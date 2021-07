Les 7 meilleures sociétés de financement participatif en actions dont le financement se termine bientôt

Démarrer le moteur (OTCMKTS :STGC) est une plateforme de financement participatif en actions où vous pouvez consulter une variété d’opportunités d’investissement. Ce sont des startups prometteuses dans plusieurs secteurs qui pourraient devenir des leaders dans leur industrie à l’avenir.

Pourquoi devriez-vous envisager d’investir dans les startups ? Il existe de nombreuses raisons, mais la plus notable est peut-être la possibilité d’investir dans de nouvelles opportunités. Ceux-ci comportent des risques élevés, mais ils offrent un potentiel de rendement élevé. Cela compense toutes les incertitudes et la période d’attente après l’investissement.

Voici sept des meilleures startups de divers secteurs dont les campagnes de financement participatif se terminent avant la fin juillet :

Meilleure famille

Ligue américaine de football à 7 (A7FL)

Imagerie de la vie

Compression Carnot

COULEURS dans le monde entier dba R&B UNIQUEMENT

JcJ

Trente-trois fils

Financement participatif en actions : une meilleure famille

Source : Monkey Business Images / Shutterstock.com

Better Family veut faciliter la parentalité.

Elle fabrique, vend et distribue des produits brevetés pour bébés pour faciliter la vie des parents et des bébés, en fournissant ce qu’elle appelle des « solutions parentales plus intelligentes ». L’entreprise compte actuellement quatre lignes de produits.

La gamme actuelle de produits comprend Swabbies, une crème pour les couches entièrement naturelle; le Beebo, une mangeoire mains libres ; Drop It Baby, une chaîne à ventouse qui s’attache aux jouets et aux biberons ; et Ava l’éléphant, un distributeur de médicaments chantant qui aide les enfants à prendre des médicaments non désirés.

Le marché de la puériculture est en plein essor, et l’entreprise entend initier un réseau de distribution mondial. La société estime que ses produits peuvent perturber le marché des soins pour bébés de 70 milliards de dollars, qui devrait atteindre 88 milliards de dollars d’ici 2027.

Les produits sont distribués aussi bien en ligne qu’en magasin. La société revendique une marge bénéficiaire élevée pour les ventes au détail, pouvant atteindre 320% pour le Drop It Baby.

La société a levé 735 725 $ auprès de 2 040 investisseurs. L’investissement minimum est de 147,29 $ et l’évaluation est de 4,97 millions de dollars.

Ligue américaine de football à 7 (A7FL)

Source : Shutterstock

L’American 7s Football League a été la pionnière du football à contact complet sans casques et sans coussinets.

La société propose une nouvelle expérience passionnante pour le football, l’un des sports professionnels les plus populaires aux États-Unis. La base de fans de la NFL vieillit et le sport présente un risque grave pour les joueurs, avec des risques pour la santé causés par le tête-à-tête brutal contact dans les casques.

Et s’il n’y avait pas de casque du tout ? En retirant du jeu les casques et les coussinets rigides encombrants, A7FL a créé un nouveau format de football qui évite la plupart des contacts en tête-à-tête et les effets dévastateurs qu’il a sur les joueurs. Cela ne signifie pas que le contact total est évité. Mais en supprimant les jeux de coup d’envoi et de retour de coup de pied, qui sont considérés comme les plus dangereux du football, un sport différent émerge qui a toute l’excitation du football traditionnel.

Ce sport au format 7 contre 7 en est déjà à sa septième saison. Il y a quatre divisions, 20 équipes et plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi que plusieurs partenaires pour la promotion.

Le marché du sport a atteint 71 milliards de dollars de revenus en 2018 et devrait atteindre 83 milliards de dollars d’ici 2023. Le modèle commercial combine des licences de médias, des parrainages, des ventes de marchandises et de billets, créant une base de revenus diversifiée.

Est-ce le football du futur ? Seul le temps nous le dira. 476 356 $ ont été levés auprès de 733 investisseurs. L’investissement minimum est de 375 $ et l’évaluation est de 9 millions de dollars.

Financement participatif en actions : Imagerie de la vie

Source : Shutterstock

Life Imaging est un service de dépistage médical qui élimine les conjectures des soins préventifs pour deux des maladies les plus mortelles de l’histoire, les maladies cardiaques et le cancer.

Le dispositif de dépistage de la société est approuvé par la FDA et la société affirme qu’il est « rapide, précis et indolore ». Life Imaging vante un mélange de qualité, d’abordabilité et de facilité d’utilisation comme ses principaux avantages.

Le modèle commercial se concentre sur une approche directe au consommateur et la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un demi-million de dollars depuis son ouverture en douceur. L’entreprise prévoit de s’étendre dans le sud de la Floride pour le moment et à d’autres endroits à l’avenir. Un projet pilote réussi mené par une autre société a généré une marge bénéficiaire d’environ 37 % avec un chiffre d’affaires de plus de 500 000 $ en seulement quatre mois, ce qui implique un potentiel de réussite commerciale continue. L’entreprise peut facilement évoluer vers d’autres sites avec des marges bénéficiaires importantes.

Life Imaging a levé 1 069 948 $ auprès de 1 927 investisseurs. L’investissement minimum est de 200 $ et l’évaluation est de 3 millions de dollars.

Compression Carnot

Source : NavinTar / Shutterstock.com

Carnot Compression fabrique des compresseurs d’air sans huile durables. On estime que 12% de la consommation électrique du secteur industriel américain est utilisé pour alimenter les compresseurs d’air, ce qui augmente les coûts énergétiques des entreprises dans des secteurs tels que la fabrication, la recherche scientifique, la peinture automobile et l’alimentation et les boissons.

Carnot Compression affirme qu’il peut réduire des milliards de dollars de coûts d’exploitation gaspillés. L’entreprise dispose d’une feuille de route pour réduire de 20 % ou plus les coûts d’électricité des compresseurs entraînés par des moteurs électriques. Ces coûts d’électricité sont estimés à 227 milliards de dollars chaque année.

L’équipe compte des experts et des professionnels dans plusieurs secteurs, de l’ingénierie au développement de produits, et le marché de l’air comprimé est estimé à bientôt 40,43 milliards de dollars. Il existe de nombreuses applications possibles de la technologie de l’entreprise sur plusieurs marchés.

458 641 $ ont été levés par 677 investisseurs. L’investissement minimum est de 250 $ et l’évaluation est de 11,3 millions de dollars.

Crowdfunding en actions : COLORS Worldwide dba R&B UNIQUEMENT

Source : Kemedo/ShutterStock.com

La pandémie de Covid-19 a éliminé de nombreuses opportunités de musique live au cours de la dernière année et demie. Si vous aimez la musique live, en particulier le R&B, alors cette société pourrait être envisagée.

R&B ONLY produit des événements, des médias, des albums et des marchandises en direct et numériques et crée également une plate-forme en ligne visant à développer et à nourrir la communauté musicale R&B et ses fans.

L’entreprise a déjà beaucoup de traction. La société a produit des spectacles dans des lieux légendaires dans le monde entier avec certains des artistes R&B les plus populaires. La société a reçu de la publicité dans les principaux organes de presse comme Billboard.

R&B ONLY a réalisé plus de 6,8 millions de dollars de revenus au cours des cinq dernières années. La société a gagné plus d’un million de dollars en 2020 grâce à des diffusions en direct et à d’autres événements socialement distants malgré la pandémie.

Il existe une demande mondiale pour les spectacles de R&B ONLY, et la société prévoit d’augmenter ses revenus grâce à la vente de billets et de marchandises.

237 248 $ ont été levés auprès de 509 investisseurs. L’investissement minimum est de 250 $ et l’évaluation est de 25 millions de dollars.

JcJ

Source : Rawpixel.com/Shutterstock.com

PvP est une communauté sociale pour les joueurs avec pour mission de créer la plus grande plate-forme sociale spécifique au jeu jamais créée. Avec 2,7 milliards de joueurs à travers le monde, le PvP veut créer une communauté sociale où ce public peut se connecter et profiter des jeux ensemble.

La société prétend faire partie d’un marché mondial de 54 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 13,4% jusqu’en 2023. La société compte plus de 116 000 utilisateurs sur des plates-formes mobiles et de bureau et des partenariats clés qui se traduisent par une rétention supérieure à la moyenne de l’industrie du jeu. les taux. L’entreprise prévoit d’ajouter des revenus sous forme de publicité et d’abonnements premium au second semestre 2021.

158 722 $ ont été levés auprès de 322 investisseurs avec un investissement minimum de 250 $ et une valorisation de 12 millions de dollars.

Financement participatif en actions : trente-trois fils

Source : Maridav / Shutterstock.com

Thirty Three Threads, fondé en 2004, est un collectif de marques de sport haut de gamme distribuées dans plus de 6 000 sites dans 64 pays. Les produits et accessoires de l’entreprise sont axés sur l’innovation, le design, le style et la qualité pour des modes de vie actifs.

Le marché mondial des vêtements de sport était évalué à 342 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 423 milliards de dollars d’ici 2024. Thirty Three Threads se concentre sur une expansion mondiale du marché des vêtements de sport.

Thirty Three Threads se positionne à l’intersection de trois marchés de consommation en croissance rapide : le fitness en studio, les chaussettes et les vêtements de sport. Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 était de 15 millions de dollars, provenant principalement de trois marques de chaussettes – ToeSox, Tavi Noir et Base 33 – qui forment un portefeuille de produits diversifié.

Le modèle commercial est à la fois orienté vers une approche directe au consommateur, mais il existe également une large distribution mondiale car les produits sont vendus dans plus de 6 000 sites, soit directement, soit via les partenaires de distribution de l’entreprise situés dans 64 pays.

711 700 $ ont été levés auprès de 499 investisseurs. L’investissement minimum est de 250 $ et l’évaluation est de 36 millions de dollars.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.