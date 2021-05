Les 7 meilleures startups que vous pouvez acheter sur Startengine dès maintenant

Démarrer le moteur (OTCMKTS:STGC) est une plateforme de financement participatif en actions où vous pouvez désormais trouver plus de 100 opportunités d’investissement. Ces sociétés couvrent plusieurs secteurs, ce qui peut ajouter des avantages de diversification à votre portefeuille. De plus, avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de trading, vous pouvez désormais acheter et échanger des actions avec d’autres investisseurs sur la plate-forme si vous le souhaitez. Cela permet de résoudre l’un des principaux problèmes liés à l’investissement dans les startups: les problèmes de liquidité.

Alors, avec cela adressé, êtes-vous maintenant intéressé par certaines des meilleures startups à acheter? Comme je l’ai dit, il existe un large choix d’entreprises sur Startengine qui pourraient répondre à vos besoins. Pour cet article, cependant, j’ai choisi sept noms en fonction de trois critères. Les entreprises devaient 1) établir une liste diversifiée à travers les industries et avoir 2) des rondes de financement actives 3) qui se termineraient bientôt.

Ces éléments à l’esprit, plongeons maintenant dans ces sept startups diverses à acheter. Comme toujours, cependant, considérez le bon et le mauvais ici. Les startups présentent des risques inhérents, il est donc de la plus haute importance de faire preuve de diligence raisonnable.

iPill

Agwiki

Chaussures Arc

Le Groupe OLLO

Island Brands États-Unis

Hundy

Franchise La Fayette

Meilleures startups à acheter: iPill

Selon sa page Startengine, iPill est «un distributeur de pilules avec une application pour smartphone, conçu pour adresser et combattre directement la crise des opioïdes». Contrôlé via l’application, ce distributeur ne laisse échapper que le montant de la prescription, avec un intervalle de 10 secondes entre les comprimés. S’il est falsifié, l’appareil peut également détruire les pilules restantes à l’intérieur afin de lutter contre la dépendance. Fondamentalement, cela semble être une technologie révolutionnaire pour la distribution sécurisée des opioïdes.

Les statistiques sur la page Startengine de cette société montrent que plus de 50 000 personnes meurent chaque année d’opioïdes. Mais que sont les opioïdes?

Selon Johns Hopkins, «les opioïdes sont une classe de médicaments que l’on trouve naturellement dans le pavot à opium et qui agissent dans le cerveau pour produire une variété d’effets, y compris le soulagement de la douleur avec bon nombre de ces médicaments. […] Les opioïdes peuvent être des médicaments d’ordonnance souvent appelés analgésiques, ou ce que l’on appelle des drogues illicites, comme l’héroïne. »

iPill est encore actuellement en développement et n’est pas encore disponible sur le marché. Cela dit, la plate-forme a reçu l’enregistrement de la FDA de classe I et peut obtenir une couverture d’assurance. De plus, le marché adressable ici est d’environ 10 milliards de dollars par an, selon la page de l’entreprise.

À ce jour, ce nom a recueilli un peu plus de 30 000 $ auprès de 23 investisseurs, avec un investissement minimum de 399 $. La société a également une évaluation pré-monétaire de 7,5 millions de dollars.

Agwiki

Agwiki est une start-up qui se concentre sur la «résolution sociale des problèmes alimentaires mondiaux». Essentiellement, l’entreprise cherche à lutter contre la faim dans le monde grâce à une connexion humaine en ligne et au partage d’idées. En théorie, cela semble très intéressant, mais en pratique, cela pourrait être encore mieux.

Selon l’entreprise, environ 28% de la main-d’œuvre mondiale travaille dans l’agriculture, mais 815 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde, la faim étant l’une des principales causes de décès. Avec ce problème à l’esprit – ainsi que cette énorme base d’utilisateurs potentiels – Agwiki a développé une plate-forme pour connecter les agriculteurs et les producteurs alimentaires «pour partager et rechercher des informations tout en établissant des relations avec leurs pairs de l’industrie».

Fondamentalement, Agwiki estime que la réponse à la lutte contre la faim dans le monde pourrait être trouvée dans un engagement actif entre les producteurs, les agriculteurs et les experts en durabilité. Il s’agit d’aider les agriculteurs à trouver de meilleures façons de nourrir le monde.

Ce type d’investissement pourrait être idéal pour les investisseurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) – des personnes intéressées par le bien social. Cependant, la plateforme est également intéressante pour sa très large base d’utilisateurs potentiels et son adresse d’une problématique de plus en plus pertinente.

Jusqu’à présent, Agwiki a levé un peu plus de 134 000 $ auprès de 216 investisseurs, avec un investissement minimum de 200 $. La société a une valorisation de 20,1 millions de dollars.

Meilleures startups à acheter: Arc Footwear

Construire des marques de chaussures pour chaque niche de l’espace de la chaussure peut être une entreprise rentable. Arc Footwear est dans ce secteur, se concentrant sur un mélange de trois caractéristiques principales pour ses produits de chaussures. L’entreprise se concentre sur «la mise sur le marché de marques de chaussures natives, hautement innovantes et uniques sur le plan numérique».

Fondamentalement, cette société développe plusieurs marques de chaussures remarquables grâce à des «ressources mises en commun», ce qui contribue à accélérer la croissance, à réduire les coûts et à maintenir l’individualité de chaque marque sous l’égide d’Arc.

Jusqu’à présent, la société arbore trois marques: SNKR Project, Ovni et Mayvn. La première d’entre elles a récolté 3,5 millions de dollars de ventes depuis son lancement en 2017. Pendant ce temps, les deux autres marques sont encore dans la «phase de pré-lancement» mais ont des caractéristiques très intéressantes.

Par exemple, Mayvn se concentrera sur la santé des pieds avec une entreprise basée sur l’abonnement, offrant des semelles interchangeables pour «« raviver »le confort et le soutien» de la chaussure et finalement la faire durer plus longtemps. Ovni, quant à elle, est conçue pour être la «chaussure de skate la plus durable et la plus confortable du marché».

Dans l’ensemble, Arc Footwear s’adresse à des niches fascinantes sur le marché de la chaussure et met un accent intelligent sur l’image de marque. Pour cette raison, vous souhaiterez peut-être l’ajouter à votre liste.

Au moment d’écrire ces lignes, cette société a levé près de 48 000 $ auprès de 181 investisseurs. L’investissement minimum ici est de 100 $. L’évaluation actuelle d’Arc Footwear est de 8 millions de dollars.

Le Groupe OLLO

Tout comme Arc Footwear, le groupe OLLO est une autre entreprise spécialisée dans les chaussures de niche. Cependant, ce nom se concentre sur un seul créneau: les baskets hautes performances.

Jetez un œil au nombre de baskets disponibles sur le marché. Des tonnes, non? Mais les plus performants?

Plus spécifiquement, OLLO fabrique des chaussures haute performance pour le parkour et les sports de mouvement, en concevant des chaussures qui doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions très exigeantes. Depuis sa création, OLLO s’est également associé à plusieurs athlètes de parkour, de guerriers ninja et de freerunning.

Le groupe OLLO a sorti son premier style de chaussures en 2012. Cependant, ses deux nouveaux styles – l’Alpha et le Sapien X – devraient sortir d’ici 2021.

Au total, cette opportunité commerciale s’adresse à un sport «en croissance rapide». Le marché gagne de plus en plus de terrain de jour en jour. Selon la société, les sports de parkour et de guerrier ninja sont même considérés comme des ajouts aux Jeux olympiques.

Jusqu’à présent, OLLO Group a levé 120 707 $ auprès de 184 investisseurs. L’investissement minimum est de 270 $ et l’évaluation est actuellement de 4,5 millions de dollars. De plus, si vous investissez tôt, vous obtenez une paire de baskets gratuite.

Meilleures startups à acheter: Island Brands USA

Island Brands se présente comme «Crisp. Faire le ménage. Écrasable. » Selon sa page Startengine, cette société de bière se concentre sur la fourniture de «bière propre, meilleure pour vous, de qualité supérieure, à un prix compétitif pour combler le fossé entre les sociétés de bière d’usine et les brasseries artisanales».

Bien sûr, à ce stade, vous pouvez déjà être vendu. Cependant, il y a d’autres raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être envisager un investissement dans cette sélection des meilleures startups à acheter.

Principalement, Island Brands est intéressant parce que le marché national de la bière est énorme, actuellement estimé à 116 milliards de dollars sur la page Startengine de ce nom. De plus, Island Brands se concentre en fait sur une niche régionale, le sud-est des États-Unis. Selon l’entreprise, «la consommation totale de bière est en hausse de 10%» dans la région où l’île vend.

En plus de cela, Island Brands se concentre sur la fourniture d’un produit aussi respectueux de la santé que la bière peut l’être. Cela signifie que ses bières n’ont pas d’arômes, de charges ou de conservateurs artificiels. L’entreprise propose même une nouvelle bière hypocalorique appelée «Island Active».

Aujourd’hui, Island Brands a déjà levé 1,9 million de dollars auprès de près de 1 900 investisseurs. L’investissement minimum ici est d’environ 250 $. La société a également une évaluation actuelle de 65,7 millions de dollars.

Hundy

Hundy est une application qui facilite les microcrédits P2P (peer-to-peer), permettant à la classe moyenne américaine d’acquérir «des prêts et déposer des avances allant jusqu’à quelques centaines de dollars auprès des personnes qui les entourent à l’aide d’une application mobile uniquement.» Fondamentalement, l’entreprise fait de la microfinance un modèle commercial viable. Hundy développe plus en détail sa page Startengine:

«Ce qui rend Hundy unique, c’est la communauté fidèle qu’elle a bâtie autour de ceux qui partagent et célèbrent leur bonne moralité, un élément clé de la solvabilité qui a été perdu à l’ère de FICO.»

Bien sûr, le sentiment d’être à court d’argent et incapable d’obtenir un prêt est à la fois stressant et désagréable. Hundy essaie de contribuer à atténuer ce problème. Il soutient l’investissement dans les personnes. Dans l’ensemble, la plateforme de Hundy semble viser à mettre l’accent sur le bien social dans la finance, mais il existe d’autres raisons d’investir dans cette société de microcrédit.

Pour commencer, Hundy a été mis à disposition dans 18 États en janvier de cette année et il ajoute également activement d’autres États. L’application elle-même a également été «régulièrement classée par Apple parmi les 200 meilleures applications financières de l’App Store».

Jusqu’à présent, Hundy a levé près de 92 000 $ auprès de 145 investisseurs. Aujourd’hui, il a une valeur de 5,75 millions de dollars. À juste titre, l’investissement minimum est de 100 $.

Meilleures startups à acheter: Franchise La Fayette

Le dernier sur cette liste des meilleures startups à acheter est la franchise La Fayette.

Aimez-vous les croissants? Si vous le faites, il y a de fortes chances que l’idée d’apporter des produits de boulangerie à la française au reste de l’Amérique du Nord puisse vous intéresser. Bien sûr, si vous suivez un régime, regarder la vidéo promotionnelle de cette entreprise n’est peut-être pas une bonne idée.

Mais sérieusement – il semble que La Fayette ait de sérieuses côtelettes. Cette entreprise de boulangerie compte une vingtaine de succursales au Canada et a «rationalisé le processus de cuisson» sans sacrifier la qualité. Désormais, l’entreprise envisage de s’étendre aux États-Unis.

Le modèle de franchise ici présente également de nombreux avantages, dont l’évolutivité. De plus, La Fayette a même été classée meilleure boulangerie au Québec en 2019. Donc, la popularité ne devrait pas être un problème ici une fois que la marque parviendra à s’implanter aux États-Unis.

Cette société a également réalisé des revenus suffisants, ayant récemment réalisé un chiffre d’affaires annuel de 12 millions CAD (9,88 millions de dollars). Dans l’ensemble, l’entreprise a des perspectives prometteuses et s’adressera à un marché américain de 11 milliards de dollars qui croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 5%.

Au moment d’écrire ces lignes, La Fayette Franchise a amassé plus de 270 000 $ auprès de 431 investisseurs. L’évaluation actuelle est de 5 millions de dollars et l’investissement minimum est fixé à 200 dollars.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA, ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.