Les 7 meilleures startups que vous pouvez acheter sur Republic dès maintenant

L’investissement dans les startups est aujourd’hui beaucoup plus simple et plus facile qu’il ne l’était il y a quelques années. Dans le monde de l’investissement d’aujourd’hui, il existe plusieurs façons de trouver des startups dans lesquelles investir, et Republic est l’une des meilleures plateformes de financement participatif en ligne. Depuis 2016, ses plus d’un million d’investisseurs ont investi plus de 500 millions de dollars dans des entreprises sur la plate-forme, ce qui a donné lieu à plus de 500 transactions financées.

Alors, quelles sont les startups intéressantes dans lesquelles investir sur Republic maintenant ? Eh bien tout d’abord, il est important de mentionner que toutes les entreprises de Republic sont contrôlées et passent la diligence raisonnable. Cette première sélection est très importante, et Republic mentionne qu’elle accepte moins de 5% des startups pour figurer sur sa plateforme.

Cependant, si vous souhaitez investir dans l’un d’entre eux, vous devez faire preuve de diligence raisonnable et vous assurer de bien comprendre tous les risques liés à l’investissement de démarrage.

Aujourd’hui, regardons sept des meilleures startups sur Republic :

Performlive

Distillation artisanale du Maine

Troupe

Miso Robotique

Amplio.ai

La Borra Café Californie

NatureTrak

Startups dans lesquelles investir : Performlive

Source : William Potter / Shutterstock.com

L’achat en ligne n’est pas nouveau, mais il manque souvent dans l’expérience client à moins que vous ne sachiez exactement ce que vous recherchez. La navigation se transforme en défilement page après page d’articles et de leurs descriptions pour décider d’acheter ou non.

Et s’il existait une plateforme qui rendrait les achats en ligne plus intéressants, interactifs et rentables pour les vendeurs et les créateurs ?

Performlive est une plate-forme reliant les particuliers, les entreprises et les marques pour le commerce électronique via une diffusion en direct interactive. Oubliez les descriptions textuelles des articles, les vendeurs et les créateurs peuvent monétiser leur talent et leurs services en utilisant la diffusion en direct sur plusieurs plateformes de médias sociaux pour montrer leurs articles.

Avec l’utilisation de la technologie de réalité augmentée, les clients peuvent essayer des produits virtuellement avant d’acheter, et l’interactivité peut être essentielle pour créer une communauté et, finalement, un public fidèle. C’est idéal pour les clients à la recherche de valeur et de satisfaction supplémentaires, et pour les vendeurs qui cherchent à maximiser leurs revenus.

Dans un premier temps, Performlive se concentre sur les marchés de la santé et du bien-être, car ce marché présente une grande opportunité commerciale. Mais en réalité, les choix sont infinis, du mentorat et du conseil à la vente de biens et services et à la diffusion en direct de leurs fonctionnalités, de leurs utilisations et même de répondre en direct aux questions fréquemment posées. Le commerce en direct semble être l’avenir et le présent des achats en ligne. Il suffit d’agir vite, le financement se termine demain !

L’investissement minimum dans Performlive sur Republic est de 100 $.

Distillation artisanale du Maine

Source : Cabeca de Marmore/ShutterStock.com

Maine Craft Distilling est une distillerie basée à Portland qui se concentre sur les spiritueux de la ferme au flacon, fondée en 2012. Dans un monde plein de spiritueux produits en masse, l’authenticité et l’unicité sont des caractéristiques qui sont souvent perdues pour répondre aux besoins de commercialisation.

Maine Craft Distilling est « une marque de spiritueux et de cocktails en conserve authentiques et tendance », proposant une gamme de six cocktails artisanaux pétillants à base d’ingrédients naturels. L’entreprise vante deux principes majeurs dans son modèle d’affaires : la créativité et l’ingéniosité, qui se reflètent dans la conception de ses canettes qui s’inspirent du paysage du Maine.

La société voit une grande opportunité de marché car le marché du prêt-à-boire (RTD) devrait croître de 26,5% entre les années 2018 et 2023. Certains des facteurs les plus importants qui soutiennent la demande croissante pour ces produits RTD sont qu’ils sont pratique, aromatisé et polyvalent, avec de nouvelles saveurs et ingrédients toujours prêts à être testés.

Maine Craft Distilling est une entreprise rentable avec 2,6 millions de dollars de revenus générés en 2020.

Le financement prend fin le 13 novembre. Le montant minimum d’investissement dans Maine Craft Distilling on Republic est de 100 $.

Startups dans lesquelles investir : Troop

Source : Bashutskyy/ShutterStock.com

Troop pense que la vie est trop courte pour faire des compromis sur votre alcool. C’est l’idée principale derrière Troop, une marque de cocktails prêts-à-boire haut de gamme à base de vrais ingrédients et sans arômes chimiques. Ils ont peu de calories, sont faibles en sucre et proposent une variété de cocktails allant du Gin Spritz au Rum Mojito, et d’autres seront bientôt disponibles.

Les cocktails sont mis en conserve à Napa, en Californie, en utilisant uniquement des jus de fruits frais, des herbes et des plantes naturelles. Ils contiennent 10 % d’alcool en volume, 3 g de sucre et 125 calories, pour que vous puissiez simplement profiter du moment de boire.

Cette catégorie de boissons prêtes à boire que Troop cible représente une part en croissance rapide du marché américain de l’alcool de 250 milliards de dollars. Et la traction est présente pour Troop, avec des revenus projetés à plus d’un million de dollars en 2021.

Le modèle commercial comporte trois canaux : vente en gros, hôtellerie et en ligne ou directement au consommateur via le site Web de DrinkTroop.com.

Le financement se termine le 13 novembre. L’investissement minimum dans Troop on Republic est de 100 $.

Miso Robotique

Souhaitez-vous l’aide d’un robot pour cuisiner? La plupart des gens diraient oui à une ou deux mains supplémentaires, et Miso Robotics construit cette main secourable en utilisant l’intelligence artificielle et la robotique. Il construit un assistant de cuisine robotique entièrement autonome pour perturber l’industrie de la restauration.

Deux des principaux problèmes des restaurateurs sont les faibles marges et le manque de main-d’œuvre qualifiée en raison de la demande croissante et de la diminution de l’offre de travailleurs. Mais nous vivons à une époque pleine de technologie, et la cuisine peut aussi être technophile.

Et si les restaurants pouvaient aider à augmenter leurs profits en réduisant les coûts de main-d’œuvre tout en offrant la même qualité ? Miso Robotics fournit cette solution avec ses assistants de cuisine autonomes. Les restaurants peuvent utiliser leur cuisine robotique alimentée par l’intelligence artificielle pour automatiser des tâches telles que la friture et les grillades.

Cet assistant de cuisine robotique s’appelle Flippy. Pendant ce temps, la société a récemment lancé Flippy 2, qui possède des fonctionnalités plus avancées. Il existe également un deuxième produit, nommé CookRight, qui est essentiellement une plate-forme de cuisson alimentée par l’IA avec la possibilité d’identifier les produits et les tâches sur un gril.

Miso Robotics a été actif dans le déploiement de ses produits, ayant des partenariats avec château Blanc, CaliBurger, et les stades de la Ligue majeure de baseball. Le modèle commercial est Robotics-as-a-Service (RaaS), ce qui signifie qu’il existe un modèle d’abonnement d’un montant moyen de 3 000 $ par mois sans aucun coût initial. Et le marché des QSR (restaurants à service rapide) est une opportunité commerciale importante, estimée à 6,9 milliards de dollars uniquement aux États-Unis.

Le financement se termine le 19 novembre. L’investissement minimum dans Miso Robotics sur Republic est de 950 $.

Startups dans lesquelles investir : Amplio.ai

Source : Vera Petrunina/ShutterStock.com

La performance au travail est une caractéristique hautement souhaitable. Les entreprises cherchent toujours à tirer le meilleur parti de leurs employés, mais c’est facile à viser et difficile à atteindre. La réalité diffère du désir dans notre vie quotidienne pour notre environnement de travail. Alors, comment les entreprises peuvent-elles préparer leurs employés à être performants et éviter l’épuisement professionnel, qui peut entraîner une perte de clients et une diminution des revenus et de la productivité ?

Amplio.ai fournit toute la technologie dont les entreprises ont besoin pour aider les employés à éviter l’épuisement professionnel. L’application Amplio est un tableau de bord basé sur l’IA qui couvre plus de 200 facteurs pour créer des modèles pour tout le monde, fournissant à la fois des recommandations et des conseils afin que chaque personne puisse fonctionner quotidiennement sans aucun symptôme d’épuisement indésirable. Une solution totale pour lutter contre le stress chronique.

Le modèle économique est une approche SaaS d’entreprise à entreprise. Amplio.ai a un contrat de 2,1 millions de dollars avec le ministère de la Défense en 2020, qui a été prolongé à un contrat de 3,6 millions de dollars pour 2021. Le marché adressable total est estimé à plus de 411 milliards de dollars, y compris le secteur du bien-être en entreprise et l’apprentissage et le secteur du développement.

Le financement se termine le 22 novembre. L’investissement minimum dans Amplio.ai sur Republic est de 5 000 $.

La Borra Café Californie

La Borra Cafe California est une chaîne de café avec plus de 70 succursales au Mexique, qui s’étend maintenant en Californie. Il veut résoudre le problème auquel la plupart des cafés sont confrontés aujourd’hui – un manque de communauté construite par leurs clients. Et si vous pouviez aller dans un café et regarder un film, en profitant de l’environnement unique à chaque endroit ? Ou pourriez-vous réserver une salle de réunion privée à La Borra Cafe California pour discuter d’un projet sur lequel vous travaillez actuellement ?

La Borra Cafe California a été nominé pour le prix du meilleur franchisé du monde 2020 et également nominé par The Economist comme le «café à la croissance la plus rapide de l’ouest du Mexique».

L’entreprise a une histoire construite au Mexique, où les grains de café sont torréfiés en interne et proviennent directement des agriculteurs du Mexique. La Borra Cafe California veut maintenant écrire une nouvelle histoire en Californie, en proposant des collations et des desserts mexicains autres que les boissons au café.

Le marché adressable total est estimé à plus de 47,5 milliards de dollars.

Le financement ouvre bientôt et vous pouvez vous inscrire pour être alerté quand il le fait.

Startups dans lesquelles investir : NatureTrak

Source : Shutterstock

L’investissement dans le cannabis a suscité beaucoup d’intérêt en 2021, l’administration du président Joe Biden étant plus favorable à l’industrie du cannabis. Cela a alimenté l’espoir que le cannabis puisse bientôt être légalisé au niveau fédéral à la fois pour un usage personnel et pharmaceutique.

Pourtant, gérer une entreprise de cannabis aujourd’hui aux États-Unis est très stressant et risqué en raison d’un mélange de problèmes juridiques, opérationnels et réglementaires.

NatureTrak fournit une solution aux institutions financières en créant une application pour les aider à suivre et à comprendre leurs risques. Il s’agit d’une solution complète pour des tâches telles que les réglementations locales et nationales, les documents financiers et les logiciels de conformité, afin que les opérateurs de cannabis puissent devenir clients des banques. La plate-forme de gestion des risques d’entreprise de NatureTrak offre aux banques l’assurance qu’elles se conformeront aux politiques AML (anti-blanchiment d’argent) très strictes et aux lois fédérales et étatiques.

Toutes ces tâches sont assurées en toute transparence et selon une méthodologie d’analyse des risques.

NatureTrak a réalisé un chiffre d’affaires de 179 000 $ pour 2020 et devrait générer un chiffre d’affaires de 1,2 million de dollars pour 2021.

Le financement prend fin le 2 décembre. L’investissement minimum dans NatureTrak sur Republic est de 100,04 $.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.