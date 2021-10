Les 7 meilleures startups à acheter maintenant sur Internet

Investir dans les startups est aujourd’hui beaucoup plus facile que par le passé, lorsque généralement seuls les investisseurs en capital-risque et les investisseurs providentiels pouvaient investir dans des entreprises privées. Avec la loi JOBS (Jumpstart Our Business Startups), l’investissement dans les startups est devenu plus facile et plus accessible pour des millions d’Américains qui ne pouvaient pas investir auparavant en raison de restrictions réglementaires.

De nos jours, il existe de nombreuses excellentes plateformes de financement participatif en actions qui offrent une pléthore d’opportunités d’investissement pour ceux qui souhaitent se lancer dans les meilleures startups au rez-de-chaussée.

La plupart de ces plateformes appliquent leurs critères de sélection et leur due diligence pour trouver des startups solides comme opportunités d’investissement. C’est formidable, mais c’est aussi une bonne idée pour l’investisseur individuel de faire davantage de diligence raisonnable, d’étudier et de comprendre pleinement les risques d’investir dans des startups.

Maintenant, si l’investissement dans les startups convient à votre philosophie d’investissement et à votre tolérance au risque, voici sept startups intéressantes à considérer dès maintenant :

MaintenantRx

Polycade

Botanique AMASS

Wahi Nutrition

Par voie terrestre

Iris

PittMoss

Meilleures startups : NowRx

Source : Iryna Imago / Shutterstock.com

Quelles sont certaines des caractéristiques souhaitées des soins de santé, non seulement aux États-Unis mais dans le monde ? Des fonctionnalités telles que la commodité, l’accessibilité et l’abordabilité pour tous sont probablement parmi les meilleures réponses. Pour aider à résoudre ces problèmes, NowRx est une plate-forme de santé numérique qui souhaite transformer les soins de santé en fournissant une livraison d’ordonnances le jour même, ainsi que des services de télésanté.

NowRX est une plate-forme utilisant un logiciel propriétaire qui offre une livraison gratuite dans plusieurs territoires, notamment le nord de la Californie, le sud de la Californie et Phoenix, en Arizona. Il existe même un service de livraison extra-rapide d’une heure moyennant des frais supplémentaires de 5 $.

NowRX a construit son entreprise sur la base de trois avantages principaux : un logiciel de pharmacie avancé, un réseau de pharmacies de micro-réalisation efficaces et un modèle de service basé sur le numérique. L’entreprise se développe sur le marché de la télésanté non seulement aux États-Unis mais dans le monde.

NowRX a généré plus de 13,4 millions de dollars de revenus en 2020, en hausse d’environ 90 % par rapport à 2019. Et pour le premier semestre 2021, les revenus ont augmenté de 70 % pour atteindre 9,79 millions de dollars, bien que ces chiffres ne soient pas audités.

Il est prévu de s’étendre à d’autres territoires, dont environ 30 aux États-Unis. L’investissement minimum dans NowRx est de 998 $ sur SeedInvest.

Polycade

Source : Shutterstock

Polycade est une plate-forme de jeu d’arcade connectée qui souhaite faire revivre l’ère du jeu social qui était présente dans les années 80 et 90. Vous vous en souvenez ? De retour avant la distanciation sociale et le coronavirus ? L’ère des rencontres pour jouer à des jeux, obtenir des scores élevés et s’applaudir avec des high-five semble nostalgique.

Mais Polycade veut à nouveau faire revivre ces lointains souvenirs. Le marché du jeu est énorme, estimé à 176 milliards de dollars avec une croissance continue attendue. Mais il n’y a pas beaucoup de plateformes de jeux pour les environnements commerciaux tels que les bureaux, les bars ou les universités.

Polycade est une plate-forme logicielle de jeux d’arcade à usage domestique ou commercial, prenant en charge les joueurs de tournois.

Le modèle économique repose sur les ventes des salles d’arcade, les ventes de jeux, les revenus des tournois et les plans de paiement du temps, comme dans les bars et les restaurants, un service qui sera disponible en 2022.

Depuis sa création en 2015, Polycade a généré plus de 2 millions de dollars de ventes entrantes, et la croissance des revenus de 2021 à août s’est accélérée par rapport à la même période pour les années 2019 et 2020.

Vous pouvez investir dans Polycade sur SeedInvest avec un investissement minimum de 1 000 $.

Meilleures startups : AMASS Botanics

Source : kram-9/Shutterstock.com

AMASS Botanics, en un mot, propose un « portefeuille de boissons botaniques haut de gamme à forte croissance et de produits d’autosoins ».

La vie moderne consiste à avoir beaucoup d’options dans les choses, de l’investissement à la façon dont nous travaillons (comme le travail à distance en raison de la crise des coronavirus) et aux choix concernant les préférences de consommation – consommer de l’alcool ou non.

« AMASS est une marque lifestyle de spiritueux botaniques et de soins du corps, produisant des produits botaniques propres » et offrant une différenciation par rapport aux marques de spiritueux plus traditionnelles. Bien que plusieurs pays imposent des réglementations et des restrictions sur l’alcool, il existe un vide à combler sur ce marché des spiritueux à faible teneur en alcool ou sans alcool.

Les produits AMASS se composent de gin et de vodka, d’eau de Seltz, d’un spiritueux botanique sans alcool et d’un futur spiritueux au cannabis.

Il existe également une gamme de soins personnels comprenant des lotions, des savons pour les mains et des désinfectants pour les mains.

La traction est présente, avec des ventes non seulement aux États-Unis, mais dans plusieurs pays européens, dont la Grèce, le Royaume-Uni, l’Espagne, ainsi qu’à Singapour. Le réseau de canaux de distribution est solide, avec des collaborations stratégiques avec des entreprises telles que Verishop et Tourner. Et les revenus augmentent rapidement, avec une croissance des ventes brutes de 33% en QoQ depuis janvier 2019, bien que les chiffres ne soient pas audités.

L’investissement minimum dans AMASS Botanics sur SeedInvest est de 498 $.

Wahi Nutrition

Source : Shutterstock

Wahi Nutrition se vend comme « distributeur de boissons fonctionnelles à base de plantes à l’échelle nationale ».

Wahi Nutrition a lancé wahiwater, fabriqué en infusant des « extraits de plantes de qualité pharmaceutique » dans l’eau, pour cibler des fonctions de santé spécifiques. Il existe actuellement quatre goûts différents d’eau de wahi remplie d’extraits de plantes et chacun cible des fonctions de santé spécifiques.

La devise de Wahi Nutrition est de « boire intentionnellement ».

L’objectif est de bouleverser le marché de l’eau sanitaire et l’industrie des boissons. Il y a quatre fonctions prises en charge par leurs boissons : purifier, raviver, conduire et réparer. Chacun prend en charge différentes activités de style de vie quotidiennes, de l’exercice à la digestion en passant par le traitement des cheveux et de la peau.

Wahiwater est une différenciation dans la catégorie des boissons fonctionnelles, offrant un mélange d’extraits de plantes de qualité pharmaceutique avec de l’eau purifiée sans aucune calorie ajoutée. Le réseau de vente comprend une portée nationale aux États-Unis en utilisant le marketing en ligne, des distributeurs physiques et des ventes via Amazon (NASDAQ :AMZN).

Selon Wahi Nutrition, le marché américain actuel de l’eau en bouteille est estimé à 33,6 milliards de dollars, donc même une petite part de marché de 0,3% gagnée signifierait un revenu annuel de 100 millions de dollars. Et sur le marché américain des boissons fonctionnelles – estimé à 46 milliards de dollars – gagner une part de marché de 0,2% se traduirait par un chiffre d’affaires supplémentaire de 100 millions de dollars.

Les perspectives de revenus ne sont pas irrationnelles, mais ont tendance à être prudentes, comme elles devraient l’être. Les projets futurs incluent le lancement d’eau gazeuse et de tablettes effervescentes.

L’investissement minimum dans Wahi Nutrition sur SeedInvest est de 999 $.

Meilleures startups : Overland Bound

Source : Blue Planet Studio/ShutterStock.com

Overland Bound est tout au sujet de l’aventure en voyage, une plate-forme pour l’aventure basée sur un véhicule avec tout le nécessaire pour explorer les lieux, et une communauté mondiale qui aime voyager et qui se développe rapidement.

L’application Overland Bound est une plate-forme à source unique qui fonctionne comme un mélange de réseau social, de carte des ressources, de planificateur de voyage et d’outil de navigation. Il aide les explorateurs qui souhaitent utiliser leurs véhicules à sortir des sentiers battus.

L’application repose sur trois fonctionnalités principales. Tout d’abord, il y a l’aspect Connect – un réseau social pour interagir avec d’autres utilisateurs. Ensuite, il y a la fonction Planifier, pour vous aider à organiser un voyage et inviter d’autres membres locaux à vous rejoindre dans votre aventure. Enfin, il y a la fonctionnalité Go, une carte des ressources pleine de points d’intérêt et d’informations utiles constamment mise à jour par les membres.

La croissance des revenus a pris de l’ampleur car en 2020, elle a connu une croissance de 75% à 856 000 $ par rapport à des revenus de 491 000 $ en 2019. Il existe également une forte portée sociale de 688 000 personnes. Il y a 30 000 membres payants, pour un total de 3 millions de dollars de revenus à ce jour, et l’application génère des revenus récurrents annuels de 130 000 $ de revenus par mois grâce aux abonnés organiques. Le taux de désabonnement SAAS pour les nouveaux abonnés est également faible, estimé à moins de 3 %.

L’investissement minimum dans Overland Bound on République est de 100 $.

Iris

Source : ©iStock.com/mingman

Iris est une application d’investissement qui facilite le commerce social ou permet de voir ce que vos amis négocient plus facilement.

Une application d’investissement doit être simple, transparente et sécurisée. Iris est tout cela et plus encore. L’application Iris se connecte à votre maison de courtage et vous permet de partager vos transactions avec vos amis. De plus, vous obtenez des mises à jour automatiquement lorsque vos amis effectuent leurs transactions.

Bien sûr, copier les mouvements de vos amis n’est peut-être pas la stratégie de trading ou d’investissement optimale. Néanmoins, l’application d’investissement Iris vise à simplifier le trading. En supposant que vous fassiez confiance à vos amis sur la base de leur expérience d’investissement et que vous fassiez toujours preuve de jugement avant de prendre vos propres décisions, Iris permet aux personnes intéressées par le commerce de partager des informations rapidement et efficacement.

Et vous avez la possibilité de ne pas montrer publiquement combien d’argent vous avez ou avez investi – il existe une option de confidentialité pour afficher uniquement les pourcentages des transactions passées, les gains ou les pertes.

En vous concentrant sur ce qui compte dans cette application d’investissement, les actions parlantes, vous pouvez suivre vos performances d’investissement et celles de vos amis. Il est également possible de suivre un professionnel de l’investissement et d’en savoir plus sur la stratégie d’investissement choisie. En plus de cela, Iris sécurise vos données et prétend qu’elles ne sont jamais vendues à qui que ce soit, comme des fonds spéculatifs ou des annonceurs.

L’investissement minimum dans Iris sur Republic est de 100 $.

Meilleures startups : PittMoss

Source : Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

Selon ses informations sur Republic, « PittMoss est un sol upcyclé très performant fabriqué à partir de papier organique recyclé ». Le produit pourrait être l’avenir de l’industrie horticole.

PittMoss a un co-investisseur dans Mark Cuban. Mais ce n’est pas ce qui en fait une opportunité d’investissement intéressante. Au lieu de cela, ce qui devrait vous saisir, c’est l’idée d’un sol qui n’utilise pas de mousse de tourbe, le rendant plus sain pour notre environnement et moins susceptible d’avoir besoin d’un arrosage excessif.

PittMoss pense que son produit est la prochaine génération dans les sols. Il est fabriqué à partir de déchets de papier organiques recyclés, ce qui permet de réduire la quantité d’arrosage nécessaire et peut créer des plantes plus grandes avec des systèmes racinaires plus forts. Le changement climatique est un problème et doit être résolu de manière drastique.

En 2020, les produits du sol PittMoss auraient empêché l’émission de 811,11 tonnes de CO2. Depuis 2014, le nombre total de tonnes d’émissions de CO2 évitées est de 3 811,11.

La traction est présente, avec plus de 900 000 $ de revenus à ce jour et un réseau de vente national de plus de 150 magasins dans 22 États des États-Unis. Le concept derrière les sols de jardin PittMoss est remarquable. En utilisant des matériaux recyclés, davantage d’air, d’eau et de nutriments importants sont fournis à tous les types de plantes. Le résultat est d’avoir des plantes plus grosses et plus saines. C’est l’objectif ultime de toute l’industrie horticole. Les sources de revenus sont commerciales, en gros et au détail.

L’investissement minimum dans PittMoss sur Republic est de 100 $.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.