant de gros succès.

Les cofondateurs de Legion M Entertainment, Paul Scanlan et Jeff Annison, sont lauréats des Emmy Awards et se décrivent comme des « entrepreneurs en série et des pionniers du numérique ». Ils ont donc l’expertise et l’expérience de ce qui fonctionne dans l’industrie du divertissement. La société a augmenté ses revenus depuis 2016, et la traction est présente avec la vente d’une série télévisée à un réseau de streaming et un nouveau film en production. Le modèle commercial prend en charge de multiples sources de revenus, de la production et de la distribution de projets au merchandising, en passant par les licences et le développement de nouveaux projets.

Si vous souhaitez faire partie de cette société de divertissement, sachez que l’investissement minimum dans Legion M Entertainment est de 105 $.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.